Neea Kuurne tekee pysäyttäviä huulimeikkejä Instagramiin –materiaalina on glitteriä, kukkia ja jopa tupakantumppeja

Meikkaaja-maskeeraaja Neea Kuurneen huulitaiteen on tarkoitus saada aikaan tunteita ja ajatuksia.

Instagram-tilillä on kuvia pelkistä huulista. Mutta millaisista! Kultaisia, mustia, punaisia ja neonväreissä hehkuvia huulia. Huulia, jotka on koristeltu glitterillä tai kukilla.

Kuvat eivät ole vain kauniita, vaan joukossa on myös outoja ja inhottavia, jopa väkivaltaisia kuvia.

Taidetta huulilla

Kun meikkaaja-maskeeraaja Neea Kuurne oli vielä opiskelija, hän harjoitteli tekemällä maskeerauksia itselleen, ensin silmiin, sitten huuliin.

Itselleen hän saattoi kokeilla myös luovempia lookeja, joita perusmeikkaajan työssä ei päässyt tekemään.

Neea Kuurneella on Instagramissa 13 000 seuraajaa.

Kuurne oivalsi, että etenkin huulista saattoi tehdä hyvinkin taiteellisen näköisiä. Vuonna 2016 Kuurne alkoi ottaa kuvia luomuksistaan ja julkaista niitä Instagramissa.

– Aluksi seuraajia oli vähän, mutta kun rupesin käyttämään luonnonmateriaaleja kuten havunneulasia, kukkia ja sammalta, seuraajia alkoi tulla enemmän.

Sittemmin Kuurne on käyttänyt kuvissa myös aitoja ötököitä, poltettuja tupakantumppeja, meetvurstia ja kynsilakkaa.

Huulitaide kiinnostaa maailmalla

Kiinnostus Kuurneen kuvia kohtaan räjähti, kun brittiläinen Dazed Beauty teki printtilehteensä jutun niistä.

Vuonna 2018 Kuurneella oli soolonäyttely New Yorkissa. Suunnitteilla ovat olleet myös näyttelyt Moskovassa ja Los Angelesissa, mutta koronapandemia on viivästyttänyt niiden järjestämistä.

Kuurneen huulikuvia on päätynyt nyt myös paitoihin, kun newyorkilainen yritys HMG Studios ehdotti hänelle yhteistyötä.

Inspiraationa koko maailma

Kuurne käyttää yhä vain omia huuliaan. Yhden kuvan tekeminen vie aikaa minuutista tuntiin, joskus jopa kahteen.

– Hyvänä päivänä saatan tehdä viisi huulilookia. Yleensä lähtökohtana on yksi idea mitä lähden toteuttamaan, mutta matkan varrella saattaa tulla uusia visioita, joita sitten kokeilen myös.

Kuurne kuvailee Instagram-tiliään omaksi päiväkirjakseen, jonka kuvat eivät aina välttämättä avaudu muille. Ideoita hän hakee ympäröivästä maailmasta ja luonnosta. Joskus inspiraation lähteenä voi toimia traaginen tapahtuma.

– Muutama vuosi sitten Jenkeissä oli kouluampumavälikohtaus. Se teki pahaa, ja tein sen inspiroimana huulikuvan, jossa on pirskoteltu maskeerausverta. Kuvatekstissä lukee where is the love.

Tarkoituksena on herättää tunteita

Vaikka Kuurne tekee kuvia edelleen pohjimmiltaan omaksi ilokseen, hän toivoo, että ne pistäisivät ihmiset ajattelemaan ja tuntemaan jotakin, oli se hyvää tai huonoa.

– Siisteintä on, jos kuvani saavat ihmisissä aikaan mitä tahansa reaktiota.

Instagram tulvii siloiteltuja kuvia, mutta Kuurne ei käsittele kuviaan lainkaan.

– Kaikki on nykyään filtteröityä ja photoshopattua, eikä internetin ihmeellisessä maailmassa tiedä, mikä on totta ja mikä ei. Se vaikuttaa nuorten, mutta myös vanhempien ihmisten itsetuntoon.

– Meikkaajana minulle on aina ollut tärkeää tehdä työni niin, ettei Photoshopia tarvita. Sama pätee huulitaiteeseeni. Haluan, että kuvissa näkyvät ihohuokoset ja että tuotteet näyttävät oikeilta. Rakastan raakakuvia.

