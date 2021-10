Testasimme meikinkiinnityssuihkeet – voittaja sai täydet pisteet ja piti ihon hehkuvana iltaan saakka: ”Taisin juuri löytää haastajan ikisuosikilleni”

Testasimme seitsemän meikinkiinnityssuihketta, joista yksi osoittautui todelliseksi helmeksi.

Morphe Continuous Setting Mist, 18 €

Arvosana: 3½/5

Lupaus: Kiinnitysuihke asettaa nestemäisen tai jauhemaisen meikin paikoilleen ja antaa säteilevän lopputuloksen. Jatkuva, ilmakäyttöinen suihkautus kiinnittää meikin tasaisesti ja hallitusti.

Kokemus: Tätä olen halunnut kokeilla pitkään, sillä moni yhdysvaltalainen kauneustubettaja on kehunut suihketta videoissaan.

Kiinnityssuihke on testin tuotteista ainoa, jossa on niin sanottu jatkuva spray, jota ei tarvitse pumpata. Se osoittautuu käytössä mainioksi: suihke levittyy kasvoille supertasaisesti ja tuntuu miellyttävältä kasvoilla.

Heti suihkuttelun jälkeen meikki näyttää tasoittuvan ja asettuvan kasvoille kivasti. Kestävyys ei kuitenkaan ole aivan huippuluokkaa. Meikki näyttää hyvältä useamman tunnin, mutta sateisen pitkän päivän jälkeen luomivärit ovat alkaneet varista ja meikkivoide on kuoriutunut hieman nenänpielistä.

Käyttökokemuksesta täydet pisteet, kestävyydestä miinusta.

Lumene Blur Pitkäkestoinen meikinkiinnityssuihke, 12,90 €

Arvosana: 3+/5

Lupaus: Suihke kiinnittää meikin ja auttaa pitämään sen virheettömänä pidempään. Kevyt ja hengittävä koostumus tuntuu miellyttävältä iholla, eikä jätä tahmaista tai kiristävää tunnetta. Kiinnityssuihke tekee ihosta tasaisemman näköisen ja ehkäisee meikin kulumista sekä sen kertymistä ihohuokosiin ja juonteisiin.

Kokemus: Lumenen suihkeessa on miellyttävä, parfyymimainen tuoksu, joka ei tosin välttämättä ole tuoksuherkkien mieleen. Suihkepullo on aavistuksen jäykkä painaa, ja nestettä tulee kasvoille hieman roiskien.

Välittömästi suihkutuksen jälkeen pohjameikki näyttää tasaisemmalta. Illalla luomivärit ovat karanneet hieman luomivakoon, vaikka käytössä oli lisäksi silmämeikin pohjustusvoide. Meikki pysyy kuitenkin raikkaan näköisenä yllättävän pitkään.

Käytössä oleva pullo falskaa hieman: neste tihkuu läpi ja tahmaa sormet. Käyttökokemus jää vähän kehnoksi.

Physicians Formula The Perfect Matcha 3-in-1 Beauty Water, 16,95 €

Arvosana: 2/5

Lupaus: Hellävarainen kauneusvesi sävyttää ja kosteuttaa ihoa sekä asettaa meikin paikoilleen jättäen ihon täysin pehmeäksi ja joustavaksi.

Kokemus: Pullon mukaan kyseessä on kolme tuotetta samassa, sillä suihketta voi käyttää kasvovetenä, virkistävänä suihkeena ja kiinnityssuihkeena. Pullo on kivan kokoinen ja saippuamainen tuoksu on raikas, mutta melko voimakas. Se jää leijumaan nenään pitkäksi aikaa.

Suihkutuskokemus on hieman ärsyttävä, sillä suihketta tulee kerralla paljon ja kohdistetusti yhteen kohtaan. Tuote tuntuu iholla kosteuttavalta, ja otsan muutamat kuivat röpelökohdat näyttävät tasaisemmilta suihkuttelun jälkeen.

Työpäivän päätteeksi meikkivoide on alkanut rullautua, joten kovin pitkää kestävyyttä suihke ei tarjoa. Koska tuotteen kerrotaan toimivan myös kasvovetenä, kokeilen sitä vielä meikin alle. Paljaalle iholle suihke jättää aavistuksen tahmaisen tunteen.

Benefit The Porefessional Super Setter, 36 €

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Suihke kiinnittää meikin jopa 16 tunniksi ja häivyttää ihohuokosia välittömästi. Kevyt suihke imeytyy ihoon heti antaen pehmeän, raikkaan ja kosteutetun lopputuloksen ilman kiiltoa. Ei pisaroita, täpliä tai tahmaisuutta. Vedenkestävä.

