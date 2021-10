On taas se aika vuodesta! Avasimme 10 kauneusjoulukalenteria ja arvioimme sisällöt – joukossa yksi ylitse muiden ja yksi floppi

Kauneusjoulukalenterit ovat muutaman viime vuoden aikana nousseet suureen suosioon. Yksi loppuvuoden odotetuimmista kosmetiikkahankinnoista on kiva lahja kaverille, mutta moni hemmottelee sillä myös itseään.

Kalentereita löytyy useilta eri brändeiltä eri kategorioissa ja hintaluokissa, luonnonkosmetiikan puolelta ja suurten kauneusverkkokauppojen tekeminä kokoelmina.

Me Naiset avasi ennakkoon 10 kalenteria ja tutustui niiden sisältöön.

Lumene Pohjoinen kauneusjoulukalenteri, 89,90 €

24 luukkua

Yksittäisen luukun hinta 3,70 €

Sisällön arvo 217,90 €

Lupaus: Täysin muoviton ja kierrätettävä kalenteri kätkee sisäänsä vegaanisia tuotteita, joissa on hyödynnetty pohjoisen luonnon tehoaineita. Kalenteri sisältää 17 ihonhoitotuotetta ja 7 meikkituotetta. Tuotteista 14 on täysin uutta viime vuoden kalenteriin verrattuna.

Arvosana: 4+ / 5

Arvio: Ei varsinaisesti jouluinen, mutta todella kaunis ja talvinen kalenteri, jota on kiva pitää esillä kotona. Lumene on selvästi panostanut tänä vuonna: perinteiset luukut on vaihdettu yksittäisiin, tyylikkäämpiin pahvipaketteihin. Osasta paketteja paljastuu tosin varsin pieni tuubi, mikä tuntuu hassulta. Olisiko pakkausmateriaalissa voitu säästää, jos tuotteet olisi pakattu kompaktimmin? Plussaa siitä, että kalenterin sisältö on kerrottu pakkauksen takana.

” Jäimme kaipaamaan pientä ekstrayllätystä.

Kalenterista paljastuu brändin tuotteita laajalla skaalalla. Painotus on ihonhoidossa: paljon erilaisia kosteusvoiteita Lumenen eri tuotelinjoilta, hoito- ja misellivesiä ja naamioita. Viime vuonna pettymykseksi osoittautui se, ettei mukana ollut tehohoitoja, mutta tänä vuonna sellainenkin on saatu mukaan. Tuotteet ovat pieniä, mutta kuitenkin ihan mukavan kokoisia. Luukuista paljastuu myös muutamia kivoja ja täysikokoisia, kaikille sopivia meikkejä.

Turvallinen ja tuttu suosikki, joka on edellisvuoden kalenteria laadukkaampi. Tuotteet ovat monipuolisia ja tulevat todennäköisesti käyttöön. Jos on Lumenen ystävä, kalenteriin tykästyy taatusti. Jotain pientä ekstrayllätystä jäimme silti kaipaamaan.

The Body Shop Share Love & Joy Ultimate Advent Calendar, 149 €

25 luukkua

Yksittäisen luukun hinta 6 €

Sisällön arvo 306,30 €

Lupaus: Sisältää hemmottelevia ja elvyttäviä yllätystuotteita merkin kylpy-, vartalo-, hius-, kasvo- ja meikkisarjoista. Kalenterissa on sekä pieni- että täysikokoisia tuotteita.

Arvosana: 3+ / 5

Arvio: Jopas on painava! The Body Shopin kalenteri on tuttuun tapaan kookas ja todella näyttävä. Jouluista kalenteria on kiva pitää esillä, joten sitä kehtaa pitää vaikka lipaston päällä koristeena koko joulun ajan. Ulos vedettävät laatikot ja erilliset pahvipakkaukset luovat kivaa näpertelyfiilistä.

” Sisällön arvoksi kerrottu yli 300 euroa herättää epäilyksiä.

Kalenteri saa välittömästi plussaa monista täysikokoisista tuotteista: mukana on jopa 250 ja 200 ml purnukoita. Kaiken kaikkiaan paketeista paljastuu monipuolinen valikoima merkin tuttuja ihonhoito-, kylpy- ja hiustenhoitotuotteita. Meikkejä ei ole lainkaan. Sisällön arvoksi kerrottu runsas 300 euroa herättää epäilyksiä, mutta toisaalta kalenterissa on selvästi testin suurikokoisimpia tuotteita. Ei varsinaisia yllätyksiä, vaan perusturvallisia tuotteita, jotka tulevat varmasti käyttöön.

