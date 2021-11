Eikö sheivaaminen innosta? Nyt karvat vilahtelevat alusvaatemainoksissa – nämä kuvat todistavat, että kehitys todella kehittyy!

Lisää tätä, kiitos! Ruotsalaisen Understatement-alusvaatemerkin mainoskuvassa nähdään nainen kaikkine karvoineen.

Kivat ja kauniit alusvaatteet kuuluvat kaikille riippumatta kehon koosta, muodosta tai karvoituksesta. Sitä ei aina uskoisi, kun katselee vaatemerkkien mainoskuvastoa. Mainoksissa esiintyy edelleen usein lähinnä hoikkia, vaaleaihoisia ja karvattomia naisia.

Poikkeuksiakin onneksi on. Vaateketju Lindex kertoi keväällä, että sen tavoitteena on edistää kehopositiivisuutta, ja järjesti alusvaatekampanjan, jossa oli kuvattu eri näköisiä naisia. Lindex ei ole ainoa: poimimme aiemmin mainoskuvastoista 14 ihanan tavallista alusvaatekuvaa, joissa on niin ikään eri näköisiä ja kokoisia naisia.

Toisaalta myös naisten karvoitukset ovat alkaneet näkyä sosiaalisessa mediassa. Suomessa karva-asioita ovat ajaneet muun muassa somevaikuttajat Jenni Rotonen ja Sara Vanninen.

On kaikkien onni, että mainoksien ja somen naiskuva on vähitellen alkanut monipuolistua. Nyt näyttäisi siltä, että kehityksessä ollaan menossa vielä askel pidemmälle.

Monelle on tullut somessa vastaan suomalaisen Ivalo.com -sivuston alusvaatemainoksia. Verkkokaupan sivuilta löytyvän ruotsalaisen Understatement-merkin mainoskuvassa näkyy nainen, jonka bikinirajaa, vatsa- tai häpykarvoja ei ole poistettu kuvaa varten.

Understatement-merkin alusvaatekuvasto on muutenkin raikasta katsottavaa. Kuvissa näkyy eri kokoisia naisia, raskausarpia ja tatuointeja, ja nännitkin saavat näkyä. Merkin alusvaatekuvissa on nähty myös malli, jolla on avannepussi.

Understatementin ja Lindexin lisäksi esimerkiksi suomalainen Lovanna Lingerie, vaateketju KappAhl ja Monki ovat edistäneet alusvaatekuvillaan monipuolisempaa naiskuvaa.

Lovanna Lingerie on suomalainen alusvaateyritys, joka mainostaa tuotteidensa olevan ekologisesti tuotettuja.

Lindex on tunnettu pitkään etenkin laajasta alusvaatevalikoimastaan. Hiljattain yritys on alkanut panostaa mahdollisimman monipuoliseen alusvaatemallikuvastoon.

Lonely Label myy pääasiassa alusvaatteita. Sen tuotekuvat on otettu aidon näköisissä ympäristöissä, eikä rajusta kuvankäsittelystä näy jälkeä.

Ruotsalaisen Monki-ketjun mallikatalogi ravistelee ahtaita kauneusihanteita ja liputtaa tavallisten kehojen puolesta.

Myös Kappahl näyttää kuvastoissaan erilaisia kehoja. Esimerkiksi arvet saavat vapaasti näkyä.