Kokemus: Hauska, joukosta erottuva pullo! Tässä on tosi miellyttävä suihku: hienojakoinen ja tasainen, eikä suihketta roisku naamalle liikaa. Tuntuu todella kevyeltä ja olemattomalta kasvoilla eikä tahmaa yhtään.

Tuoksu on mieto, lähes olematon. Varsinaista ihohuokosten häivyttymistä en huomaa, mutta meikki näyttää tasoittuvan ja iho tuntuu pehmoiselta.

Ei tuo kasvoille hehkua, vaan meikattu iho pysyy mattana ja luonnollisen näköisenä. Pysyvyys ilahduttaa: meikki pysyy nättinä iltaan asti. Tämä jää käyttöön!

Makethemake Ginger Glow Finishing Mist, 23 €

Arvosana: 2/5

Lupaus: Kiinnityssuihke antaa iholle heleyttä, hehkua ja kosteutta, sekä vahvistaa ihon suojakerrosta. Suihke pitää meikin paikoillaan pidempään ja saa ihon tuntumaan kosteutetulta koko päivän.

Kokemus: Pulloa ravistaessa näkee, että suihke sisältää jonkinlaisia valoa heijastavia hippuja. Se vähän jännittää, sillä en kaipaa arkimeikkiini glitteriä koko naamalle.

Sitä kuitenkin saan. Koko iholle leviää hilehippuja, joilla on kai haettu hehkuvuutta, mutta läheltä katsottuna look on itselleni turhan kimaltava. Tämä voisi sopia paremmin juhla- tai bilemeikkiin.

Itse suihke on kuitenkin kivan tasainen ja tuoksu on mieto. Meikki ei tunnu kestävän juurikaan paremmin kuin ilman kiinnityssuihketta.

MAC Fix+ Magic Radiance, 27,50 €

Arvosana: 3+/5

Lupaus: Kiinnityssuihke lisää kasvoille hehkua ja koko päivän kestävää kosteutta. Voidaan käyttää kosteusvoiteen alla tai meikin päällä, jolloin se viimeistelee meikin.

Kokemus: Olen käyttänyt MACin Fix+ -suihkeita meikin alla ja vahvistamaan metallisten luomivärien intensiteettiä, mutta meikinkiinnityssuihkeena tuotetta ei ole tullut kokeiltua.

Fix+ -suihkepullo ei ole koskaan ollut suosikkini, silläspray on melko roiskiva ja tuotetta tulee usein liikaa kerralla. Tuote tuntuu iholla miellyttävän kosteuttavalta. Meikkipohja näyttää myös kuulaammalta ja hehkuvammalta, vaikka suihkeessa ei (onneksi!) ole glitteriä tai hilehippusia.

Kiva, hieman makea tuoksu. Meikin kestävyyttä suihke ei tunnu parantavan, joten käyttäisin tätä ennemmin ylimääräisenä kosteuttajana tai meikin alla tuomaan lisähehkua.

Anastasia Beverly Hills Dewy Set Setting Spray, 30 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Kiinnityssuihke levittyy ihoon tasaisesti ja sitoo yhteen meikissä käytetyt tuotteet. Se jättää ihon hehkuvaksi, muttei rasvaiseksi ja saa meikin kestämään koko päivän. Suihketta voi käyttää meikin päällä tai ilman meikkiä päivän aikana, jolloin se tuo iholle heelyttä. Sopii erinomaisesti kuivalle iholle. Vegaaninen.

Kokemus: Ah, minkä näköinen tuote – tässähän alkaa ihan pikkujoulujalka vipattaa!

Pullo piristää kivasti meikkipöytää tai kylppärin kaappia. Suihke levittyy kasvoille tasaisesti ja tuntuu ihanan kevyeltä, ei lainkaan tahmaiselta.

Kookosta ja vaniljaa sisältävä tuoksu on melko voimakas, mutta omaan makuuni miellyttävä ja raikkaan trooppinen. Överiglitterisestä putelista huolimatta itse suihke ei sisällä kimalletta, vaan se antaa kasvoille ihanan säteilevän, luonnollisen hehkun.

Suihke tuntuu sulauttavan meikin ihoon ja häivyttävän puuteroinnista jäänyttä kuivuutta. Meikki pysyy kauniina koko päivän ja iho näyttää terveen hehkuvalta vielä työpäivän päätteeksikin.

Taisin juuri löytää haastajan ikisuosikilleni Urban Decayn All Nighter Setting Spraylle.

Testaaja: Eveliina Linkoheimo, jolle meikinkiinnityssuihkeen käyttö on jokaisen arkisenkin meikkaushetken kruunaava viimeinen silaus.