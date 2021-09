Miten hampaiden värjäytymistä voi ehkäistä? Hammaslääkäri antoi vinkit – yksi juoma värjää kaikkein pahiten

Vaikka hampaiden värjäytyminen huolettaisi, teen juomista ei ole pakko lopettaa.

Moni tavoittelee helmenvalkoista hymyä, mutta hampaiden valkaisu on usein hintavaa hommaa – kätevintä olisi siis välttää hampaiden värjäytyminen jo ennalta.

Jos kuitenkin jätät tietoisesti aamukahvin juomatta tai punaviinilasillisen tilaamatta, olet saattanut vältellä kyseisiä juomia turhaan.

Nimittäin yleistä uskomusta vasten hampaita ei värjääkään eniten kahvi tai punaviini, vaan tee.

– On totta, että tee värjää hampaita enemmän kuin kahvi, mikä johtuu teen korkeasta tanniinipitoisuudesta, kertoi yhdysvaltalainen hammaslääkäri Inna Chern vastikään Well and Good -verkkojulkaisulle.

Teelaatujen välillä on eroja. Teet, joissa on korkea tanniinipitoisuus, värjäävät hampaita enemmän.

– Mustassa ja oolong-teessä tanniinia on enemmän, kun taas esimerkiksi vihreässä teessä huomattavasti vähemmän, Chern kertoi.

Useat yrttiteet ovat täysin tanniinittomia, eivätkä ne siksi värjää hampaita. Chernin mukaan esimerkiksi inkivääri-, ruusunmarja-, kamomilla-, jasmiini- ja kiinanruusuteetä voi juoda ilman huolia hampaiden värjäytymisestä.

Tee vaihtoon vai mikä avuksi?

Hammaslääkäri Inna Chernin mustankaan teen juomista ei välttämättä ole pakko lopettaa kokonaan, vaan hampaiden värjäytymistä voi myös välttää.

– Teehen voi lisätä tilkan maitoa, joka vaalentaa teen väriä. Teen voi juoda myös pillillä, mikä vähentää nesteen kosketusta hampaisiin. Myös veden juonti ja hampaiden pesu teen juonnin jälkeen voi auttaa värjäytymien välttämisessä.

Jos vahinkoa on jo ehtinyt tapahtua ja värjäytyneet hampaat kaipaavat kirkastusta, vaihtoehtoja riittää hammaslääkärin tekemästä valkaisusta kotikeittiön kikkoihin.

Muista kuitenkin aina konsultoida hammaslääkäriäsi ennen kuin kokeilet valkaista hampaita omin päin.

