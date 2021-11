”Kallis brunetti” on talven tyylikkäin hiusväri, johon moni julkkis on hurahtanut – jos haluat saman, käy kampaajan kanssa läpi nämä asiat

Hintansa väärti brunetti syntyy värien syvyydestä sekä moniulotteisuudesta.

Moni julkisuudesta tuttu kasvo on hurahtanut monisävyiseen ruskeaan.

Somessa on ollut jo hetken nähtävillä, kuinka moni vannoutuneena blondina tunnettu tyyppi on vaihtanut syksyn mittaan hiusvärinsä syvään ruskeaan, hyvänä esimerkkinä Hailey Bieber. Aiemmin vaalean Haileyn tukka on nyt syvän suklaanruskea.

Glamourin haastattelema hiustaiteilija Tom Smith tietää syyn vaihtuneelle trendille: ”kallis brunetti” -värjäys.

Vaaleita hiuksia värjättäessä on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että hiuksiin lisätään monenväristä raitaa, joiden teossa käytetään usein vielä muutamaa erilaista värjäystekniikkaa. Smithin mukaan tumman hiuksen teossa kuitenkin edelleen monesti sorrutaan vain yhdellä värillä värjäämiseen. Saman lopputuloksen saisi Smithin mukaan kaupan kotivärillä.

Kalliissa brunetissa on vihdoinkin alettu siis toistamaan vaalean ja shokkivärisen hiuksen värjäyksessä käytettyjä tekniikoita. Jotta tumma tukka näyttää lattean lopputuloksen sijaan design-versiolta väristä, pitää siihen Smithin mukaan lisätä runsaasti syvyyttä ja ulottuvuuksia.

Kerro toiveet rohkeasti

Smith neuvoo, että kampaajan kanssa tulee ennen värjäystä sopia, mikä on kaikkein vaalein ja mikä tummin tukkaan tuleva sävy. Tämän jälkeen kampaajalle annetaan vapaat kädet asetella eri sävyjä tukkaan niin kuin ammattilainen näkee parhaaksi hiusten leikkauksen huomioon ottaen.

Tärkeää on Smithin mukaan myös kertoa, haluaako hiuksiin enemmän lämpimiä vai tummia sävyjä sekä painottaa, että tarkoitus on todellakin tehdä tumma lopputulos, eikä vain tummaan taittava vaalea. Lämpimiä sävyjä ovat esimerkiksi karamelli, kahvi ja kupari, kun taas viileää väriä hiuksiin saa tuhkan, ruskeanharmaan ja hopean sävyillä.

Lue lisää: Listasimme 13 tämän talven trendikkäintä hiusväriä – näiden kuvien kanssa voit suunnata suoraan kampaajalle

Lue lisää: 7 kuvaa, jotka vakuuttavat sinut siitä, että suklaanruskea on ihanin väri hiuksille

Lue lisää: Himottaako trendikäs punainen tukka? Kampaaja suosittelee aloitteleville punapäille tiettyä sävyä, joka sopii melkein kaikille