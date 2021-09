Metti Forssell kertoo syysmeikin 5 kulmakiveä – ”Nyt todella suuressa suosiossa”

Klassiset meikkityylit ovat tänäkin syksynä in, tietää Metti Forssell.

Minkälaiset meikkilookit ja mitkä meikkituotteet ovat trendikkäitä tänä syksynä? Tässä muutamat vinkkini.

Kissamaiset rajaukset

Kissamainen rajaus on klassikko, joka on nyt todella suuressa suosiossa. Kissarajauksen tekemiseen paras tuote on nestemäinen, teräväkärkinen eyeliner.

Näyttävien rajausten kanssa muu silmämeikki saa olla hyvin minimalistinen.

NYX Professionalin Makeup Epic Ink Liner tekee tarkkaa jälkeä, 11,90€, kicks.fi.

Näyttävät ripset

Ripsissä saa olla tuuheutta ja näyttävyyttä! Tuuheuttava ripsiväri auttaa pitkälle, ja sitä voi halutessaan levittää useamman kerroksen. Myös irtoripsien avulla saa halutessaan näyttävyyttä esimerkiksi juhlameikkiin.

Sensai Mascara 38 C Volumising tuuheuttaa ja lähtee ripsistä lämpimällä vedellä, 25,60 €.

Punatut huulet

Upeat punaiset huulipunat ovat ehdottomaksi yksi syksyn meikin kulmakivistä. Esimerkiksi tummanpunaiset sävyt sopivat loistavasti yhteen syksyn vaatekaapin värisävyjen kanssa. Kun huulissa on väriä, muuta meikkiä ei ainakaan arjessa juuri tarvitse.

Tumma punainen on varma valinta syyssävyksi. Macin huulipuna sävyssä Double Fudge, 21,99 €, boozt.com.

Tummat sisärajaukset silmissä

Juhlameikissä tummat sisärajaukset ovat nyt in. Niillä saa välittömästi näyttävyyttä ja intensiivisyyttä silmämeikkiin. Valitse sisärajausten tekoon pehmeä silmänrajauskynä.

Urban Decayn 24/7 Glide On Eye Pencil -silmänrajauskynä sävyssä Perversion, 19,13 €, lyko.com.

Hohtava, kuulas iho

Tavoitteletko kuulasta ja hyvinvoivaa ihoa? Huolellinen ihonhoito pesusta kosteutukseen on paikallaan, mutta kuulautta voi lisätä myös erilaisilla kosteustuotteilla, esimerkiksi seerumeilla ja vitamiinipitoisilla pohjustustuotteilla.

Hyvin pohjustettu on puoliksi meikattu. Smashbox Photo Finish Vitamin C Glow -pohjustusaine, 36 €, kicks.fi.

Metti kirjoittaa Me Naisille joka viikko muodista, kauneudesta, tyylistä ja trendeistä.

