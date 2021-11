Testasimme 11 kulmakynää, joista 3 sai täydet pisteet: ”En keksi mitään valittamista!”

Testin kärkikolmikkoon pääsi niin markettimeikkejä kuin luksustuotteitakin.

GOSH Ultra Thin Brow Pen, sävy Greybrown, 11,90 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Kulmakynällä saavutat luonnolliset, tuuheat ja huolitellut kulmat. Kynä on hikoilun- ja vedenkestävä, eikä väri haalistu tai tahraa. Ei tarvitse teroittaa. Tuote on hajusteeton ja vegaaninen.

Kokemus: Ohut kulmakynä, jossa toisessa päässä kierreharja – tällaisesta kulmakynämallista tykkään. Kulmakarvaharja on minulle ehdoton, ja suosin kyniä, joiden toisesta päästä sellainen löytyy.

Tämä kynä toimii hyvin. Se on sopivan pehmeä ja tekee tarkkaa jälkeä. Testattu sävy on hyvä tummuudeltaan ja myös riittävän viileä melko vaalealle iholleni ja kulmilleni. En keksi mitään valittamista!

Yves Rocher Eyebrow Pencil, sävy Cendré, 12,90 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Kulmakynällä saavutat siistit kulmakarvat sekä kauniin ja luonnollisen lookin. Mukana tuleva harja häivyttää värin ja viimeistelee kulmien muodon. Tuote on vegaaninen ja sisältää 99,9% luonnollisia ainesosia.

Kokemus: Tämä on perinteinen puukynämallinen kulmakynä, jossa on toisessa päässä kierreharja. En ole käyttänyt tällaista pitkään aikaan, mutta hyvää jälkeä kynällä saa aikaiseksi.

Benefit Precisely my brow pencil, sävy Neutral deep brown, 28,50 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Äärimmäisen ohut kulmakynä tekee luonnollisen näköisiä, karvoja muistuttavia vetoja, jotka kestävät siisteinä 12 tuntia. Riittoisaa ja vedenkestävää kulmakynää ei tarvitse teroittaa.

Kokemus: Kulmakynä on pakattu hauskaan nuolta muistuttavaan pakkaukseen, jossa toisessa päässä on ohut kulmaväri ja toisessa kierreharja.

Testattu sävy on itselleni hieman liian tumma, mutta toisaalta ohuita viivoja piirtämällä ja harjalla häivyttämällä saa tehtyä ihan kelvolliset kulmat. Supertarkkaa jälkeä kaipaavalle tämä on takuulla hyvä, kunhan väri on kohdallaan.

IsaDora Precision Brow Pen, sävy Taupe 12,90 €

Arvosana: 2/5

Lupaus: Ohut ja tarkkateräinen kulmakynä täyttää, korostaa ja muotoilee kulmasi vaivatta ja takaa luonnollisen lopputuloksen. Pitkäkestoista ja vedenkestävää kulmakynää ei tarvitse teroittaa. Tuote on hajusteeton.

Kokemus: Ohuita, kiertämällä terävoitettäviä kulmakyniä näköjään riittää! Tässä ei ole harjaa mukana, mikä on itselleni miinus. Tämä malli voi kuitenkin olla jollekulle muulle mieluisampi.

Väri ei levity kulmakynästä yhtä hyvin kuin kilpakumppanien versioista, joten siitäkin täytyy rokottaa pari pistettä. Kyllä tällä kulmat silti paremman puutteessa hyvin meikkaa.

Maybelline New York Brow Ultra Slim 1.55 mm defining pencil, sävy Black brown, 8,90 €

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Kulmakynällä luot tarkasti muotoillut ja luonnolliset näköiset kulmat, jotka kestävät koko päivän. Ohuella kärjellä voi piirtää hiuksenhienoja vetoja, mikä takaa tasaisen ja tarkan lopputuloksen.

Kokemus: Jälleen kerran yksi ohut kulmakynä, jossa on toisessa päässä kierreharja.

Testattu sävy on itselleni liian tumma, mutta taattua markettilaatuahan se tämäkin kynä on. Kevyillä vedoilla tällä saa tosi tarkkaa jälkeä aikaan.

Lily Lolo Brow Duo Pencil, sävy Light, 11,90 €

Arvosana: 3/5

Lupaus: 2 in 1 -kulmakynissä on kulmakynä ja korostusväri samassa. Kynän pehmeä koostumus tekee värin levittämisestä sujuvaa ja vaivatonta. Kestävä koostumus ei kuivata ihoa. Tuote on vegaaninen.

Kokemus: Haa, erilainen nuori! Tämä on perinteinen puukynämallinen kulmakynä, jonka toisessa on päässä hohtava korostesävy.

Vaalea testisävy on omaan makuuni hieman lämpimähkö ja ihan kuin sekin hohtaisi aavistuksen, mutta kynä itsessään hoitaa hommansa pätevästi.

Voimakkaasti hohtavalle hopeiselle korostussävylle itselläni ei ole tarvetta ainakaan kulmakarvojen alla, mutta toisaalta sitä voi käyttää vaikka silmän sisänurkissa. Sävy levittyy ja häivyttyy hyvin.

