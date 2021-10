Luulitko pilanneesi kulmakarvasi teini-iän nyppimisvimmassa? Nämä konstit saattavat pelastaa kulmasi

Kulmakarvojen entisöinti on useamman kuukauden prosessi, jonka aikana kannattaa pitää pinsettikäsi kurissa ja konsultoida ammattilaista.

Onnekas on se, joka ysärillä tai vuosituhannen alkupuolella teini-iän läpikäyneenä voi sanoa kulmakarvojensa selvinneen noista vuosista täysin vahingoittumattomana.

Ohuen ohuet ja vaihtelevan mittaiset kulmakarvat olivat vallitseva trendi pitkään, ja monen kulmakarvat kärsivät seurauksista edelleen. Jos haaveilet tuuheista, luonnollisista kulmista, seuraaville vinkeille kannattaa antaa mahdollisuus.

1. Jätä kulmat rauhaan

Helpommin sanottu kuin tehty, mutta pelastusprosessi lähtee siitä, että kulmiin ei saa pariin kuukauteen koskea laisinkaan. Jotta kulmien todellinen tilanne pääsee päivänvaloon, pitää niiden antaa ensin kasvaa täyteen mittaansa.

Kulmakarvat yleensä kasvavat kolmesta neljään kuukauden sykleissä. Kasvatuksen jälkeen kulmia voi maltillisesti alkaa muotoilemaan, ja silloinkin on hyvä idea laittaa ammattilainen asialle.

2. Harjaa kerran päivässä

Kasvattamisen aikana kulmia kannattaa harjata kerran päivässä kulmaharjalla tai vanhasta ripsarista jääneellä, pestyllä harjalla, jotta kulmat kasvavat oikeaan suuntaan.

Jos kulmia on nyppinyt vuosien ajan vimmaisesti, saattaa olla, että karvatuppi on vahingoittunut niin, ettei enää kasva uutta karvaa. Bustlen haastattelema meikkitaiteilija Dani Kimiko Vincent kuitenkin lohduttaa, että usein karvat palaavat kärsineimpiinkin karvatuppiin, kunhan niiden ympärillä olevat kulmakarvat malttaa jättää rauhaan tarpeeksi pitkäksi aikaa.

3. Muotoile meikillä pinsettien sijaan

Sinne tänne sojottavat hajakarvat ovat kasvatusprosessin ärsyttävin osio.

Pinsettikädet on kuitenkin parasta pitää kurissa ja mieluummin joko peittää linjasta poikkeavat karvat peitevoiteella tai taltuttaa ne kulmavahalla. Vielä enemmän kotiinpäin on, jos kulmavahassa on mukana karvoja hoitavia ainesosia.

Bustleen haastateltu meikkitaiteilija René de la Garza kuitenkin muistuttaa, että on parempi vältellä vahoja ja muita meikkituotteita, jotka vaativat kovaa hankausta putsausvaiheessa, sillä hankaus irrottaa hentoja karvoja helposti.

4. Käytä seerumia ja kosteuttavaa öljyä

Kulmakarvojen kasvua voi yrittää kirittää kulmakarvoille tai ripsille tarkoitetuilla seerumeilla.

Koska kyseessä on alue, joka on hyvin lähellä silmää, kannattaa katsoa tarkkaan, mitä ainesosia karvoihin sutii. Turvallisimmissa seerumeissa vaikuttavat ainesosat ovat esimerkiksi karvoja vahvistavia ja hoitavia peptidejä, biotiinia ja aminohappoja.

Risiiniöljyn karvoja kasvattavasta vaikutuksesta ei ole varmaa näyttöä, mutta runsaasti E-vitamiinia ja hyviä rasvahappoja sisältävän risiiniöljyn tiedetään ainakin vahvistavan karvoja.

Lue lisää: 5 keinoa, joilla omista ripsistä voi saada näyttävämmät – olennaisinta on hellyys

5. Anna itsellesi hellävarainen kulmahieronta

Päivittäinen parin minuutin hieronta kulmien alueella tehostaa ihon pintaverenkiertoa, mikä tehostaa karvojen kasvamista.

Hierontarutiinia voi Vincentin mukaan entisestään tehostaa, kun kulmia hieroo kerran tai kaksi viikossa pehmeällä, puhtaalla hammasharjalla. Hellävarainen, pyörivä liike kuorii ihoa kevyesti karvojen alta niitä kuitenkaan vahingossa irrottamatta.

6. Muista ottaa vitamiinit

Samoista vitamiineista ja hivenaineista, joista voi olla apua hiusten kasvatuksessa, voi olla hyötyä myös kulmien entisöinnissä.

Muun muassa biotiini, omega-3-rasvahapot ja B-vitamiini auttavat kaikkia karvatuppia ja niistä kasvavia karvoja voimaan paremmin. Esimerkiksi sydänystävälliset saksanpähkinät ovat erinomainen omega-3-rasvahappojen lähde.

Jutussa on käytetty lähteenä myös Women’s Healthin artikkelia.

