Testasimme 6 käsivoidetta – testivoittaja tehoaa jopa atooppisen kuiviin käsiin

Kuivat kätesi voivat nyt huokaista helpotuksesta.

TYYLIKKÄÄSTI TUOKSUVA

Käsivoide Violet Rose, 1 €

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Pehmentää ja kosteuttaa ihoa manteliöljyllä. Myynnissä Tokmannilla.

Kokemus: Todella miellyttävä, helposti imeytyvä käsivoide on koostumukseltaan jotain täyteläisen ja kevyen väliltä. Se ravitsee ihoa kiitettävästi. Kukkaistuoksu on hienostunut eikä lainkaan päällekäyvä. Kaunis, pieni tuubi kulkee helposti mukana laukussa tai taskussa. Näin edulliseksi tuotteeksi tämä on todellinen löytö – voi vaikka ostaa useamman tuubin ja sirotella eri paikkoihin käden ulottuville.

NOPEA JA TEHOKAS

Kiehl’s Richly Hydrating Hand Cream Grapefruit, 16 €

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Täyteläinen samettinen koostumus tekee ihosta pehmeän ja kosteutetun koko päiväksi. Sisältää sheavoita ja E-vitamiinia. Virkistävä tuoksu.

Kokemus: Todella paksu valkoinen voide yllättää: se on erittäin ravitseva, mutta imeytyy silti todella nopeasti. Ihosta tulee pehmeä, muttei lainkaan tahmea, vaan jopa hieman puuterisen tuntuinen. Tuoksu on ihana! Erittäin tehokas valinta jopa atooppisen kuiville käsille. Sopii sekä päivä- että yökäyttöön ja myös käsinaamioksi puuvillahanskojen alle. Täydet pisteet!

RAUHOITTAVA UNIKAVERI

Urtekram Tune In Soothing Lavender Hand Cream, 4,90 €

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Täyteläinen käsivoide ravitsee ihoa ja imeytyy nopeasti. Sisältää aloe veraa, sheavoita ja luonnollisia öljyjä. Rauhoittava laventelin tuoksu. Sertifioitua luonnonkosmetiikkaa.

Kokemus: Tuhti, valkoinen luomukäsivoide ravitsee ihoa ruhtinaallisesti, mutta imeytyy silti melko helposti. Voide on erinomainen valinta iltaan, koska aito laventelin tuoksu on taivaallisen rentouttava. Käsivoidetta voi käyttää myös rauhoittavassa hengitysharjoituksessa: voitele kädet ja aseta ne kasvojen eteen. Hengitä syvään sisään ja ulos 3–5 kertaa.

SALAMANNOPEA IMEYTYJÄ

Nivea 3 in 1 Care & Protect Hand Cream Anti-Bacterial, 3,50 €

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Ravitsee käsiä tehokkaasti, suojaa ihoa kuivumiselta ja vahvistaa ihon suojakerrosta. Sisältää jojobaöljyä. Käsivoiteella on antibakteerinen vaikutus, joka ei kuitenkaan korvaa käsien desinfiointia. Ei sisällä alkoholia.

Kokemus: Kevyt valkoinen voide imeytyy hämmentävänkin nopeasti ja pehmentää ihoa tuntuvasti. Se ei jätä käsiä lainkaan rasvaisiksi tai tahmeiksi, joten esimerkiksi tietokoneella voi kirjoittaa heti voitelun jälkeen. Raikas tuoksu. Miellyttävä, pätevä voide päiväkäyttöön vaikka joka käsienpesun jälkeen.

TEHOKKAIN RAVITSIJA

Neal’s Yard Remedies Bee Lovely Hand Cream, 15 €

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Kosteuttaa ihoa hunajalla. Tuoksuu appelsiinin eteeriseltä öljyltä. Sertifioitua luonnonkosmetiikkaa. Ei sisällä parabeeneja eikä synteettisiä väri- tai tuoksuaineita.

Kokemus: Kellertävä täyteläinen voide muuttuu käsiin hierottaessa hyvällä tavalla öljyiseksi ja ravitsee käsiä todella yltäkylläisesti. Sitruksinen tuoksu on piristävä ja miellyttävä. Tämä on selvästi testin tehokkain voide ja sopii niillekin, joiden käsien iho on rutikuiva. Paras iltakäyttöön, koska imeytyy melko hitaasti.

VAATIVALLE IHOLLE

Avène Cold Cream Concentrated Hand Cream, 7,95 €

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Hoitaa, korjaa ja suojaa kuivat kädet ja niiden ihovauriot. Suunniteltu erittäin kuiville ja ihovaurioista kärsiville käsille. Testattu ääriolosuhteissa.

Kokemus: Apteekissa myytävän käsivoiteen koostumus on tiivistetty, eli sitä tarvitsee annostella vain hyvin vähän kerralla. Sitä pitää kyllä vähän opetella! Kun voidetta laittaa käsiin sopivasti, se imeytyy helposti ja jättää iholle miellyttävän, suojaavan pinnan. Erittäin hoitava, atoopikonkin kädet kiittävät! Pieni miinus sinänsä kevyestä tuoksusta, josta en oikein innostu.

Testaamme kosmetiikkaa joka torstai. Aiemmat testijutut ovat luettavissa täällä.