Pintakuiva iho? Moni skippaa olennaisen ihonhoidon vaiheen, vaikka se voisi tuoda helpotuksen kiristelyyn hetkessä

Jos iho on yhtään kuiva, kasvovesi on se purkki, johon kannattaa ensimmäisenä tarttua. Nykypäivän kasvovedet ovat kuin seerumeita, mutta miedompia.

Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten kasvovedet olivat alkoholilla kyllästettyjä puhdistusnesteitä, jotka saivat posket kiristelemään ja ihon pinkeäksi. Tämän päivän kasvovesien funktio on aivan päinvastainen: ne kosteuttavat ja hoitavat ihoa kunkin ihotyypin tarpeiden mukaisesti. Suurin osa vesistä on nykyisin myös alkoholittomia.

Kasvoveden heppoiselta kuulostavan nimen tai kevyen koostumuksen ei kannata antaa hämätä: Alluren haastatteleman ihotautilääkäri Arielle Kauvarin mukaan kasvovettä voisi verrata meikin alle laitettavaan pohjustusvoiteeseen, joka valmistaa ihon hoitorutiinin seuraavia vaiheita, kuten seerumia ja kosteusvoidetta varten.

Kasvovesissä on usein samoja aineita kuin vaikkapa seerumissa, mutta pienempinä pitoisuuksina. Jos iho reagoi voimakkaasti seerumeihin, kasvovesiä voi käyttää ihon tutustuttamisessa uusiin tehoaineisiin.

” Kasvovesi on parasta levittää kasvoille saman tien pesun jälkeen.

Kasvovesi on tuote, joka tuo iholle vettä eli kosteutta. Jos kasvot tuntuvat kiristäviltä pesun jälkeen, kosteuttavan kasvoveden lisääminen hoitorutiiniin voi olla se pieni juttu, joka ratkaisee kuivuusongelmat. Jos iho on pintakuiva, varmista, että tuote ei sisällä alkoholia ja että mukana on glyseriinin, hyaluronihapon, ruusuveden ja aloe veran kaltaisia superkosteuttavia ainesosia.

Rasvoittuvalle tai epäpuhtauksiin taipuvaiselle iholle puolestaan kannattaa valita kevyesti kuorivia salisyyli- tai AHA-happoja. Herkälle iholle sopivat rauhoittavat aminohapot.

Yksi kikka kakkonen kasvoveden käytössä on: jotta se tehoaisi mahdollisimman hyvin, se on parasta levittää kasvoille saman tien pesun jälkeen, siis ihan oikeasti heti.

Kun kasvot ovat vielä kosteat, kasvoveden tehoaineet pääsevät imeytymään paremmin ihoon ja käytöllä saa aikaan parempia tuloksia. Kasvoveden jälkeen iholle levitetään normaaliin tapaan seerumi, kosteusvoide ja muut omaan hoitorutiiniin kuuluvat tuotteet.

Kuivalle iholle: Mádara Comforting Toner -kasvovesi, 19,90 €.

Epäpuhtaalle iholle: Murumuru AHA Moment -kasvovesi, 18,90 €.

Herkälle iholle: TONYMOLY Propolis Tower Barrier Rebalancing Toner -kasvovesi, 36,90 €.

Aikuiselle iholle: Bybi Beauty Mega Mist -kasvovesi, 37,90 €.

