Oodi maantienharmaille hiuksille! Nämä 6 kuvaa osoittavat, että suomalaisten parjaama hiusväri on todellisuudessa tyylikäs valinta

Gigi Hadidin, Ashley Olsenin ja Jennifer Anistonin hiustyylit todistavat, että maantienharmaa on aliarvostetuin hiusväri kautta aikojen!

Maantienharmaa, hiirenharmaa, ei minkään värinen.

Moni suomalainen ei osaa arvostaa maantienharmaita hiuksiaan, vaikka väri on kaikessa neutraaliudessaan nerokas! Minkä muunkaan värisestä kuontalosta saisi sekä ruskean että vaalean vain muutaman raidan voimalla?

Päätimme koota yhteen kuvia julkkisten hiustyyleistä, jotka osoittavat, että maantienharmaat hiukset ovat auttamatta aliarvostetut!

Malli Gigi Hadid on jo vuosia toiminut maantienharmaiden hiusten sanansaattajana. Gigi on viihtynyt välillä lämpimämmässä ja välillä kylmemmässä maantienharmaan sävyssä. Hänen kuontalonsa todistaa, että ”ei minkään värinen” on todellisuudessa tyylikäs valinta.

Tyylikäs pohjaväri

Maantieharmaa toimii upeasti myös vaaleiden raitojen kaverina.

TV-persoona Hannah Brown osoittaa, ettei maantienharmaata tyvikasvua tarvitse peitellä.

Myös Mary-Kate (oik.) ja Ashley Olsen ovat luottaneet vaaleisiin raitoihin ja maantienharmaisiin hiuksiin jo vuosia. Väriä voisikin jo kutsua ajattomaksi klassikoksi!

Malli Cara Delevingnen maantienharmaat hiukset ovat puolestaan kultaiseksi sävytetyt.

Kultaisesta puheen ollen! Myös 90-luvun suurin hiusidoli Jennifer Aniston on vuosia luottanut kultaisella raidoitettuihin maantienharmaisiin hiuksiin.

Meidänkin on siis korkea aika kantaa tämä parjattu hiusväri ylpeydellä!

