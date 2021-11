Käytätkö näpyille ja tummille silmänalusille samaa peitevoidetta? Ei kannata – asiantuntija neuvoo, miten tuote tulisi valita

Tummille silmänalusille ja näpyille kannattaa hankkia omat tuotteensa.

Peitevärejä on tarjolla lukuisia eri koostumuksia – miten löytää joukosta omaa ihoa parhaiten palvelevan purkin?

Koostumuksen valinnassa olennaista on miettiä, mitä peitetuotteella halutaan itse asiassa peittää. Sama tuote sopii harvoin sekä näppyjen että tummien silmänalusten piiloon meikkaamiseen. Näillä ammattilaisen vinkeillä löytyy oikea tuote yleisimpien tarpeiden mukaan listattuna.

Näppyjen peittoon

Byrdien haastattelema meikkitaiteilija Neil Scibelli neuvoo aloittamaan näppyjen peiton vihreällä peitevärillä. Vihreä neutraloi ihon punaisuutta, jolloin väri saadaan tasoitettua.

Jotta ihosta tulee kauttaaltaan mahdollisimman saman sävyinen, kannattaa kohtaan levittää vielä ohut kerros ihon kanssa samaa sävyä olevaa, puikossa tulevaa peitevoidetta.

Puikkovärit ovat yleensä täysin peittäviä, joten jo pieni määrä tuotetta riittää ihoalueen tasoittamiseen. Puikkomainen tuote sulautuu parhaiten ihoon, kun sen levittää iholle suoraan puikosta ja häivyttää kasvoille sormen avulla.

Tummille silmänalusille

Nestemäinen peiteväri on kaikkein monikäyttöisin tuote peittopuuhissa: kevyttä koostumusta on helppo kerrostaa ja se sopii kaikille ihotyypeille. Nestemäisiä peitevärejä on saatavilla myös monessa eri viimeistelyssä, joten joukosta löytyy vaihtoehto niin mattaisesta kuin hehkuvasta ihosta tykkäävälle.

Nestemäistä peitevoidetta voi laittaa iholle joko suoraan purkin applikaattorilla tai tuoda iholle sormen avulla. Häivytys onnistuu parhaiten meikkisienellä tai peitevoiteen käyttöön suunnitellulla sudilla.

Ihon sävyn tasoittamiseen

Koostumukseltaan kermaiset ja tuhdit voidemaiset peitevoiteet ovat nappivalinta ihon värierojen tasoittamiseen. Paksumman koostumuksen ansiosta voidemaiset tuotteet toimivat usein erityisen hyvin meikkivoiteen kanssa käytettyinä. Voidemaista koostumusta voi myös huoletta kerrostaa, jos yksi kerros tuotetta ei vielä tunnu riittävältä.

Voidemainen peiteväri kannattaa ensin laittaa haluttuun kohtaan peitevoidesiveltimellä ja häivyttää ihoon meikkisienen avulla. Annostelussa vähemmän on enemmän: meikkaaminen on hyvä aloittaa minimaalisella määrällä väriä ja lisätä sitä siveltimen avulla tarvittaessa pikku hiljaa, jotta tuote ei kakkuunnu kasvoille.

Lue lisää: Miten tummat silmäaluset saa peitettyä parhaiten? Ammattilainen kertoo vinkit – tarkista peitevoiteesta 3 ominaisuutta

Lue lisää: Meikkitaiteilija kertoo, miten hankalimmankin finnin saa meikattua piiloon – jos näppyjä on paljon, yksi tuote kannattaa ottaa käyttöön

Lue lisää: Testasimme 20 peitevoidetta ja löysimme 2 aivan täydellistä tuotetta, jotka peittävät niin näpyt kuin tummat silmänaluset