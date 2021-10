Testasimme 11 tuuheuttavaa ripsiväriä – voittajaksi nousi alle 15 euron ripsari: ”Juuri sopivasti tuuheutta”

Testasimme 11 volyymiripsaria, eikä niistä yksikään osoittautunut huonoksi! Kisan voitti ripsiväri, joka todella lunasti lupauksensa.

L'Oréal Paris False Lash Bambi Oversized Eye Mascara, 14,90 €

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Ripsiväri tuuheuttaa ja kohottaa ripsiä. Maskara avaa katsetta ja luo illuusion suurista Bambi-silmistä.

Kokemus: Muoviharjat eivät ole suosikkejani, mutta tämä toimii yllättävän hyvin eikä tunnu piikikkäältä. Massa on aika notkeaa ja sitä tulee kerralla reippaasti, joten näyttävät räpsyt saa hetkessä. Pieni klimppivaara on aistittavissa, mutta ensivetäisy juuri avatulla ripsarilla yllättää: ihmeellisen siisti lopputulos. Olen vaikuttunut!

Väriä leviää samalla vähän myös silmänympärysiholle, mutta se lähtee helposti pois rapsuttamalla. Kohottavuuden ja katseen avaavuuden arvioiminen on vaikeaa, sillä ripseni ovat luonnostaan taipuisat.

Illalla olen varma, että näin pikimusta ja tuhti ripsarikerros on levinnyt päivän aikana yläluomiin, mutta pääsen jälleen yllättymään siitä, kuinka vähän mustaa on silmäluomilla. Tätä voisin käyttää juhlissa, kun kaipaan näyttävää räpsyriviä, jossa on pituutta, tuuheutta ja tummuutta.

Bottega Verde Infinity HD Mascara, 18,99 €

Arvosana: 3/5

Lupaus: Tuuheuttava ja pidentävä ripsiväri, joka antaa muutamalla vedolla täydelliset ripset. Maskara taivuttaa ja erottelee ripset kauniisti ilman paakkuja. Intensiivinen ja tuuhea lopputulos. Cruelty-free.

Kokemus: Tämä on ilmeisesti hieman luonnollisempi vaihtoehto, ja lopputuloksessakaan ei ole havaittavissa mitään supervau-efektiä. Aivan hyvät ripset tällä silti saa!

Ripsarin harja on miellyttävä. Lopputuloksesta tulee ensimmäisellä käyttökerralla siisti, mutta toisella kokeilulla saan yllättäen aikaan varsinaiset klimppifestarit.

Minulla on pitkähköt ripset ja raskaat luomet, joten ripsivärit lähes poikkeuksetta mustaavat päivän aikana yleensä ylä- ja alaluomea. Infinity HD kuitenkin kestää päivän tihkusateessa ja tuulessa lähes täydellisesti. Se on todella hyvin ripsiväriltä, joka ei ole vedenkestävä.

Tuomio: hyvä arkiripsari, mutta näyttävään juhlameikkiin tässä ei ihan riitä ytyä.

Gosh Just Click it! Volume Mascara, 13,50 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Ripsiväri antaa ripsille intensiivistä tuuheutta ja volyymia. Maskara ei paakkuunnu tai varise päivän aikana. Ripsiväri on helppo levittää ja puhdistuu pelkällä vedellä. Vegaaninen.

Kokemus: Goshin ripsarin erikoisuus on pakkaus, joka avataan ja suljetaan vain painamalla. Vaikuttaa turhalta lisäominaisuudelta, mutta sopii kiireiselle ja kärsimättömälle, joka haluaa karsia aamuistaan turhan korkkien kanssa vekslaamisen. Yllättävän näppärää!

Muutenkin ripsiväri on tosi hyvä ja tekee sen, minkä lupaa. Harja on perinteistä mallia, joskin hieman tiimalasimainen, eli keskeltä kapeampi.

Tuuheutta tulee juuri sopivasti ilman pelkoa sotkusta ja paakuista. Mustaa leviää päivän mittaan hieman silmäluomille, mutta se tapahtuu minulle lähes kaikkien ripsareiden kohdalla. Ainoa miinus tulee vaaleanpunaisesta pakkauksesta, joka on turhan prinsessamainen makuuni. Toisaalta väri on helppo bongata meikkipussin uumenista.

Lancôme Lash Idôle Lash Lifting Volumizing Mascara, 31 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Ripsiväri, joka tuuheuttaa, pidentää, erottelee ja kohottaa ripsiä. Kevyt koostumus ei sotke, varise tai paakkuunnu. Ripsiväri on helppo poistaa.

