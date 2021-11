Aarni Mikkola järkyttyi Selviytyjiin lähtiessään, kun mukaan ei saanut edes kosteusvoidetta: ”Minulla on ollut ongelmaiho nuoresta pitäen”

Drag-artisti Aarni Mikkola tietää, että kuningatarkaan ei säästy näppylöiltä. Siksi hän on aina käyttänyt ihonhoitoon aikaa ja rahaa.

Chanel vitoseen ja huulipunaan verhoutunut isoäiti oli Aarni Mikkolan lapsuuden kauneusidoli. Ympäri Eurooppaa oopperalaulajana työskennelleellä isoäidillä oli mittava kokoelma esiintymisasuja, joiden joukosta pikku-Aarni kävi lainaamassa korkokenkiä ja asusteita omiin leikkeihinsä.

Muusikko- ja taiteilijaperheen kasvatti innostui itse viisivuotiaana näyttelemisestä. Hän ihasteli lapsesta lähtien tapaa, jolla näyttelijät maskeerattiin rooleihinsa ja sitä, kuinka ulkonäköä sai muokattua meikillä.

– Kauneus on aina kiehtonut minua tavalla tai toisella, Aarni miettii nyt.

Lahden nuorisoteatterissa vietetyt vuodet saivat Aarnin haaveilemaan näyttelijän ammatista, mutta tie vei lopulta parturi-kampaajakoulun kautta meikkaajamaskeeraajan opintoihin Helsinkiin.

Kun Aarnin kaveri vuonna 2016 ehdotti osallistumista Helsingissä ensimmäistä kertaa järjestettyyn Drag Battle -kilpailuun, ei ajatus innostanut Aarnia aluksi lainkaan.

– Mietittyäni asiaa pari päivää tajusin, että drag olisi ihan loistava tilaisuus yhdistää rakastamani näytteleminen ja meikkaaminen samaan pakettiin, Aarni muistelee.

Kisasta irtosi voitto, ja meikkaajanura sai pian tehdä rinnalleen tilaa drag-artistin töille. Drag-taiteilijoilla on usein kasvoillaan todella vahva ehostus, jonka pitää kestää kuumia valoja ja liikkuminen lavalla. Aarni suoriutuu roolihahmokseen muuntautumisesta nopeimmillaan puolessatoista tunnissa, mutta halutessaan hän saa aikaa kulumaan kolmekin tuntia.

Aarni Mikkola on 29-vuotias drag-artisti ja meikkitaiteilija, joka kilpaili Selviytyjät-tv-sarjassa. Hän on kotoisin Lahdesta ja asuu Helsingissä. Meikkibrändi Diego dalla Palma lanseerasi juuri Aarnin suunnitteleman kolmen luomiväripaletin kokoelman.

Vapaa-ajallaan Aarni luottaa hyvin kevyeen ehostukseen. Arkipäivinä kulmageeli, huulirasva ja sävyttävä voide riittävät laittautumiseksi. Eniten aikaa vie ihonhoito.

– Minulla on ollut ongelmaiho nuoresta pitäen. Ihoni on samaan aikaan kuiva ja epäpuhtauksiin taipuvainen. Olen ollut siksi aina todella fanaattinen ihonhoidon kanssa. Iltaisin ja aamuisin puhdistan ja kosteutan ihon huolellisesti kasvovedellä, seerumilla ja voiteella.

Ihonhoitofanaatikolle olikin aluksi pienoinen sokki, kun viime keväänä kuvattuihin Selviytyjiin ei saanut ottaa mukaan edes kosteusvoidetta. Kilpailijoilla oli käytössään vain aurinkorasvaa sekä juokseva vesi, jolla huuhtoa ihoa. Ensijärkytyksen hälvettyä Aarni päätti ottaa rennon asenteen ja vastaan kaiken, mitä seikkailu toi tullessaan.

– Päätin, että kyseessä on kerran elämässä -tyyppinen tilaisuus, ja jos iho on kukkiakseen niin aivan sama, nyt mennään ja tehdään! Korkkarit ja ihonhoitotuotteet lensivät syrjään, kun tämä kuningatar lähti keskelle Karibianmerta, Aarni nauraa.

