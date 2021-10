Herttuatar Catherinen kimalleasu ja 9 muuta julkkiskuvaa todistavat, miten paljon olemme kaivanneet laittautumista

Glitteriä, helmiä ja satiinia, ai että!

Kun on puolitoista vuotta istunut kotona verkkareissa, laittautumisesta on tullut melkoista luksusta. Meikkisiveltimet ja kimallemekot vetävät puoleensa, mutta joustavat joogahousut lähinnä ärsyttävät.

Teimme katsauksen punaiselle matolle – ja paljettien ja kullan määrän perusteella myös julkkikset näyttäisivät todella kaivanneen laittautumista. Nämä 10 säihkyvää gaalatyyliä muistuttavat, miten kovasti haluaisimme jo jättää nuhjuiset verkkarit kaapin perälle.

Kimallusta ensi-illassa

Mikä mekko! Herttuatar Catherinen asuvalinta 007 No Time to Die -elokuvan maailmanensi-illassa toden totta muistuttaa, että on olemassa muitakin vaatteita kuin verkkarit.

Myös näyttelijät Naomie Harris ja Phoebe Waller-Bridge luottivat punaisella matolla paljetteihin.

Glamouria Met-gaalassa

Tästä asusta ei kullan loistetta puutu! Malli Iman vangitsi kaikki katseet Met-gaalassa.

Malli Kendall Jennerin ja näyttelijä Barbie Ferreiran upeat hopeisena hohtavat mekot muistuttivat vesiputouksia. Helmet ja strassit valuvat kangasta pitkin kuin vesipisarat!

Glamouriin ei aina tarvita glitteriä! Malli Paloma Elsesser näyttää punaisessa mekossaan aivan kuninkaalliselta.

Kiiltoa Jussi-gaalassa

Kyllä Suomessakin osataan! Näyttelijä Iina Kuustonen sädehti Jussi-gaalassa vihreässä paljettimekossaan.

Näyttelijä Laura Birnin mekko hohti hopeisena.

Elokuvaohjaaja Zaida Bergroth loisti puolestaan kiiltävässä mustassa housupuvussaan.