Kokemus: Arkisehko, neliskanttinen putkilo ei säteile sellaista luksusta, jota tämän hintaluokan maskaralta sopisi odottaa. Pakkaus on muovia ja kovin kevyt. Toivottavasti syynä jokin ekologisuusseikka, sellaisen vuoksi antaisin kyllä tyylivirheen anteeksi.

Voimakkaasti kaartuva muoviharja levittää ripsarin nätisti ja ohuesti ripsiin sekä kohottaa räpsyjä, kuten lupaa. Myös koostumus tuntuu pakkauksen sanojen mukaisesti höyhenenkevyeltä.

Ei supernäyttävä lopputulos, mutta aivan kelpo ainakin arkeen. Lisään päivällä toisen kerroksen, mikä onnistuu hyvin. Ripsarin lisääminen ei tuo merkittävää eroa räpsyihin.

Anastasia Beverly Hills Lash Brag Volumizing Mascara, 30 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Tuuheuttava ripsiväri luo dramaattiset, täyteläiset ripset ja antaa niille intensiivisen mustan värin. Maskaran kevyt vettähylkivä koostumus saavuttaa jokaisen ripsen ja pysyy kauniina koko päivän. Kaksi kerrosta ripsiväriä antaa pituutta ja täyteläisyyttä. Kolme kerrosta luo äärimmäistä volyymiä. Cruelty-free.

Kokemus: Sopivan kokoinen perinteisen mallin harja ja mukavan kuivakka ripsivärimassa, joilla on helppo tehdä siistiä jälkeä.

Lopputuloksesta tulee luonnollisen tuuhea, ja väri myös pysyy silmissä päivän ajan melko hyvin. Ei kaikkein näyttävimmän lopputuloksen ystävälle, mutta toimii. Ylellinen, painava ja kaunis pakkaus on plussaa.

Lavera Volume Mascara, 8,50 €

Arvosana: 3½/5

Lupaus: Ripsiväri tekee ripsistä luonnollisen kauniit antaen niille rakennetta, tuuheutta, kaartuvuutta ja kiiltoa. Maskara hoitaa ripsiä ja on tarkka sekä helppokäyttöinen. Vegaaninen.

Kokemus: Luonnonkosmetiikkamaskara on pakattu erityisen siroon pakkaukseen, mikä on käsilaukussa kuljettamista ajatellen kiva. Millilitroissa mitattuna ripsiväriä on kuitenkin normaali määrä, mikä kertonee lähinnä siitä, että muissakin ripsarituubeissa olisi kaventamisen varaa.

Sisältö on taattua kevyesti tuuheuttavaa arkiripsarilaatua: näppärä perusharja, kelpo lopputulos ja ok pysyvyys. Ei säväytä erityisemmin, mutta ajaa hyvin asiansa.

Yves Rocher Volume Mascara, 16,90 €

Arvosana: 3½/5

Lupaus: Tuuheuttava ripsiväri muotoilee ripset ja antaa niille luonnollista volyymia. Erottelee helposti sekä ylä- että alaripset ja kestää kerrostamista. Kevyt vegaaninen maskara sisältää 83 % ainesosia, joiden alkuperä on luonnossa. Vegaaninen.

Kokemus: Perus, perus ja peruksen perus, lukee muistiinpanoissani.

Tässä ripsarikisassa on vaikea erottua, sillä kaikki ovat niin hyviä! Niin on myös tämä tuuheuttava ripsari, joka hoitaa hommansa ilman sen kummempia moitteita, muttei myöskään jää erityisemmin mieleen millään ominaisuudellaan.

Harja on perinteistä mallia ja koostumus mukavan ohut ja notkea muttei suttaava. Lisäksi väri pysyy ripsissä riittävän hyvin. Tällä kombolla ei voi kovin pahasti epäonnistua. Ehkä hitusen lisää tuuheuttavuutta olisi tehnyt sen pienen mutta merkitsevän eron.

Clarins Supra Volume Mascara, 32 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Tuuheuttava ripsiväri, joka välittämän volyymin lisäksi hoitaa ja tuuheuttaa ripsiä säännöllisen käytön myötä. Helppo levittää ja pestä pois.

Kokemus: Clarinsin tuuheuttava maskara edustaa testattujen klassikkokaartia: on hillityn ylellinen pakkaus, perinteinen ripsariharja ja toimiva kokonaisuus. Ei valittamista, luottopelaaja omassa kategoriassaan!

