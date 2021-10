Testasimme 11 ripsiä pidentävää ripsiväriä – edullinen voittaja löi ällikällä: ”Oho, mitkä räpsyttimet tällä saa aikaiseksi!”

Pistimme pidentävät maskarat todelliseen testiin. Parhaiten pärjännyt ripsari maksoi vain 15 euroa.

Maybelline the Falsies lash lift ultra black, 13,90 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Maskara antaa ripsille dramaattista kohotusta, pituutta ja volyymia. Lopputulos muistuttaa tekoripsiä. Kaareva harja yltää aivan ripsien tyveen, eikä väri paakkuunnu, tahraa tai varise. Kauniit ripset, jotka kestävät koko päivän.

Kokemus: Aika hyvä! Ensimmäinen kerros antaa kivan perustuloksen, toinen kerros tekee ripsistä näyttävät ja selvästi pidemmän oloiset. Ripsikammalle tuli kuitenkin tarvetta, sillä useampia kerroksia levittäessä ripset uhkaavat paakkuuntua.

Keskeltä kapea ja päistä pulleampi harja on hieman kookas, ja sillä on vaikea ylettää lyhyimpiin sisänurkan ripsiin. Ison kokonsa vuoksi harja ei ole myöskään kovin näppärä alaripsille. Plussaa pysyvyydestä: väri ei leviä rasvaisillekaan luomille kuin vasta ihan loppuillasta.

Benefit They’re Real Magnet, 31 €

Arvosana: 2+/5

Lupaus: Maskara kohottaa, taivuttaa ja muotoilee ripsiä ja saa ne näyttämään 40 % pidemmiltä. Harja erottelee ja muotoilee ripset kauniisti. Lopputulos muistuttaa tekoripsiä. Ripsiväri kestää silmissä 36 tuntia.

Kokemus: Iso, muovinen harja on kummallisen piikikäs ja jopa vähän sattuu levittäessä. Harja on myös erittäin jäykkä, minkä vuoksi pienimpiin ripsiin on hankala päästä käsiksi.

Väriä levittyy hyvin ja ripset näyttävät paksummilta ja hieman pidemmiltä, mutta mitään erityistä vau-efektiä ei synny. Ylimennyt väri on hankala putsata pois pumpulipuikolla, sillä se jämähtää tiukasti iholle. Myös kestävyys tuottaa pettymyksen: päivän lopuksi väri on levinnyt pahasti luomille. Ei jatkoon.

Jane Iredale PureLash Lengthening Mascara, 27,50 €

Arvosana: 1½/5

Lupaus: Maskara antaa ripsille sekä pituutta että paksuutta, pitäen lopputuloksen silti luonnollisena. Ripsiväri hoitaa ja vahvistaa ripsiä. Helppo levittää.

Kokemus: Tässäkin on todella jäykkä, piikikäs muoviharja. Väriä ei tule paljon kerralla, mikä voi sopia, jos tykkää luonnollisesta lopputuloksesta, mutta itse olen näyttävämpien ripsien ystävä. Ei paakkuunnu.

Ripsarissa on jonkinlaisia pieniä hitusia, joiden tarkoitus on varmaan pidentää, mutta en juurikaan huomaa niiden tehoa. Muutaman tunnin jälkeen väri on sutannut alaluomet ja kuituhituset ovat putoilleet poskille.

Isadora Nature Enhanced Length Mascara, 17,90 €

Arvosana: 4-/5

Lupaus: Maskara erottelee, pidentää ja taivuttaa ripsiä sekä antaa niille intensiivisen värin. Harja erottelee ja tarttuu jokaiseen ripseen jo juuresta lähtien. Sisältää 95% luonnollisia ainesosia. Hajusteeton.

Kokemus: Kivan kapealla, muovisella harjalla ylettää hyvin sisänurkan lyhyisiinkin ripsiin. Ripsari levittyy hyvin, eikä väriä tule kerralla liikaa. Kerrostamalla saa lisää pituutta ja näyttävyyttä, eivätkä ripset takerru toisiinsa. Pysyy hyvin työpäivän ajan, eikä suttaa luomia pahasti. Mutkaton arkiripsari.

Lorac Lux First Class Lash Mascara, 26,90 €

Arvosana: 3+/5

Lupaus: Ylellinen ripsiväri, joka muotoilee ripset täydellisesti. Pieni harja kohottaa ripsiä ja antaa niille maksimaalista pituutta. Sopii kerrostamiseen. Vedenkestävä ripsiväri eikä tahri tai rapise.

Kokemus: Ripsarin värimassa on jokseenkin kuivaa ja yksi kerros antaa varsin maltillisen tuloksen, kerrostaessa paakkuuntuu hieman.

Pidentävää efektiä en huomaa, mutta tuuheuttavan kyllä: ripsirivistö näyttää runsaammalta. Liftaa ripsiä hyvin myös ilman taivutusta, ja taivutuksen kanssa lopputulos on vielä näyttävämpi. Taivutus myös pysyy yllättävän hyvin päivän ajan. Perinteinen harja ei ole oma suosikkini, mutta ajaa asiansa.

M2 Beauté Black Nano Mascara Nutrition & Natural Growth, 38 €

Arvosana: ½/5

Lupaus: Mascara antaa ripsille 10 kertaa enemmän tuuheutta sekä pidentää ja taivuttaa niitä. Ripsiväri suojaa ripsiä ja edistää niiden kasvua jopa 20 %. Vedenkestävä ripsiväri ei valu tai rapise.

