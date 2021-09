Ihoa hoidetaan nyt ruokakaapin öljyillä, mutta toimivatko ne oikeasti? Ihotautilääkäri varoittaa yhdestä suositusta tuotteesta

Tutkimukset ovat osoittaneet, ettei puhdas oliiviöljy kosteuta ihoa. Ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund kehottaa pohtimaan tarkkaan, millä luonnonöljyllä ihoaan hoitaa.

Ei säilöntäaineita, lisättyjä tuoksuja tai alkoholeja, vaan täysin luonnonmukaista. Kuulostaa houkuttelevalta, ja moni suosiikin erilaisia luonnonöljyjä kasvojen puhdistuksessa ja kosteutuksessa.

Mutta ovatko – usein ruoanlaittoon tarkoitetut – puhtaat luonnonöljyt hyväksi kasvojen iholle? Kysyimme Ihosairaalan ihotautien erikoislääkäriltä Carl Kyrklundilta.

– Osa on ja osa ei. Ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta, sillä luonnonöljyissä on paljon eroja. Sokkona ei siis kannata kokeilla mitä tahansa öljyä vain, koska se on luonnonmukaista.

Oliiviöljy

Oliiviöljy on yksi suosituimmista ihonhoidossa käytetyistä luonnonöljyistä. Sitä hyödynnetään sekä kasvojen pesussa että kosteutuksessa.

Oliiviöljy ei sovi ihonhoitoon.

Kyrklundin mukaan oliiviöljy ei kuitenkaan sovi ihon kosteuttamiseen.

– Tutkimukset ovat osoittaneet, ettei oliiviöljy kosteuta ihoa. Sen sijaan sillä voi olla jopa ihoa kuivattavia vaikutuksia. Ihonhoidossa suosisin ennemmin esimerkiksi auringonkukkaöljyä, jonka on havaittu kosteuttavan ihoa.

” Sataprosenttisen oliiviöljyn suosittelen jättämään ruoanlaittoon.

Kyrklund painottaa, ettei oliiviöljyä sisältäviä ihonhoitotuotteita tarvitse kuitenkaan vältellä.

– Oliiviöljy voi toimia mainiosti yhtenä ainesosana kasvovoiteessa tai -öljyssä. Sataprosenttisen oliiviöljyn suosittelen kuitenkin jättämään ruoanlaittoon.

Kookosöljy

Kookosöljy on toinen ihonhoidossa todella suosittu luonnonöljy. Se saa suitsutusta myös Kyrklundilta.

– Kookosöljy puolestaan näyttäisi todella kosteuttavan ihoa ja näin ollen toimivan sellaisenaan myös ihonhoidossa.

Kookosöljy kosteuttaa ihoa.

Kookosöljyn toimivuus omalle iholle selviää testaamalla.

– Aivan kuten kaikkien ihonhoitotuotteiden kohdalla, kaikki tuotteet eivät sovi kaikille.

Muita aidosti kosteuttavia luonnonöljyjä

Kyrklund kertoo, että puhtaiden luonnonöljyjen käyttöä ihonhoidossa on tutkittu suhteellisen vähän.

Olemassa olevista tutkimuksista on kuitenkin käynyt ilmi, että auringonkukka- ja kookosöljyn lisäksi ihoa kosteuttavia luonnonöljyjä ovat muun muassa arganöljy, soijaöljy ja jojobaöljy.

– On tärkeää, että öljyjä arvioidaan sellaisilla tutkimuksilla, joissa öljyjen vaikutuksia ihoon seurataan konkreettisesti. Näiden öljyjen osalta sellaisia tutkimuksia on tehty ja tulokset vaikuttavat lupaavilta.

Onko luonnonmukainen automaattisesti parempi?

Monet meistä on opetettu uskomaan, että luonnonmukainen on usein synteettistä parempi vaihtoehto. Kyrklundin mukaan asia ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertainen.

– Meillä on luonnossa sekä hyviä että huonoja aineita, joista osa on turvallisia ja osa vaarallisia. Sama pätee myös synteettisiin aineisiin.

Kyrklundin mukaan tärkeintä on, että tietää, mitä ainetta käyttää – etenkin, kun kyse on kasvojen ihosta.

– Uutta tuotetta testatessa sitä voi ensin levittää hieman esimerkiksi kyynärvarteen, jotta tietää, miten oma iho reagoi tuotteeseen. Suosittelen ehdottomasti käyttämään vain tuotteita, joiden vaikutuksia ihoon on tutkittu.