Kiinnostava tuttavuus, mutta ostaisin vain, jos minulla olisi oikeasti käyttöä molemmille tuotteille.

Jane Iredale Eyebrow Pencil, sävy Brunette, 27,20 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Ergonomisesti suunnitellulla kynän muodolla saat täydelliset ja tarkat kulmakarvat. Harjaosa viimeistelee lopputuloksen. Hyvin pysyvä ja vettä hylkivä koostumus.

Kokemus: Ohut kulmakynä, jossa toisessa päässä kierreharja – selvä homma.

Tämän kynän jälki on ehkä aavistuksen paksumpaa kuin esimerkiksi Benefitin ja Maybellinen superohuissa kynissä, vai luulenkohan vain? Joka tapauksessa pätevä tuote ja aika pitkälti samaa tavaraa kuin muutkin vastaavat. Testisävy on mukavan neutraali ja tummuudeltaan hyvä vähän vaaleammallekin.

Lumene Longwear Eyebrow Definer, sävy Harmaanruskea, 10,90 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Kulmakynän erittäin ohut kärki auttaa muotoilemaan kulmat tarkasti ja harjapäällä värin häivytys onnistuu helposti. Tahraamaton, pitkäkestoinen koostumus antaa luonnollisen mattaisen lopputuloksen ja auttaa pitämään kulmat viimeistellyn näköisinä koko päivän. Kynää ei tarvitse teroittaa. Tuote on vegaaninen.

Kokemus: Kotimaisen Lumenen kulmakynä on oikein hyvä, ja harjakin löytyy. Kynän väri tuntuu levittyvän mukavan pehmeästi ja sopii etenkin sellaiselle käyttäjälle, joka haluaa häivytettyä jälkeä tarkkojen viivojen sijaan.

Voisin kuvitella, että testatulla harmaanruskealla sävyllä voi meikata lähes jokaisen vastaantulijan kulmat, niin neutraali se on.

It Cosmetics Brow Power Micro, sävy Universal Taupe, 24,71 €

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Kulmakynä sopii sekä ohuemmille että paksummille kulmille, sillä sen ohut kärki auttaa piirtämään ja muotoilemaan kulmat helposti taaten huolitellun ja tarkan lopputuloksen. Koostumus ei leviä tai lähde pois päivän aikana ja universaali sävy sopii kaikille, sillä sen voimakkuutta voi säädellä.

Kokemus: Olen käyttänyt aiemmin tavallista, paksumpaa versiota tästä kulmakynästä, ja ohutkin pelittää mukavasti.

Muihin ohuisiin kulmakyniin verrattuna tämän väripötkylä on pyöreän tangon sijaan aavistuksen soikea – periaatteessa sillä voi siis piirtää sekä paksumpaa että ohuempaa viivaa. Jälki on tarkkaa, harja mukana ja sävy hyvä. Toimii!

L’Oréal Paris Micro Tatouage Unbeliava Brow, sävy Dark Brunette, 15,90 €

Arvosana: 3/5

Lupaus: Kulmakynän kapealla ja kulmikkaalla kärjellä täytät kulmasi hiuksenhienoilla vedoilla, mikä takaa luonnollisen näköisen ja tarkan lopputuloksen. Tuotteen koostumus on pigmenttinen ja kestää iholla jopa 48 tuntia.

Kokemus: Tussimaisen kulmakynän huopakynäpää on leikattu viistoksi, ja viistossa osassa on muutama kolonen helpottamassa kulmakarvamaisten vetojen tekemistä. Suhtaudun hieman epäluuloisesti, mutta kyllä tälläkin näköjään saa kulmat meikattua.

Väriä saattaa tulla kerralla runsaasti, joten kannattaa varautua häivyttämään ja siistimään jälkeä. Kynä ei ole kovin tarkka. Sävy on kivan viileä ja tummuusasteeltaan sopiva.

Catrice Brow Definer Brush Pen Longlasting, sävy Ash Brown, 4 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Kulmakynän ohut ja litteä harjaspää tekee kulmista täyteläiset, luonnolliset ja helposti muotoiltavat. Koostumus tuntuu kevyeltä, kuivuu nopeasti ja pysyy paikallaan koko päivän. Tuote on vegaaninen.

Kokemus: Kulmakarvatussin kärki on sivellinmäinen ja väri nestemäistä. Testattu sävy näyttää jopa aavistuksen vihertävältä, mutta toimii aivan hyvin.

Kulmakarvavetojen tekeminen on suhteellisen helppoa, sillä väriä tulee kerralla sopivasti ja siveltimen kärki on tarkka. Jonkin verran aikaa meikkaamiseen kuitenkin kannattaa varata.

Tuote ei ole huono etenkään, kun ottaa hintaluokan huomioon. Tussimaiset kulmavärit tuppaavat kuivumaan, joten siinä mielessä voi olla järkevää valita tuote sieltä vähän halvemmasta päästä.

Testaaja: Marjut Laukia, joka tavoittelee pörheitä kulmakarvoja kulmakynän ja -geelin sekä ennen kaikkea pinsetittömyyden avulla.

