7 syksyn kuuminta trendiä, jotka taipuvat myös Suomen säähän – mukana jumbotakki, karkkineule ja jakkupuku

Tänä syksynä värit ja kuosit valtaavat katukuvan. Myös kaivattu klassikko tekee odotetun paluun.

Tänä syksynä muoti ei harmautta hätkähdä. Teimme katsauksen tämän hetken kuumimpaan muotiin ja kokosimme yhteen seitsemän trendiä, jotka sopivat myös Suomen syysviimaan.

Karkkineule

Vaikka syksyn harmaus masentaisikin, syysvaatteiden ei tarvitse! Voguen mukaan tämän syksyn trendikkäin neule on niin leikkisä ja värikäs, että se saa takuulla hymyn huulille.

Pappaliivi

Lisää neulosta! Neuleliivi oli kevään trendikkäin valinta, mutta ihastuttaa vielä syyssäilläkin. Sympaattinen ”pappaliivi” on helppo stailata syksyyn esimerkiksi kauluspaidan tai poolopuseron päälle puettuna.

Raidat

Raita on takuuvarma klassikko, joka näyttää hyvältä sesongista toiseen. Tänä syksynä raitapaidassa saa olla väriä!

Syksyn kukat

Kukat kukkivat syksylläkin! Tänä syksynä kukkakuosi on parhaimmillaan tummanpuhuvana.

Nahkatakki

Vanha klassikko tekee odotetun paluun: nahkatakki on jälleen in. Oli oma suosikkimallisi sitten löysä pappatakki, särmikäs biker tai naisellinen trenssi, on se jälleen takuulla ajankohtainen.

Jakkupuku

Astu sivuun, housupuku! Nyt jakun kaveriksi kaivetaan hame klassiseen jakkupukutyyliin. Tosin Suomen syyssäässä paljaat sääret on syytä vuorata lämpimillä sukkahousuilla.

Jumbotakit

Jos sukkahousuista huolimatta viima yllättää, voi jakkupuvun päälle vetäistä valtavan jumbotakin, joka pitää takuulla lämpimänä. Muhkeat syystakit, olemme niin kaivanneet teitä!