Tuuheuttaa ja tekee nätit ripset helposti ja paakutta, mutta ei jää mistään erityisestä mieleen. Olen käyttänyt samaa ripsaria joskus takavuosina aiemminkin, mutta miksikään sellaiseksi suosikiksi se ei ole jäänyt, että olisin ostanut uudelleen ja uudelleen.

Max Factor Clump Defy False Lash Effect Mascara, 19,90 €

Arvosana: 3½/5

Lupaus: Ripsiväri tuuheuttaa ja erottelee ripset kauniisti. Kerrostamalla ripsiin saa jopa 200 prosenttia enemmän tuuheutta ilman paakkuja. Tasainen lopputulos.

Kokemus: Näppärällä muoviharjalla saa siistin lopputuloksen helposti, mutta ei tämä ällikällä ketään lyö.

Tartun ripsariin tietämättä lupauksista, ja clump-sana vähän kauhistuttaa. Ollaanko tässä hämähäkkiripsiä luomassa? Kyse taitaa kuitenkin olla päinvastaisesta lupauksesta – ripsari nimenomaan lupaa paakuttomuutta jopa väriä kerrostaessa, ja väite on helppo uskoa.

Kääntöpuolena onkin se, että väriä tulee jokseenkin kitsaasti, joten tekoripsiefektiin jää vielä matkaa. Suosittelen silti, kelpo perusmaskara marketista!

Kat Von D Go Big Or Go Home Volumizing Mascara, 25,90 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Erittäin tuuheuttava ripsiväri, joka päällystää jokaisen ripsen ja saa aikaan intensiivisen mustan sävyn. Pitkäkestoinen maskara ei leviä tai varise. Vegaaninen.

Kokemus: Mahtipontisen suuri musta muovihylsy lupaa paljon, kuten myös ripsarin nimi. Pelkään, että myös ripsariharja on massiivinen ja hankala käyttää, mutta se paljastuu onneksi perusmalliseksi ja keskikokoiseksi.

Massa levittyy harjan avulla helposti ja paakutta. Ripsari lupaa äärimmäistä volyymia, ja oikein mainiot ripset sillä saakin aikaan. Ei ehkä suurimpia ikinä, mutta aivan riittävän pörheät, ja kerrostamalla ripsiin tulee jo näyttävyyttäkin. Väri varisee aavistuksen, etenkin kerrostettuna.

Catrice Glam&Doll Lash Colorist Semi-Permanent Volume Mascara, 5,80 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Ripsiväri tuuheuttaa ja pidentää ripsiä sekä erottelee ne kauniisti. Päivittäisessä käytössä maskara tummentaa ripsiä kahden viikon jälkeen. Vegaaninen.

Kokemus: No nyt on pitkää! Catricen ripsari lupaa tuuheutta ja tummemmat ripset parin viikon käytön seurauksena, mutta huomion se vie pidentävyydellään. Paakuttomuus on myös tämän maskaran vahvuus – jälki on näyttävää mutta nättiä.

Muoviharja on näppärän kokoinen ja jämäkkä, ja sillä levittäminen onnistuu ilman ongelmia. Päivän aikana yläluomille irtoaa muutama pieni värihitunen, mikä on kohdallani aivan normaalia.

Pakkauksessa lukee, että ripsari irtoaa joko lämpimällä vedellä tai silmämeikinpuhdistusaineella. Öljyputsarin avulla se lähtee pois pieninä murusina, joten kyse lienee testin ainoasta niin sanotusta 38-maskarasta. Ripsien tummenemisen seuraamiseen testiaika ei riitä, mutta periaatteessa se voi olla kiva lisä, jos toimii eikä aiheuta esimerkiksi allergiaa.

Testaaja: Marjut Laukia, joka yllättyi paitsi testattujen ripsivärien korkeasta tasosta myös siitä, kuinka hyvin ne kaikki lähtivät öljyputsarilla pois silmistä.

Lue lisää: Testasimme 11 ripsiä pidentävää ripsiväriä – edullinen voittaja löi ällikällä: ”Oho, mitkä räpsyttimet tällä saa aikaiseksi!”

Lue lisää: Somessa hehkutetaan edullista ripsiväriä, joka tekee ripsistä valtavan pitkät – testasimme hitin: kuvat ennen ja jälkeen

Lue lisää: Testasimme 17 ripsiväriä – voittaja tekee ”aivan uskomattomat megaripset”