Jos pitää brändin tuotteista, kalenteri on todella kiva joululahja itselle tai vaikka kaverille. On hyvä muistaa, että Body Shop tunnetaan voimakkaista tuoksuistaan – tuoksuherkkien kannattaa pysyä tästä kaukana.

Skincity Calendar 2021, 159 €

24 luukkua

Yksittäisen luukun hinta 6,60 €

Sisällön arvo 558 €

Lupaus: Sisältää ammattitasoista ihonhoitoa, Skincityn suosituimpien tuotemerkkien bestsellereitä ja uusia tuttavuuksia sekä matka- ja täysikokoisia tuotteita. Tilaisuus päästä tutustumaan kerralla Skincityn valikoiman uutuuksiin, premium-tuotteisiin ja luksusmerkkeihin. Joulun jälkeen pakettia voi käyttää korujen tai meikkien säilytykseen.

Arvosana: 4½ / 5

Arvio: Tyylikäs ja sievä kalenteri, jota kehtaa pitää esillä. Kahdelta eri puolelta avautuva kalenteri sisältää pahvipaketteja, joista jokaisessa on kaksi numeroitua kangaspussukkaa. Pussit ovat kauniit ja niitä voi hyvin käyttää uudelleen.

Lupaukset ja kalenterin sisällön arvo antavat odottaa todella paljon. Pakkauskoot ovat melko pieniä, mutta toisaalta mukana on kalliita luksusmerkkejä ja paljon aasialaista kosmetiikkaa. Tuotteet herättävät kiinnostuksen ja vaikuttavat laadukkailta. Pääpaino on erilaisissa happoja sisältävissä seerumeissa, naamioissa ja putsareissa. Paketeista paljastuu yksi meikkituote, mikä tuntuu hassulta kaikkien ihonhoitopurkkien keskellä. Olisiko meikkejä voinut olla enemmän? Kiva ylläri on puolestaan se, että parista pussista paljastuu kaksi tuotetta.

” Kalenteri on suunnattu ihonhoidosta kiinnostuneelle hifistelijälle.

Ihonhoitonoviisille näin monien erilaisten tuotteiden ja tuotemerkkien haltuunotto voi tuntua turhan työläältä. Kalenteri onkin selvästi suunnattu ihonhoidosta kiinnostuneelle hifistelijälle, joka testailee mielellään erilaisia kalliimpia tuotteita. Vaikuttaa siltä, että tässä kalenterissa saa vastinetta rahoilleen.

Kiehl’s Advent Calendar, 105 €

24 luukkua

Yksittäisen luukun hinta 4,40 €

Sisällön arvo 223 €

Lupaus: Kaikille ihotyypeille sopivia ihonhoitotuotteita seerumeista voiteisiin ja öljyihin, myös hiustuotteita. Muoviton kalenteri on on valmistettu FSC-sertifioiduista materiaaleista.

Arvosana: 3½ / 5

Arvio: Pieni ja sievä kalenteri! Tässä ei ole lähdetty tekemään näyttävyyden vuoksi isoa pakettia. Koosta huolimatta kalenteri ei näytä vaatimattomalta, vaan se on iloisen jouluinen ja mahtuu hyvin vaikka yöpöydälle.

Pahvipaketteja on hieman vaikea saada ulos kalenterista. Plussaa siitä, että sisältö on kerrottu paketeissa ja kalenterin selkämyksessä. Kalenterista vaikuttaa paljastuvan lähes koko Kiehl’sin valikoima kompakteina näytepaketteina. Pienet tuotteet sopivat hyvin testailuun tai mukaan matkalle. Mukana on onneksi pari kookkaampaakin tuotetta. Kummallinen lisä on yksi miehille suunnattu tuote, jota ilman olisimme pärjänneet.

Tässä ei ole kikkailtu liikaa, ja tuloksena on peruskiva jouluinen kalenteri sellaiselle, joka haluaa kokeilla erilaisia ihonhoitotuotteita. Pientä miinusta siitä, että osa tuotteista on niin pieniä, ettei niitä voi testata kuin kerran tai pari.

Nivea Advent Calendar, 59 €

24 luukkua

Yksittäisen luukun hinta 2,50 €

Sisällön arvo n. 80 e

Lupaus: Kalenterin luukut kätkevät sisäänsä Nivean ja Labellon suosituimpia tuotteita kasvoille, huulille ja vartalolle. Täysikokoisia tuotteita on 14, lisäksi 10 muuta hemmottelutuotetta.