” ”Drag yhdistää rakastamani näyttelemisen ja meikkaamisen.”

Kauneusniksini…

Meikki alkaa aina hyvästä ihonhoidosta. Hyvä maalaus tarvitsee hyvän kanvaasin pohjalleen. Kun ihon kuorii kerran viikossa hellävaraisilla tuotteilla, iho kirkastuu ja silottuu. Silloin kosteusvoide imeytyy ja meikki levittyy paremmin sekä kestää siistinä pidempään.

Korealaisen Laneigen yöhuulinaamio sopii myös meikin alle. Sisleyn Black Rose Mask -kasvonaamio on Aarnin mielestä hintansa veroinen luksustuote. Ole Henriksenin C-vitamiiniseerumi on Aarnin luottotuote erityisesti talvikuukausina.

Kauneussalaisuuteni…

Hyvä fiilis oman itsensä kanssa. Kun syö hyvin ja nauttii elämästä, näyttää ulospäinkin paremmalta. Meikin pitäisi olla myös semmoinen juttu, mikä tuo iloa ja minkä tekemisestä nauttii. Ihanteellista olisi, että meikkaaminen toisi tekijälleen itsevarmuutta ja energiaa. Ei niin, että voi vitsi, taas pitää meikata.

Kauneusmyytti…

Haluaisin romuttaa myytin täydellisestä ihosta. Iho elää vuodenaikojen mukaa – joskus tulee näppyjä, ja se on täysin fine. Näppyjä on joskus kaikilla Jennifer Lopezista lähtien! Minulta kysytään paljon vinkkejä näppyjen peittämiseen, mutta eihän tekstuuria voi peittää, eikä tarvitsekaan. Iho elää, ja elämään kuuluvat ne huonotkin hetket.

Sensain ja Lancômen meikkivoiteet sopivat Aarnin mielestä erityisesti aikuiselle iholle. MAC Cosmeticsin kasvosuihke on aina mukana.

Tuhlaan…

Ihan liikaa rahaa meikkeihin. Olen aina ollut kiinnostunut uusista koostumuksista ja tilaan ulkomailta helposti monella sadalla eurolla mielenkiintoisten tyyppien yhteistyömallistoja. Haluan pysyä aina kärryillä kaikesta uudesta. Ystäväni kyllä rakastavat tapaani! He saavat minulta aina ne tuotteet, joita en käytä.

Jeffree Starin luomiväripaletin värikimaralla saa tehtyä huikean meikin esiintymislavalle.

Kauneinta minussa…

On elämänasenteeni. Se näkyy kaikessa, mitä teen. Olen kokenut paljon sekä ylä- että alamäkiä, ja olen ylpeä siitä ihmisestä, joka olen nykyisin. Mielestäni on kaunista, että ihminen osaa olla ylpeä siitä, kuka on ja kiitollinen siitä, mitä on saavuttanut. Suomalaiset tuppaavat turhan usein mollaamaan itseään.

Haluaisin…

Vielä jonain päivänä päästä itse vielä enemmän kiinni kosmetiikkaan ja luoda jotakin alusta lähtien. Ja päästä takaisin drag-hahmonani Jayden Marsina valloittamaan esiintymislavoja ympäri Suomea! Kahden vuoden tauon jälkeen on ihan mahtava ajatus, että todennäköisesti ensi keväänä pääsen taas yleisön eteen esiintymään.

Aarni valitsi Diego dalla Palman yhteistyöpalettiinsa neljä perussävyä, joilla saa luotua meikin sekä arkeen että juhlaan.

Toivoisin, että…

Ihmiset antaisivat itselleen lisää aikaa. Oli kyseessä kiireinen perheenäiti tai kellon ympäri töitä tekevä yrittäjä, olisi tärkeää ottaa joka päivä hetki, jolloin tekee juuri sitä, mitä eniten rakastaa – oli se sitten dragia tai autojen rassaamista.

Hieman vahamainen Benefitin kulmaväri pysyy paikallaan tiukasti aamusta iltaan, ja Jeffree Starin vedenpitävä ripsiväri kestää silmissä dragshow’n läpi.