Kokemus: Ei säväytä sitten yhtään. Värimassa on kummallisen kuivaa, ja tuntuu, ettei sitä saa tarttumaan etenkään ripsien kärkiin kovin hyvin edes kerrostamalla. Sen vuoksi ripset näyttävät lyhyiltä ja vaisuilta. Kolmenkin kerroksen jälkeen näyttää siltä, kuin ripsissä ei olisi juuri mitään. Pettymys.

Oriflame The One Lash Extension, 15 €

Arvosana: 5-/5

Lupaus: Äärimmäisen pidentävä ripsiväri, joka tekee ripsistä pitkät ja luo vaikutelman ripsien kohotuksesta. Ei tuhri, varise tai paakkuunnu. Pitkäkestoinen.

Kokemus: Oho, mitkä räpsyttimet tällä saa aikaiseksi! Jännä kaareva harja osoittautuu käytössä käteväksi, sillä sen avulla väriä saa levitettyä aivan ripsien tyveen. Väriä tarttuu juuri sopivasti, massa ei ole liian märkää eikä liian kuivaa. Toinen kerros tekee ripsistä reilusti pidemmän näköiset.

Kun tapaan ystävää, hän kysyy, mitä ripsaria käytän – ja sehän on mainion tuotteen merkki. Todella positiivinen yllätys. Pieni miinus pysyvyydestä, leviää aavistuksen alaluomille työpäivän aikana.

Yves Rocher Longueur volume & Length mascara, 18,90 €

Arvosana: 3½/5

Lupaus: Mascara tuuheuttaa, pidentää ja muotoilee ripsiä. Kevyt koostumus kestää kerrostamista. Helppo levittää. Sisältää 83% luonnonmukaisia ainesosia.

Kokemus: Kapeakärkisellä harjalla ylettää hyvin jokaiseen ripseen. Värimassa on melko märkää, ja liika väri on hankala pyyhkiä kovamuovisesta harjasta ennen levitystä. Sen vuoksi väriä suttaantuu levittäessä helposti luomille. Ripsistä tulee kuitenkin kivat, todella mustat ja väri tarttuu hyvin koko ripsen pituudelta, minkä ansiosta ne näyttävät pidemmiltä. Paakkuuntuu hieman kerrostaessa.

Inika Organic Long Lash Vegan Mascara, 29,50 €

Arvosana: 2/5

Lupaus: Ylellinen mascara pidentää, ravitsee ja suojaa ripsiä. Ripsivärin ainesosista 100% on kasvipohjaisia ja luonnonmukaisia.

Kokemus: Tässä on melko voimakas tuoksu. Perinteistä, kapeaa harjaa on näppärä käyttää. Yhdellä kerroksella saa ihan kivat, erotellut ripset, mutta megapituutta ripsarilla ei saa aikaiseksi. Toinen kerros saa aikaan hienoisen hämähäkkiefektin.

Ripsari leviää parissa tunnissa alaluomille. Ei jatkoon itsellä.

Catrice Lift Up Volume & Lift Mascara, 6,99 €

Arvosana: 3/5

Lupaus: Mascara tuo ripsiin pitkäkestoista näyttävyyttä ja kaarevuutta vain yhdellä vedolla. Ripsiväri tekee ripsistä pitkät ja täyteläiset. Sisältää hoitavaa riisiproteiinia ja provitamiini B5:tä.

Kokemus: Huh, miten kookas kaveri. Tasapaksu, iso harja on käytössä kömpelö, eikä sillä tahdo päästä aivan ripsen tyveen käsiksi. Värimassa on kuitenkin kivan mustaa, ja ripset näyttävät parin kerroksen jälkeen tuuheammilta, jos nyt eivät erityisen pitkiltä. Liftausefektiäkin olen huomaavinani. Peruskiva, muttei herätä suuria tunteita.

Hellävarainen koostumus ehkäisee silmien ärtymistä, sillä se ei sisällä lainkaan tarpeettomia lisäaineita tai voimakkaita aineosia.

Bare Minerals Strength & Length Serum-Infused Mascara, 40 €

Arvosana: 4-/5

Lupaus: Mascara tekee ripsistä pidemmät, tuuheammat ja vahvemmat sekä ehkäisee ripsien irtoamista. Lusikanmuotoinen harja pidentää, kohottaa ja erottelee ripset. Ripsiväri tekee ripsistä pidemmät kuin koskaan.

Kokemus: Onpa erikoinen harja! Joudun googlaamaan käyttöohjeet ja saan selville, että lusikanmuotoisen harjan eri puolet vaikuttavat ripsiin eri tavoin. Pidemmät harjakset pidentävät, kun taas taustapuolen miniharjakset tuuheuttavat, ja sivuharjaksilla pääsee käsiksi lyhyisiin ripsiin.

Harjakset erottelevat ripset hyvin ja kahden kerroksen jälkeen ne näyttävät selvästi pidemmiltä. Raskasluomisena väriä sottaantuu kuitenkin väkisin yläluomeen. Lopputulema on ristiriitainen: sottainen käyttää, mutta kiva lopputulos. Pitkässä käytössä ripsiväri lupaa vahvistaa ja pidentää ripsiä. Taidan jättää käyttöön ja kokeilla, onko näin.

Testaus: Eveliina Linkoheimo, joka ei ole vieläkään löytänyt ”sitä oikeaa” luottoripsaria – monta kivaa kylläkin.

