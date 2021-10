Viivi kokeili nerokasta rajaustekniikkaa raskaille silmäluomille – meikkigurun vinkki todella toimii, vaikka yksi huonokin puoli löytyy

Raskaat luomet eivät todistettavasti ole este kauniille silmänrajauksille.

Vielä muutama vuosi sitten piirsin aika usein itselleni klassiset kissarajaukset. Sitten jokin muuttui. Rajaukset eivät tuntuneet enää millään asettuvan kohdilleen. Ostin uuden rajausvärin ja uuden siveltimen. Harjoittelin, mutta jälki oli edelleen kehnoa.

Hiljattain hoksasin, mistä on kyse: iästä. En ole vielä kolmeakymmentäkään, mutta painovoima on tehnyt tehtävänsä. Viimeistään nyt minulla on raskaat luomet.

Hätä ei onneksi ole tämän näköinen. Meitä raskasluomisia on valtavasti, joten internet on täynnä ohjeita, joilla kissarajaukset pitäisi saada loihdittua kohdilleen, vaikka luomet roikkuisivat poskilla asti.

28 vuodessa painovoima on alkanut vaikuttaa yläluomiin, muun muassa.

Viivoja ja väritystä

Otan testiin meikkiguru Katie Jane Hughesin rajausniksin, jolla ainakin meikkitaiteilija itse tekee varsin vakuuttavat kissansilmät. Tästä linkistä voit perehtyä tekniikkaan tarkemmin, mutta homman pitäisi toimia kutakuinkin seuraavasti:

Tee rajaus silmät auki. Piirrä silmän ulkonurkasta alkaen rajauksen häntä. Piirrä sitten rajauksen hännästä viiva ripsirajaan. Ylitä luomivaon aiheuttama ruttu kuin sitä ei olisikaan. Väritä näiden kahden viivan välillä oleva alue, mutta älä tunge väriä luomivaon sisään. Sulje silmät ja piirrä loppu rajaus ripsirajaan.

Katie Jane Hughesin rajaustekniikka tunnetaan myös lepakonsiipirajauksena.

Testataanpa!

Käytän Nyxin geelimäistä rajausväriä ja We Care Iconin rajaussivellintä. Viivojen piirtely ja välien väritys sujuu kohtalaisen helposti, vaikka välivaiheet eivät ole kovin vakuuttavan näköisiä, kuten yllä olevasta kuvasta käy ilmi.

Silmien pitäminen auki on tämän rajaustekniikan nerokkain niksi. Kun silmät ovat auki, rajausten hännät saa heti luonteviin kohtiin silmäluomien raskaudesta huolimatta.

Ensimmäisenä tekemäni vasemman silmän rajaus ei ole täysin onnistunut, vaan menee mutkalle, jos hymyilen oikein leveästi. Oikeaan silmään piirrän rohkeasti pidemmän hännän ja lopputuloksesta tulee parempi.

Oikean silmän rajaus näyttää paremmalta silmät auki, vasemman rajaus taas silmät kiinni.

Aika hyvältä näyttää – ainakin todella paljon paremmalta kuin aiemmat yritykseni kiertää luomivako rajauksen kanssa. Hion vielä onnistuneempaa oikeaa rajausta ja piirrän vasemman uusiksi. Samalla tulee testattua, kuinka kauan rajauksen tekeminen vie aikaa. Sekuntikello ehtii tikittää noin kahteen ja puoleen minuuttiin, ja sitten yksi kappale rajausta on valmis.

Plussaa:

Koska pidän silmiä auki rajatessani, rajauksista tulee vähällä vaivalla riittävän symmetriset.

Rajaukset on melko nopea tehdä.

Kun silmät ovat auki, lopputulos on ilmettä kohottava, kuten kuuluukin.

Miinusta:

Silmänrajausten todellinen muoto paljastuu paitsi räpytellessä, myös esimerkiksi alas vilkaistessa ja kulmia kohottaessa. Arjessa se ei haittaa, mutta esimerkiksi treffeille tai työhaastatteluun en näissä rajauksissa lähtisi.

Illuusio täydellisistä kissarajauksista särkyy, kun sulkee silmät tai kohottaa kulmia.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisissa 03/2030.

