Ammattilainen kertoo, miten kaksihaaraiset hiukset voi piilottaa – tehokkain ennaltaehkäisy piilee käytetyissä välineissä

Kaksihaaraisilta tuskin välttyy täysin kukaan, mutta näillä keinoilla niitä voi ennaltaehkäistä ja piilottaa seuraavaan kampaajakäyntiin saakka.

Erilaiset öljyt, seerumit ja voiteet ovat paras ensiapu harottaviin latvoihin. Leikkaaminen on kuitenkin ainoa tapa eliminoida kaksihaaraiset kokonaan.

Vaikka hiuksia kohtelisi silkkihansikkain, kaksihaaraisilta voi tuskin koskaan täysin välttyä. Viimeistään pari kuukautta edellisen leikkauskerran jälkeen tukasta alkaa yleensä löytyä hapsuja, jotka kielivät uuden leikkauskerran tarpeellisuudesta.

Kaksihaaraisten ilmaantumiseen voi kuitenkin omalla toiminnalla pyrkiä vaikuttamaan. Haarautuneet hiukset on myös helppo piilottaa, jos tietää mitä tekee.

Kokosimme yhteen ammattilaisen vinkit kaksihaaraisten kukistamiseen.

Vältä lämpökäsittelyä

Voguen haastatteleman hiustaiteilija George Northwoodin mukaan kaksihaaraiset johtuvat hiuksen vaurioitumisesta, joten paras keino niiden ennaltaehkäisyyn on kohdella hiuksia mahdollisimman hellin käsin. Skippaa siis muotoilurautojen ja kiharrinpuikkojen kaltaiset lämpölaitteet aina, kun se vain hiusten laiton kannalta on mahdollista.

Kaikki laitteet eivät kuitenkaan ole hiuksille yhtä haitallisia. Älylaitteet asettavat kullekin hiuslaadulle sopivan lämpötilan itsestään ja näin vaurioita syntyy vähemmän.

Kun föönauksen ja muotoilulaitteiden alle levittää vielä thermal protection -maininnalla varustettua lämpösuojatuotetta, on suojaus huipussaan.

Vaihda pehmeään ponnariin

Myös kampaustyylillä on merkitystä kaksihaaraisten syntymisessä. Northwoodin mukaan ponnarit ovat kaikkien pahimpia haaraisten hiusten aiheuttajia.

Kaikkein suurimman syntisäkin leiman saavat venyvät hiuslenkit sekä lenkit, joissa on pieni metalliosa keskellä, sillä hiukset jäävät herkästi kiinni metallin ja lenkin väliin ja katkeilevat silloin helposti.

Hellävaraisiksi kiinnitysvälineiksi Northwood suosittelee pehmeitä puhelinlankaponnareita tai liukuvasta kankaasta tehtyjä hiusdonitseja.

Hoitorutiinit kuntoon

Märkä tukka on erityisen altis katkeilulle, joten suihkussa tukkaa on hyvä käsitellä varovasti ilman turhaa kiskomista. Pesuaineeksi Northwood suosittelee vahvistavaa sampoota, jossa on mukana aminohappojen kaltaisia hiuksia lujittavia ainesosia.

Harjatessa puuha on parasta aloittaa latvoista ja siirtyä pikku hiljaa pituuksissa eteenpäin kohti tyveä: näin hiuksiin kohdistuu mahdollisimman vähän vetoa mahdollisten takkujen kohdalla.

Peitä oikeilla purkeilla

Haaroittuneista hiuksista pääsee luonnollisesti tehokkaimmin eroon leikkaamalla ne pois.

Jos kampaajakäyntiin on kuitenkin vielä aikaa tai pituudesta ei muuten vain juuri nyt raaskisi luopua, hieman kärsineiden latvojen piilottaminen onnistuu päteviksi todetuilla tuotteilla.

Erilaiset öljyt, seerumit ja voiteet liimaavat hetkellisesti latvan yhtenäiseksi ja saavat hiukset näyttämään terveemmiltä. Ensiapu kantaa aina seuraavaan pesuun asti, jolloin sampoo pesee "liiman" pois latvoista.

