Testasimme hoitavat huulipunat – voittajapuna on niin kosteuttava ja kermainen, että se muistuttaa huulirasvaa

Arvosana: 3/5

Lupaus: Punassa on erittäin kermainen koostumus, joka levittyy huulille vaivatta ja saa värin hehkumaan kauniisti.

Kokemus: Puolikiiltävä puna on nudeen viittavasta nimestään huolimatta kylmään taittavan roosan sävyinen. Punasta on helppo kerrostaa näyttävä lopputulos, joka pysyy huulilla siistinä useamman tunnin. Koostumus ei tunnu erityisen kosteuttavalta, mutta ei myöskään kuivata.

Arvosana: 3,5/5

Lupaus: Karitevoita ja öljyjä sisältävä puna kosteuttaa ja suojaa. Mattapinnan jättävä puna saa huulet näyttämään täyteläisimmiltä.

Kokemus: Mattaisuudestaan huolimatta punan koostumus on todella pehmeä ja kevyen tuntuinen eikä kakkuunnu huulten aavistuksen kuiviin kohtiin. Väri kuluu päivän mittaan huulilta, joten säännöllinen paikkailu on tarpeen.

Smashbox Be Legendary Prime&Plush Lipstick, sävy Level Up, 22 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Pohjustusvoiteen ja huulipunan yhdistävä kermainen hybridituote kosteuttaa tehokkaasti ja antaa huulille intensiivisen, satiinisen värin.

Kokemus: Superkermaisessa punassa on kunnolla väriä, joka tarttuu voidemaisesta koostumuksesta huolimatta huuliin yllättävän kestävästi. Puna on todella kosteuttavan tuntuinen ja hoitaa kevyesti huulirasvankin virkaa. Erinomaisen tuote sekä päivä- että iltamenoihin.

Arvosana: 3,5/5

Lupaus: Ekstrahoitavassa huulipunassa on tuhdisti väriä, joka kestää huulilla pitkään. Kermainen puna jättää huulet luonnollisen kiiltäviksi.

Kokemus: Todella intensiivinen väri täyttää huulet kauniisti eikä karkaile juonteisiin. Muutama tunti levittämisen jälkeen puna on kuitenkin hieman haalistunut ja kaipailee paikkausta. Kevyesti kiiltävä pinta syventää punan sävyä ja näyttää todella kauniilta päivänvalossa.

Arvosana: 4/5

Lupaus: Runsaasti korkealaatuisia pigmenttejä sisältävä puna. Kermainen ja kosteuttava koostumus jättää huulille satiinisen lopputuloksen.

Kokemus: Kosteuttavan tuntuinen puna levittyy huulille kauniisti. Väri on sen verran kevyt, että se kuluu hieman päivän aikana. Erinomainen puna arkeen. Hohtavan lopputuloksen jättävä puna toimii mainiosti myös poskipunan korvaajana!

BeautyAct Stay On Semi Matte Lipstick, sävy Together We Are Mauveless, 17,90 €