Arvosana: 1 / 5

Arvio: Varsin perinteisen ja jouluisen näköinen kalenteri pahvisine luukkuineen. Käytössä pakkaus osoittautuu ärsyttäväksi: luukkuja on vaikea avata ja ne repeytyvät helposti. Tätä kalenteria ei voi uusiokäyttää, joten syntyvän roskan määrä mietityttää.

” Kokonaisuudesta jää linssiin viilattu olo.

Osa sisällöstä on käyttökelpoista, täysikokoista Niveaa: on deodoranttia, kasvovoiteita ja hämmentävän monta huulirasvaa. Ison miinuksen kalenteri saa sen sijaan turhasta tavarasta. Kalenteriin on tungettu piparimuotti, kynsiharja ja pieni pussukka, jonka käyttötarkoitus jää testiryhmälle hämärän peittoon.

Kalenteri ei tunnu hintansa arvoiselta, ja kokonaisuudesta jää hieman linssiin viilattu olo.

LYKO Skinderella Advent Calendar, 79 €

24 luukkua

Yksittäisen luukun hinta 3,30 €

Sisällön arvo 440 €

Lupaus: Hemmottelupakkaus sisältää ihon- ja hiustenhoitotuotteita sekä meikkejä klassisilta kauneudenhoitomerkeiltä ja uusilta tulokkailta. Merkeistä mukana mm. Starskin, Dermalogica, Pixi, Maria Åkerberg ja Madara.

Arvosana: 3 / 5

Arvio: Vähäeleisen kaunis kalenteri, ei tosin millään lailla jouluinen. Sisältä paljastuu tylsiä mustia pusseja. Pientä plussaa siitä, että pusseissa on nepparikiinnitys ja ne voi käyttää uudelleen.

” Tulisikohan itseruskettavaa retinoliyönaamiota oikeasti käytettyä?

Pusseista paljastuu monipuolisesti erilaisia ihonhoitotuotteita, kuten kasvonaamioita, voiteita ja seerumeja. Lisäksi hiustenhoitotuotteita ja muutamia meikkejä, kuten meikinkiinnityssuihke ja ripsiväri. Tuotteiden koot vaihtelevat: edullisemmilta merkeiltä on jopa 100 ml kokoisia tuotepakkauksia ja kalliimmilta luksusmerkeiltä pieniä näytekokoja. Osa tuotemerkeistä on testiryhmälle täysin tuntemattomia, ja ummikkona on vaikea arvioida, millaisista tuotteista on kyse. Jotkut tuotteet kuulostavat erikoisilta – tulisikohan itseruskettavaa retinoliyönaamiota oikeasti käytettyä?

Kalenteria ei ole suunnattu ihan perustyypille, mutta jos olet kiinnostunut ihonhoidosta ja haluat kokeilla ennakkoluulottomasti erilaisia tuotteita, tämä on hyvä ja hintansa arvoinen valinta.

Essence Advent Calendar 24 Sparkling Moments of Joy, 29,99 €

24 luukkua

Yksittäisen luukun hinta 1,25 €

Sisällön arvo ei tiedossa

Lupaus: Meikkejä sekä meikkitarvikkeita sisältävässä kalenterissa on 21 limited edition -tuotetta ja 3 merkin vakiovalikoiman suosikkituotetta.

Arvosana: 2½ / 5

Arvio: Mukavan kompakti kalenteri on visuaaliselta ilmeeltään varsin hempeä. Plussaa siitä, että kalenterin takana kerrotaan sen sisältö kuvien kera. Miinusta puolestaan muovin määrästä ja siitä, että luukkuja on vaikea avata, jos ei ole näppärä sormistaan.

” Kalenteri on selvästi suunnattu teineille tai esiteineille.

Essencen tuotteet tunnetaan hyvästä hinta-laatusuhteesta, ja kalenterista paljastuukin useita kivoja meikkituotteita ja oheistarvikkeita, kuten siveltimiä. Kalenterin sisältö näyttää juuri siltä kuin sen ulkoasukin. Tämä on selvästi suunnattu teineille tai esiteini-ikäisille, jotka vasta aloittelevat meikkaamista.

Yleisfiilis jää hieman vaisuksi, sillä mukana on turhan paljon pientä krääsää. Kummastusta herättää myös se, että kalenterista paljastuu luomivärinpohjustaja, muttei yhtäkään luomiväriä. Hinta-laatusuhde on kuitenkin kohdillaan.

Kicks Beauty Advent Calendar Makeup, 149,90 €

24 luukkua

Yksittäisen luukun hinta 6,25 €

Sisällön arvo 354,90 €

Lupaus: Kauneuskalenteri sisältää hehkuvia, värikkäitä, ylellisiä ja klassisia meikkituotteita. Mukana Kicksin valikoimaan kuuluvien merkkien tuotteita, mm. Yves Saint Laurent, Laura Mercier, Urban Decay ja BeautyAct.

