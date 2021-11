Jennifer Aniston, 52, käyttää ihonhoitoon kalliita luksustuotteita, mutta upeiden hiusten salaisuus on yllättävän tavallinen – ja täysin ilmainen

Jennifer Aniston luottaa tehohoitaviin naamioihin ja kotona tehtyyn kasvohierontaan. Hän karttaa fööniä ja tekee hiuksiinsa viikoittain naamion.

Alun perin Frendeistä superjulkkikseksi nousseen Jennifer Anistonin iho näyttää aina ihanan hehkuvalta ja tukka upean kiiltävältä. Hiukset ovatkin naisen sydämenasia: näyttelijä julkisti muutama kuukausi sitten oman LolaVie-nimisen hiustenhoitosarjansa.

Women's Health -sivusto ja Hello! kasasivat yhteen kauneudenhoitovinkkejä, joita Jennifer on vuosien mittaan paljastanut noudattavansa hoitorutiinissaan.

Siloitusta silmänalusille

Silmänalusihon kosteuttaminen on tärkeä osa hoitorutiinia, ainakin jos julkkiksia on uskominen. Jennifer on somessaan hehkuttanut saman brändin silmänalusnaamioita kuin mitä Victoria Beckham fanittaa.

Jos silmänalusnaamiot eivät vielä ole tuttuja, tähän vuodenaikaan niitä kannattaa erityisesti testata. Hetken aikaa jääkaapissa viilenneet laput piristävät kummasti katsetta harmaina aamuina.

111 Skin Rose Gold Illuminating Eye Mask -silmänalusnaamio, 12,50 €.

Kosteutusta kuningatarhyytelöllä

Jennifer uskoo selkeästi kokonaisvaltaiseen ihonkosteutukseen: näyttelijä on kertonut nauttivansa Ranskasta hankkimaansa, mehiläisten valmistamaa kuningatarhyytelöä lusikallisen päivässä, ja tulokset kuulemma näkyvät kasvoilla.

Sisäisesti nautittujen aineiden suoraa yhteyttä ihon kuntoon ei ole tieteellisesti todistettu, mutta voiteisiin ja seerumeihin lisättynä kuningatarhyytelön on todettu kosteuttavan ja hoitavan ihoa.

Guerlain Abeille Royale Advanced Youth Watery Oil -hoitoöljy, 106 €

Eroon turvotuksesta hieronnalla

Jenniferin lempparilaite kasvojen muotoiluun on meikkitaiteilija Jillian Dempseyn brändin 24-karaatin kullalla päällystetty, värisevä Gold Sculpting Bar -puikko. Puikolla tehdyn vartin kasvohieronnan luvataan vähentävän turvotusta ja terävöittävän poskipäitä ja leukalinjaa.

Jenniferin suosimasta luksuslaitteesta saa pulittaa yli 200 euroa ja netistä tilatessa joutuu maksamaan tulleja. Täysin vastaavan homman hoitavia työkaluja on saatavilla pienemmälläkin budjetilla, kuten tämä Iberon jaderulla.

Ibero 2-osainen jaderulla, 19,90 €.

Hehkua superseerumilla

Hyaluronihappo ei ole mikään uusi juttu, mutta edelleen tehoaine vain on ihonhoidon ylistetyimpiä ainesosia. Jennifer käyttää Swisscoden Pure Hyaluron -seerumia, joka on muidenkin julkkisten suosiossa. Siinä on sallittu maksimimäärä hyaluronihappoa.

Jenniferin lempiseerumia on lähes mahdoton saada netistä Suomeen, mutta SkinCeuticalsin H.A. Intensifier -seerumi on erinomainen vaihtoehto, joka tehokkaan kosteutuksen lisäksi tehostaa ihon omaa hyaluronihapon tuotantoa.

SkinCeuticalsin H.A. Intensifier -seerumi, 105 €.

Vahvistusta hiuksille

Näyttelijäntaitojensa lisäksi Jennifer tullaan muistamaan ikuisesti ikonisesta Rachel-tukasta. Kiiltävä ja paksu tukka onkin edelleen yksi Jenniferin tavaramerkkejä. Jennifer kertoo hoitavansa hiuksia kerran viikossa Olaplex-brändin naamiolla. Toinen salaisuus on ihanan yksinkertainen ja täysin ilmainen: Jennifer antaa tukan usein ilmakuivua pesun jälkeen.

Olaplex no. 8 Bond Intense Moisture Mask -hiusnaamio, 33,90 €

