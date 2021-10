Oletko kasvattamassa lyhyitä hiuksia pitkiksi? 6 kuvaa ihanista tyyleistä, jotka auttavat ”kiusallisen vaiheen” yli

Hiusten kasvattaminen voi olla samaan aikaan helppoa ja turhauttavaa. Näillä kampausideoilla selviydyt vaikeimman vaiheen yli.

Korvan taa sipaisu -hiustyyli on huolettomuudessaan täydellinen. Kuvassa näyttelijä Sarah Paulson.

Lyhyt tukka on aina supertrendikäs. Eikä suotta. Se on varsin helppo ja vaivaton hiustyyli. Erilaisia pixie-leikkauksia, klassisia polkkatyylejä ja muita lyhyen tukan malleja on loputtomasti.

Mutta moni meistä kaipaa silloin tällöin muutosta elämään. Siksi vannoutuneenkin polkkien ja pixie-leikkausten suosijan mieleen voi hiipiä ajatus: ”Mitä jos kasvattaisin tukan pidempään kuosiin?”

Hiusten kasvattaminen on perin simppeliä: tärkeintä on malttaa jättää kampaajakäynnit välistä. Moni lyhyestä hiusmallista pidempään kasvattanut kuitenkin tietää, että se voi olla helpommin sanottu kuin tehty.

Hiustenkasvatusprosessiin voi mahtua myös tuskaisia vaihteita. Sellaisia, jolloin houkutus syöksyä kampaajalle ja palata takaisin tuttuun lyhyeen malliin käy lähes sietämättömäksi.

Englannin kielessä vaikeinta vaihetta hiusten kasvatusprosessista kutsutaan nimellä ”awkward phase” eli kiusallinen vaihe. Silloin tukka ei tunnu asettuvan millään, ja malli voi tuntua kantajastaan omituiselta.

Kiusallisen vaiheen yli pääsemisessä voi kuitenkin auttaa muutama helppo hiustyyli. Kokosimme kuusi ideaa:

1. Puoliponnari

Näyttelijä Margot Robbien aikoinaan suosima puoliponnari on hyvä esimerkki siitä, kuinka hyvältä puolipitkä tukka voi näyttää. Sido tukka kiinni rusetilla tai kauniilla hiusdonitsilla niin kampauksesta tulee hetkessä juhlava.

2. Niskanuttura

Puolipitkän tukan kanssa on turha haaveilla sotkunutturasta, sillä sitä varten hiuksissa pitää olla runsaasti pituutta. Siro niskanuttura toimii kuitenkin ihan yhtä hyvin! Sipaise eri suuntiin harottavat suortuvat kuriin pinnien avulla.

3. Pörröinen pyöräytys

Jos tukassasi ei ole luonnostaan erityisemmin volyymiä, sitä voi huijata hiuksiin haromalla jakauksen sotkuun. Sotkuisessa jakauksessa ei haittaa, vaikka tukassa olisikin runsaasti erimittaisia, epämääräisiä kerroksia.

4. Kevyesti lainetta

Jossain kohdassa kasvatusvaihetta tukka saattaa olla epäsymmetrinen. Älä anna sen häiritä. Elävyyttä epäsymmetriseen polkkatukkaan saa esimerkiksi rennoilla laineilla.

5. Korvan taa sipaisu

Jos suortuvat ylettyvät korvien taa, kannattaa harkita niiden sipaisua toiselta puolelta korvan taa. Näin kampaukseen saa mukavasti elävyyttä ja yllätyksellisyyttä.

6. Pikkuiset letit ja kiepautukset

Tämä tyyli vaatii jo sorminäppäryyttä, mutta pienellä harjoittelulla saat näyttäviäkin kampauksia puolipitkään tukkaan.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisissa 01/2019.