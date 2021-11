Finniä ei saisi puristaa – mutta kun teet niin kuitenkin, muista ammattilaisten 5 ohjetta

Niinpä niin, finniä ei saa puristaa. Jos on kuitenkin ihan pakko, tee se ihotautilääkärien ohjeiden mukaan ja vältät monta murhetta.

Jokainen tietää, että finnejä ei saisi oikeastaan puristella. Finniin joutuu helposti likaa ja bakteereita, jos siitä yrittää päästä eroon kotioloissa.

Fakta on kuitenkin se, että mehevän finnin puristamista on vaikea vastustaa. Siksi finni kannattaa opetella puristamaan oikeaoppisesti eli siten, että siitä seuraa mahdollisimman vähän arpia ja muita ongelmia.

Samaan kehottaa myös Glamour-lehden haastattelema finniguru Sandra Lee, joka tunnetaan Dr. Pimple Popperina. Dermatologian kirurgi Sandra Lee on monelle suomalaisellekin tuttu Tohtori Paise -televisiosarjastaan ja Youtube-kanavastaan, jolla hän puristelee potilaidensa finnejä.

– Kuten kuka tahansa ihotautilääkäri, sanon, että älä purista mitään kotona, mutta tiedän, että ihmiset tekevät niin, Lee sanoo.

Suuret finnit ja paiseet on Leen mukaan jätettävä ehdottomasti ammattilaisten hoidettavaksi, mutta hän väläyttää varovaisesti vihreää valoa musta- ja valkopäiden puristelulle.

– Jotta ei vahingoita ihoaan, on tärkeintä tietää, milloin puristaa ja milloin lopettaa. Jos yrittää puristaa jotain eikä onnistu kerran tai kahden jälkeen, on todennäköisesti aika perääntyä, Lee toteaa.

Glamour jututti muitakin ihotautilääkäreitä ja listasi keinot, joiden avulla finnin voi puristaa tuntematta puuhasta syyllisyyttä.

1. Pese ensin kädet

Itsestään selvää, eikö totta? Asiantuntijoiden mukaan moni unohtaa kuitenkin puhdistaa kätensä tai finnin puristamiseen käyttämänsä välineet ennen hommaan ryhtymistä.

Ihotautilääkäri Julie Russak suosittelee puhdistamaan alueen alkoholia sisältävällä aineella. Vetyperoksidiin tai miselliveteen kastettu vanulappu voi myös toimia. Tarkoitus on kuivattaa finniä ympäröivä alue ja poistaa kaikki lika ja rasva.

2. Etsi valkopäinen finni

Finnin elinkaari on yllättävän pitkä. Alkuvaiheessa se on punainen ja kipeä näppylä. Siinä vaiheessa finniä ei pidä sorkkia lainkaan, muuten vaarana on tulehdus tai kystan muodostuminen.

Kun elimistö havaitsee finnin eli bakteerikasvuston, se lähettää valkosoluja paikalle. Näppyyn muodostuu märkää, mikä tekee siitä valkoisen. Tässä vaiheessa finniä voi puristaa varovasti.

– Jos näet aivan ihon pintaa lähellä olevan valkopään ja tiedät, ettei sen puristaminen vaadi paljoa voimaa, finni on valmis, kosmetologi Elena Arboleda vahvistaa.

3. Tee valmistelutyöt huolella

Finnin puristaminen onnistuu kivuttomasti, kun lämmität sitä ympäröivän alueen hellävaraisesti. Lämpö pehmentää valkopään alla olevaa mätää ja rentouttaa ihohuokosen.

Tohtori Sandra Lee suosii mustapääpuristimien ja pinsettien kaltaisia työkaluja mutta toteaa, etteivät ne ole yhtä tehokkaita ilman valmisteluja.

– Jos haluat hyötyä työkaluista, ihoa pitää höyryttää. Varmista, että ihosi on puhdas. Se on äärimmäisen tärkeää – joskus vielä tärkeämpää kuin varsinainen puristamisvaihe.

4. Älä koske finniin

Finnin voi puristaa monin eri tavoin, mutta asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, että käsikosketusta kannattaa välttää. Russak neuvoo käyttämään ohutta, steriiliä neulaa, jolla voi pistää pienen reiän valkopäiseen finniin. Neulalla tehdystä reiästä mätä pääsee ulos helposti.

Jos neula kuulostaa liian rajulta, voit kääriä molemmat etusormesi puhtaaseen nenäliinaan ja asettaa sormet kevyesti finnin molemmin puolin. Paina sitten kevyesti alas ja finniä kohti, kunnes valkoinen mätä on tullut ulos ja näet kirkasta nestettä.

5. Muista jälkihoito

Kun olet puristanut finnin, asiantuntijat suosittelevat levittämään sen päälle kuivattavaa finnien hoitoon tarkoitettua voidetta pumpulipuikon avulla. Russak kertoo käyttävänsä erityisen hankalien finnien jälkihoitoon hydrokortisonia ja painavansa kohtaa sen jälkeen jääpalalla, mikä hillitsee punoitusta.

Juttu on julkaistu aiemmin lokakuussa 2019.