Hyvästi, tummat silmänaluset ja punoitus! 11 loistavaa peitevoidetta, joita hehkutetaan aivan syystä

Tummat silmänaluset ja ihon pienet virheet saavat kyytiä näiden huippusuosittujen peitevoiteiden avulla.

Oikean peitevoiteen valitseminen ei ole ihan yksinkertaista. Yksi ja sama kehuttu tuote ei välttämättä sovi kaikille. Siinä on myös vissi ero, onko peitevoidetta tarkoitus käyttää pienten näppyjen vai tummien silmänalusten peittämiseen.

Onneksi peitevoidevalikoima on lähestulkoon loputon – se oikea löytyy varmasti. Jos haluaa välttää hutiostoksia, sopivan tuotteen etsiminen kannattaa aloittaa kaikkein kehutuimmista voiteista. Yleensä ne ovat syystäkin suosittuja!

Listasimme 13 peitevoidetta, jotka ovat keränneet kehuja niin meillä kuin maailmallakin.

Alle 20 euroa

Essence Camouflage+ Healthy Glow Concealer, 3,49 €

Tämä Essencen superedullinen tuote kipusi voittoon, kun Me Naiset testasi taannoin markettien peitevoiteita. Heleyttä lupaava mutta silti peittävä voide vie tummuuden, peittää ihon ”virheet” ja näyttää silti melko luonnolliselta.

Koostumus on mukavan ohut ja helppo häivyttää sormin. Voidetta tarvitsee vain pienen määrän kerrallaan, eikä sitä tarvitse välttämättä edes kiinnittää puuterilla.

Maybelline New York Instant Age Rewind Eraser, 8,20 €

Maybellinen sienipäinen putkilo on yksi eniten kehuja keräävistä markettipeitevoiteista. Se voitti taannoin myös peitevoidetestimme. Isoa applikaattoria ei kannata säikähtää: se annostelee voidetta juuri sopivasti.

Häivyttäminen onnistuu parhaiten sormella. Peittää kiitettävästi ja heijastaa valoa niin, että tummat silmänaluset peittyvät. Tehty etenkin ikääntyvälle iholle, mutta sopii kaikille.

NYX HD Studio Photogenic Concealer, 10 €

Tämä Nyxin peitevoide on yksi merkin myydyimmistä tuotteista. Se on kevyt, mutta kerrostettaessa jopa täysin peittävä. Peittää näpyt ja häivyttää tummat silmänaluset. Voide kuivuu iholla melko nopeasti, joten häivytyksen kanssa kannattaa olla ripeä. Häivyttyy parhaiten sormin tai siveltimen avulla.

Maybelline Fit Me! Concealer, 8,90 €

Maybellinen toinen peitevoide on markettituotteeksi varsin pätevä. Se on tarpeeksi pigmenttinen, peittää tummat silmänaluset ja saa ihon näyttämään kirkkaalta. Sopii hyvin myös ihon pienten virheiden peittämiseen.

Yli 20 euroa

Urban Decay Stay Naked Correcting Concealer, 29 €

Kevyen tuntuinen Urban Decayn peitevoide on monen suosikki. Sen koostumus on melko ohut, ja tuote on helppo levittää iholle. Peittää hyvin ja pysyy paikoillaan koko päivän, mutta näyttää iholla luonnolliselta ja huomaamattomalta. Kaarevan applikaattorin eri puolia käyttämällä saa eri tuloksen: tasaisempi puoli on suuniteltu tarkkaan ja kevyeen peittämiseen, kaareva puoli antaa tasaisen ja peittävämmän lopputuloksen.

NARS Radiant Creamy Concealer, 27,45 €

Kulttimaineessa oleva, palkittu Narsin peitevoide on monen meikkitaiteilijan suosikki maailmalla. Tuotteessa on miellyttävä, pehmeä koostumus. Se häivyttyy vaivattomasti ja antaa kuivuessaan samettisen mattapinnan. Silmänalusille käytettäessä tuote kannattaa levittää iholle ja antaa tekeytyä noin 30 sekuntia ennen häivyttämistä, jotta sen peittävyydestä saa kaiken irti.

Tarte Shape Tape, 28 €

Lähes kaikki Youtuben kauneusgurut kohkasivat kuorossa Shape Tapesta pari vuotta sitten. Tuote on niin suosittu, että niitä myydään tiettävästi yksi 12 sekunnin välein. Voidemainen peitevoide on erittäin peittävä, mutta kirkastaa samalla ilmeen. Sen applikaattori on melko suuri, joten annostelun kanssa on syytä olla tarkkana. Ei välttämättä sovellu kaikkein kuivaihoisimmille. Saatavilla Suomeen vain merkin omilta verkkosivuilta.

IT Cosmetics Bye Bye Under Eye Concealer, 26,20 €

Tarten Shape Tapen rinnalla kauneusgurut ovat viime aikoina hehkuttaneet It Cosmeticsin hauskasti nimettyä peitevoidetta. Se ei kuivu iholle mattaiseksi, vaan jää hieman kosteaksi ja valoa heijastavaksi, joten kerros puuteria voi olla tarpeen.

Voide on paksua ja pigmenttistä – sen kerrotaan peittävän jopa tatuoinnit. Siksi se on myös erittäin riittoisaa. Voide levittyy parhaiten, kun sitä lämmittää ensin sormin ja taputtelee sitten paikoilleen.

Estée Lauder Double Wear Stay-in-place Flawless Wear Concealer, 36 €

Kaikkien aikojen parhaisiin meikkivoiteisiin lukeutuva Estée Lauderin Double Wear on maailman myydyimpiä meikkivoiteita. Ei ole ihme, että sen rinnalle on tehty myös peitevoide – ja kyllä, sekin todella toimii.

Äärimmäisen pitkäkestoinen voide pysyy iholla jopa 15 tuntia eikä kavahda hikeä, vettä tai kosteutta. Kosteuttaa, peittää ja häivyttyy moitteettomasti.

Fenty Beauty Pro Filt’r Instant Retouch Concealer, 23,40 €

Rihannan Fenty-kosmetiikkasarja kerää kiitosta maailmalla – ja syystäkin. Fentyn peitevoide on pitkäkestoinen ja levittyy iholle pehmeästi. Sitä on helppo kerrostaa kevyestä erittäin peittäväksi.

Erilaisia sävyjä on huimat 50, joten sopivan löytää varmasti. Jos valitsee omaa ihonsävyään pari astetta tummemman peitevoiteen, tuote sopii hyvin myös kasvojen varjostamiseen eli contour-meikin tekoon. Saatavilla Fenty Beautyn omilta verkkosivuilta tai Sephora-liikkeistä esimerkiksi Tukholmasta.

Laura Mercier Secret Camouflage, 39 €

Nestemäiset peitevoiteet lienevät nykyään niitä kaikkein suosituimpia, mutta voidemaisia koostumuksia ei kannata unohtaa. Laura Mercierin näppärä ja pitkäkestoinen tuote sisältää kaksi sävyä, joista voi sekoittaa juuri itselleen sopivan yhdistelmän. Normaalia pigmenttisempi tuote peittää silmänaluset, arvet, epätasaisuudet, punoituksen ja näpyt, joten ei ihme, että se on myös meikkitaiteilijoiden suosiossa.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla tammikuussa 2020.

Lue myös: Täydellinen pohjameikki, kyllä kiitos! Listasimme 18 huippuhyvää meikkivoidetta, joita hehkuttavat ihan kaikki

Lue myös: Hyvästi, tummat silmänaluset! Löysimme 14 peitevoiteen jättitestissä huippuhyvän tuotteen – kympillä marketista