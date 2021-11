Kysyimme asiantuntijalta, mitä ruutuaika tekee iholle – sinivalo vanhentaa ihoa, mutta sinivalon suurin lähde ei ole puhelin

Älylaitteiden näytöt syytävät sinistä valoa kasvoille monta tuntia päivässä. Onko säteilystä iholle haittaa?

Monissa aurinkosuojissa ja päivävoiteissa on nykyään mukana myös sinivalosuoja eli blue light shield. Sinisen valon vaikutuksista ihoon ei ole vielä täysin kattavaa tietoa, mutta sen verran siitä osataan kuitenkin sanoa varmaksi, että UV-säteilyn lailla sinivalo vanhentaa ihoa ennenaikaisesti.

Ihosairaalan ihotautilääkärin Carl Kyrklundin mukaan sinivalon on tutkimuksissa todettu edistävän ryppyjen ja ihon pigmenttimuutosten eli niin sanottujen maksaläiskien syntyä. Sinivalo altistaa ihon vapaille radikaaleille, jotka hapettavat soluja ja tuhoavat ihon kimmoisuudesta ja kiinteydestä vastuussa olevia kollageenia ja elastaania.

– UV-säteilyllä on kuitenkin huomattavasti suurempi vaikutus ihon vanhenemiseen, Kyrklund sanoo.

Iholla kuumotuksena tuntuva auringon UVB-säteily saa kasvot punoittamaan sitä nopeammin mitä vaaleampi iho on. Kun kyseessä on sinivalo, asetelma kääntyykin päälaelleen. Kyrklundin mukaan tummaihoisilla se voi myötävaikuttaa pigmenttimuutosten syntyä, kun taas vaalealla iholla sinivalon todennäköisyys ihomuutosten aiheuttajana on häviävän pieni.

Sinivalosta on ollut eniten puhetta älylaitteiden yhteydessä: kännykän ja läppärin jatkuvan tuijottamisen vaaroista muistutellaan. Suurin osa iholle tulevasta sinivalosta saadaan kuitenkin auringosta ja ulkona oleskelusta. Sinivalo eli HEV-valo on juuri se valon aallonpituus, joka saa pilvettömän taivaan näyttämään ihanan siniseltä.

” Paras tapa suojautua sinivaloa vastaan ovat fysikaaliset aurinkosuojat ja antioksidantit.

– Sinivalon lähteenä ylivoimaisesti oleellisin on auringonvalo. Kännykästä ja muista laitteista tulee niin vähän valoa, että sen biologinen vaikutus ihoon on merkityksetön, Kyrklund sanoo.

Paras tapa suojautua sinivaloa vastaan ovat fysikaaliset aurinkosuojat ja antioksidantit. Fysikaaliset suojat heijastavat sinivalon pois iholta. Antioksidantteja, kuten E-vitamiinia, on iholla jo luonnostaan, mutta kehon omat varastot kuluvat päivän mittaan. Seerumeiden ja kosteusvoiteiden sisältämät antioksidantit vahvistavat ihon suojaa vapaita radikaaleja vastaan ja teho säilyy iholla vielä iltapesun jälkeen.

Sinivalolla on osansa myös kehon vuorokausirytmin säätelyssä. Älylaitteiden käyttöä suositellaan välttämään ennen nukkumaanmenoa, sillä sinivalolla on piristävä vaikutus. Monesta laitteesta saa helposti päälle yöasetuksen, joka painaa sinivalon määrän minimiin. Asetusta voi halutessaan pitää päällä ympäri vuorokauden, jos sinivalo huolestuttaa.

Haittavaikutusten lisäksi sinivalolla on kuitenkin myös toinen puoli. Sitä käytetään ihonhoidossa psoriasiksen, aknen ja ihon epäpuhtauksien hoitoon. Sinivalolla voidaan näppyjen lisäksi jopa häivyttää aknen aiheuttamia arpia.

” Sinivalosta on myös hyötyä. Oikein käytettynä sillä voidaan hoitaa iho-ongelmia, kuten psoriasista ja aknea.

3 x vinkki!

Hybridihoitoa

Fysikaalisen suojan ja antioksidantteja sisältävä voide on meikki-voiteen, päivävoiteen ja CC-voiteen superkosteuttava hybridi.

BareMinerals Complexion Rescue Defense, 46 €.

Sirkeät silmät

Estée Lauderin silmänympärysvoide sisältää lukuisia eri antioksidantteja, ja sitä voi nimestään huolimatta käyttää koko kasvoille ympäri vuorokauden.

Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix, 69 €.

Talvihangille

Hyvä aurinkosuoja kannattaa muistaa tulevilla talvihangilla. Nivean voide sisältää korkean UV-suojakertoimen sekä sinivalosuojan.