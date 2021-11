7 kosmetiikan markkinointilausetta, joiden suomennokset haluat tietää ennen kun seuraavan kerran lähdet kosmetiikkaostoksille

Markkinointilauseita riittää, mutta mitkä niistä oikeasti tarkoittavat jotakin? Selvitimme.

Kosmetiikkatuotteiden kyljissä luvatut lopputulokset voivat saada helposti pään pyörälle. Hienon kuuloiset termit sekoittuvat helposti toisiinsa eivätkä välttämättä kerro asiaan tarkemmin perehtymättömälle mitään konkreettista purkin tehoista.

Avasimme seitsemän yleisesti käytössä olevan termin taustoja hieman tarkemmin.

1. Dermatologisesti testattu

Dermatologi on sama asia kuin ihotautilääkäri. Niinpä dermatologisesti testattu merkitsee yksinkertaisesti sitä, että tuotetta on testattu iholle ihotautilääkärin valvonnassa.

2. Kliinisesti todistettu

Jos tuotteen tai ainesosan tehot on kliinisesti todistettu, tarkoittaa se sitä, testaus on suoritettu kliinisissä olosuhteissa, objektiivisia mittareita käyttäen ja lääketieteen ammattilaisen valvonnassa.

Jossakin on siis olemassa tehot todistava tutkimus. Jos kyseessä on itselle uusi tuote, kannattaa käyttää muutama minuutti tutkimuksen etsimiseen brändin nettisivuilta tai sosiaalisesta mediasta ja lukaista, mistä testissä on oikein ollut kyse. Mitä enemmän tutkimuksessa on ollut osallistujia, sitä vakuuttavampina voi pitää sen loppupäätelmiä.

Kannattaa kuitenkin myös muistaa, että kliinisten testien teettäminen on kallista puuhaa: monella pienemmällä tai aloittelevalla brändillä ei siksi välttämättä ole esittää kliinisiä todisteita tuotteidensa tehosta.

3. Kaksoissokkotutkimus

Sokkona tehdyssä tutkimuksessa tuotteen testaaja tai tutkija eivät kumpaakaan tiedä, mistä tuotteesta tarkalleen on kyse. Tällä pyritään puolueettomuuteen.

Kaksoissokkotutkimukset ovat usein myös plasebokontrolloituja, eli osalle testaajista annetaan käyttöön oikeaa tuotetta ja osalle lumetuotetta, jolla ei ole mitään vaikutusta vaikkapa juonteiden siloittamiseen.

4. Patentoitu teknologia

Ooh, tätä teknologiaa ei ole vielä kenelläkään muulla käytössä!

Kuulostaa hienolta, mutta todellisuudessa patentti tarkoittaa juurikin sitä, että muilla merkeillä ei ole vielä täysin vastaavaa tuotetta valikoimissaan. Siitä, onko patentoitu teknologia välttämättä parempi kuin muilla käytössä olevat, ei tämä mainoslause kuitenkaan anna takeita.

5. Kolmannen osapuolen testaama

Ulkopuolisen tekijän suorittamaa testausta käytetään usein silloin, kun brändillä ei ole mahdollisuutta suorittaa testejä oman yrityksen sisällä. Kolmannen osapuolen tekemänä väitteiden totuudenmukaisuus tulee myös luotettavasti testattua, kun testaajalla ei ole lopputulosten suhteen omaa lehmää ojassa.

6. Välittömät tulokset

Saman tien kasvoilla näkyvät muutokset kuulostavat toki houkuttelevilta, mutta jos tarkoitus on saada pitkäaikaisia tuloksia, on maltti enemmän kuin valttia. Siinä tapauksessa välittömiä tuloksia ei kannata liikaa tuijottaa.

Melkeinpä mikä tahansa tuote voi saada ihon kosteutetun tuntuiseksi tai tasaisemman näköiseksi hetkellisesti, mutta oikeat muutokset vaativat yleensä muutaman kuukauden ennen kuin niitä voi nähdä paljaalla silmällä.

7. Kiinteyttävä

Ihonhoitotuotteiden antamien lupausten toteutumista arvioidaan yleensä kysymällä käyttäjien kokemusta ja näkemystä. Esimerkiksi sille, miten ja kuinka paljon ihossa tapahtuu kiinteytymistä jonkun tuotteen ansiosta, ei ole olemassa puolueetonta mittaria.

Tutkimuksissa moni testaaja voi sanoa kokeneensa ihonsa kimmoisammaksi tuotteen käytön jälkeen, mutta kyse on silloinkin nimenomaan kokemuksesta.

Jutussa on käytetty lähteenä Alluren ja Healthlinen artikkeleita.

Lue lisää: Tiedätkö jo tämän ryppyjä silottavan ihmeaineen? Luonnonmukainen bakuchiol on yhtä tehokas kuin retinoli, mutta hellempi iholle

Lue lisää: Kattava listaus aineista, joita kosmetiikassa kannattaa suosia nyt – kerromme myös, kuinka luet tuotteiden ainesosalistaa

Lue lisää: Retinoli kiinnostaa suomalaisia naisia nyt paljon – kosmetologi kertoo, mitä aloittelijan on hyvä tietää ihonhoidon todellisesta tehoaineesta