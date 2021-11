Testasimme 6 kertakäyttöistä kangasnaamiota, joista edullisin maksoi vain euron – voittaja tarjosi yllättävää heleyttä

Selvisi, että pätevän kangasnaamion voi saada vain muutamalla roposella.

Lavera Hydro Sheet Mask, 6,90 €

Arvosana: 2½/5

Lupaus: Naamio syväkosteuttaa ja virkistää kasvojen ihoa. Sisältää 21 ml seerumia. Luonnonkosmetiikkasertifioitu, vegaaninen, hiilineutraali ja biohajoava. Vaikutusaika 15 minuuttia.

Kokemus: Todella kostea maski on hiukan vaikea saada taiteltua auki. Suu-, silmä- ja nenäaukko eivät kohdistu ihan vaivattomasti.

Kun naamion saa kasvoille, moitittavaa ei löydy: se kosteuttaa kunnolla ja tekee ihosta pehmeän ja kirkkaan. Plussaa vastuullisuudesta.

Foreo Green Tea From Japan Tencel Sheet Mask, 14,90 € / 3 kpl

Arvosana: 3/5

Lupaus: Puhdistaa ihoa sekä antaa sille nuorekkuutta ja suojaa. Sisältää 20 g seerumia. Voidaan käyttää sellaisenaan tai Foreon Ufo-kasvojenhoitolaitteen kanssa. Vaikutusaika ilman laitetta 20 minuuttia ja laitteen kanssa 2 minuuttia.

Kokemus: Naamio avautuu suhteellisen helposti ja on sopivan kostea. Se asettuu kasvoille hyvin.

Maski lupaa puhdistaa, mutta mekanismi jää mysteeriksi. Lähinnä kosteuttaa ja raikastaa ihoa. Perushyvä naamio, joka ei tuki sekaihon rasvoittuvia kohtiakaan.

Bioeffect Imprinting Hydrogel Mask, 14 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Naamio syväkosteuttaa ihoa ja edistää ihonhoitotuotteiden imeytymistä. Sisältää 25 g seerumia. Alkoholiton, öljytön ja hajusteeton. Vaikutusaika 15–20 minuuttia.

Kokemus: Kahdesta palasta koostuva geelinaamio on niin kostea, että siitä tippuu nestettä. Liukkautensa vuoksi naamion osat on hieman hankala asetella kasvoille, mutta kun ne asettuvat, maski suorastaan sulautuu ihoon. Tämä kasvoilla voisi vaikka tanssia!

Ihosta tulee todella täyteläisen tuntuinen ja näköinen. Ylellinen maski spa-hetkiin tai juhlien alla käytettäväksi.

Nivea Q10 Energy Instant Recharge Sheet Mask, 3,40 €

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Kosteuttaa ja antaa energiaa väsyneelle ja samealle iholle. Häivyttää pieniä juonteita sekä ravitsee ihoa. Seerumin määrää ei mainita. Biohajoava. Vaikutusaika 10 minuuttia.

Kokemus: Helposti avattava, ohut naamio asettuu hyvin kasvoille ja ulottuu kiitettävästi joka puolelle, myös lähelle silmiä.

Naamio kosteuttaa ihoa tuntuvasti lyhyessäkin ajassa ja tekee siitä yllättävän heleän. Sopii erityisen hyvin aamuihin, joina väsyttää.

Sence Sharky Facial Sheet Mask, 1 €

Arvosana: 3½/5

Lupaus: Naamio kosteuttaa ja virkistää ihoa. Sopii kaikille ihotyypeille. Sisältää 25 ml kosteuttavaa seerumia. Vaikutusaika 10–15 minuuttia. Myynnissä Tokmannilla.

Kokemus: Kuitunaamio on helppo avata ja asetella kasvoille. Maski on todella kostea, muttei kuitenkaan valuva. Se on sopivan muotoinen testaajan kasvoille.

Naamio ulottuu kivan lähelle silmiä, eli se hoitaa myös silmänympärysihoa. Tekee ihosta selvästi kosteutetun. Erinomainen euron maskiksi!

Garnier Skin Active Moisture Bomb Sheet Mask, 3 €

Arvosana: 3½/5

Lupaus: Naamio kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa tehokkaasti. Sopii kuivalle ja herkälle iholle. Sisältää 28 g seerumia. Vegaaninen ja biohajoava. Vaikutusaika 15 minuuttia.

Kokemus: Erittäin kostea naamio on helppo taitella auki, ja se kosteuttaa ihoa reilusti.

Maskin muoto on hiukan haastava: aukot eivät tahdo asettua oikeille kohdille kasvoilla. Naamio saa sen kuitenkin anteeksi, sillä se pysyy hyvin paikallaan.

Myös sen kosteuttavuus on huippuluokkaa ja hinta-laatusuhde kohdillaan.