Arvosana: 2 / 5

Arvio: Testin ainoa pelkästään meikkejä sisältävä kalenteri on ihan söpö, mutta ei varsinaisesti ylellisen oloinen. Kalenterin koko antaa odottaa hyvää, mutta paketteja availlessa selviää, että pahvipaketit ovat todella isoja niiden sisällä olevien tuotteiden kokoon verrattuna. Miksi kalenterista on tehty näin iso, kun pienempi olisi ajanut asiansa?

” Jouluaaton luukku on kiva yllätys.

Paketeista paljastuu moneen makuun sopivia meikkituotteita: muun muassa pari ripsiväriä, huulituotteita, kynsituotteita ja pohjustustuotteita. Meikkisiveltimiä on huomattavan paljon, mikä on pieni pettymys sellaiselle, jolla niitä jo on omiin tarpeisiin. Harmillista on myös se, että painotus on selvästi Kicksin omien brändien tuotteissa. Kalliimmilta brändeiltä on mukana laadukkaita tuotteita, mutta ne ovat minikokoisia. Jouluaaton luukku on kuitenkin kiva yllätys.

Lopputulos on pettymys: hinta ja laatu eivät kohtaa, eikä vaatimaton pakkaus paikkaa asiaa.

Nuxe Advent Calender, 139 €

24 luukkua

Yksittäisen luukun hinta 5,80 €

Sisällön arvo 354,90 €

Lupaus: Kalenteri sisältää kokeilukokoisia Nuxen ihonhoitotuotteita, mm. voiteita, puhdistustuotteita ja öljyjä. Mukana on myös kaksi parfyymia.

Arvosana: 3- / 5

Arvio: Sisältä ihan kaunis paketti on luukkuineen perinteistä joulukalenterityyliä. Kun luukun avaa, sen sisällä on kerrottu tuotteesta – siitä pisteitä. Iso miinus tulee puolestaan muovin määrästä ja siitä, että tuotteet ovat tiukassa ja niitä on hankala saada ulos kalenterin uumenista.

” Ei aiheuta ihastuneita huokauksia.

Sisältä paljastuu pieniä, mutta ihan kivan kokoisia ihonhoitotuotteita voiteista kuorintoihin. Kummallisen monesta luukusta paljastuu kuivaöljy – tulisikohan nämä kaikki todella käytettyä? Tuotteita on monille eri ihotyypeille kuivasta normaaliin ja sekaihoon sekä anti-aging -tuotteisiin. Tällä on varmaankin yritetty kuitata kaikki mahdolliset kuluttajat, mutta kokonaisuus on hieman sekava.

Kiva ja ihan ok kokonaisuus, joka ei kuitenkaan herätä tunteita tai aiheuta ihastuneita huokauksia.

The Goodiebox Calendar 2021, 99,95 €

24 luukkua

Yksittäisen luukun hinta 4,20 €

Sisällön arvo 490 €

Lupaus: Hoitavia, hemmottelevia ja laadukkaita kauneudenhoitotuotteita, merkeistä mukana mm. Ecooking, NIRE, Mario Badescu ja Elemis.

Arvosana: 4- / 5

Arvio: Erittäin pelkistetty ja eleetön valkoinen laatikko ei ole millään tasolla jouluinen, mutta toisaalta sen vuoksi monikäyttöinen. Kiva yllätys on kannesta paljastuva kookas peili. Tätä voisi hyvin kuvitella säilyttävänsä meikkipöydällä joulun jälkeenkin.

Kiva on sisältökin. Tuotteista monet ovat yllättävän isoja ja siksi tuntuu, että rahalleen saa vastinetta. Tuotemerkit ovat testiryhmälle melko tuntemattomia, mutta vaikuttavat kiinnostavilta. Olisiko tässä mukana luonnonkosmetiikkaa? Mutta mitä ihmettä – yksi paketeista on tyhjä! Lieneekö kyseessä valmistusvirhe vai kalenterikohtainen moka, harmittaa joka tapauksessa.

Kaiken kaikkiaan kalenteri on kiva yhdistelmä ihonhoitoa ja meikkejä: se pitää sisällään vähän kaikkea voiteista naamioihin ja ihoa hoitaviin happoihin sekä meikkeihin ja meikkitarvikkeisiin. Pari erikoisempaa yllätystä, kuten hamppukuorintasukat, hymyilyttävät.

Toimituksen Top 3

Tuttu suosikki: Skincity

Turvallinen valinta: Lumene

Yllätyslöytö: Goodiebox

