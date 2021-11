Kosteutusta ja suojausta iholle – 3 tuotetta, joilla Metti Forssell pitää ihonsa hehkeänä talvellakin

Metti varautuu talven kuiviin ja kylmiin säihin päivittämällä ihonhoitorutiininsa.

Marraskuu on käynnissä, ja nyt on viimeistään aika varmistaa, että ihonhoitotuotteet on päivitetty tulevaan talveen.

Talvea kohti mentäessä ilma kuivuu, mikä tarkoittaa, että myös iho kuivuu entistä helpommin. Nyt on siis syytä pitää erityisen hyvää huolta ihon kosteutuksesta.

Estée Lauder Advanced Night Repair -seerumi, 90,36 €

Huolellisilla aamu- ja iltarutiineilla saa ihon voimaan hyvin haastavimmissakin olosuhteissa. Tärkeää on, että iholla käytetyt tuotteet sisältävät ihoa kosteuttavia sekä suojaavia raaka-aineita.

Medik8 Advanced Night Restore, 77 €

Suosittelen myös kiinnittämään erityistä huomiota tuotteisiin, joilla ihoaan puhdistaa. Öljypohjaiset ihonpuhdistustuotteet ovat vesipohjaisia hoitavampi valinta. Puhdistusaineen vaihtaminenkin voi siis olla tarpeen talven tullessa.

Sensai Purifying Cleansing Oil, 48,95 €

Metti kirjoittaa Me Naisille joka viikko muodista, kauneudesta, tyylistä ja trendeistä.

