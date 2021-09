Moni haluaa muhkeammat huulet, mutta riski joutua amatöörin käsiin on todellinen – 6 asiaa, jotka on hyvä tietää ennen operaatiota

Tärkeintä on valita tekijäksi taatusti asiansa osaava terveydenhuollon ammattilainen.

Kylie Jenner on monen huuli-idoli.

Huulitäytteet tuntuvat olevan asia, josta lähes jokaisella on olemassa mielipide: yksi tykkää, että täytteet saavat näkyä reippaasti, toinen haluaa mahdollisimman luonnollista lisäystä omiin huuliin – ja kolmas on ehdottomasti täytteitä vastaan, vaikka edes tuntisi ketään, joka niitä on ottanut.

Huulitäytteiden ottaminen on nykyisin todella yleistä, mutta kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kyseessä on kehoon kajoava toimenpide, jossa on aina riskinsä.

Listasimme asiat, jotka on hyvä miettiä etukäteen ja pitää mielessä ennen kuin täytteitä lähtee ottamaan.

1. Valitse tekijä tarkkaan

Suomessa täyteaineiden laittajalla ei tarvitse olla lupaa aineiden käsittelyyn. Karuimmillaan tämä voi tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi tilata aineet ja välineet netistä ja kutsua itseään täyteaineiden laittajaksi. Siksi onkin erittäin tärkeää tehdä tarkka pohjatyö siitä, kenen luokse on menossa pistettäväksi.

Turvallisinta on valita tekijäksi terveydenhoidon ammattilainen eli sairaanhoitaja tai lääkäri, joka tuntee kasvojen anatomian ja tietää, miten mihinkin kohtaan tehty pistos vaikuttaa ihoon ja kehoon. Luotettavilla tekijöillä on myös yleensä somessa kuvia työnsä jäljestä. Niistä voi päätellä, millaista tyyliä täyttäjällä on tapana tehdä ja mitä häneltä voi odottaa.

2. Suhtaudu tuloksiin realistisesti

Täyteaineissa vähemmän on ainakin aluksi enemmän. Jotta huulista saa juuri sen näköiset kuin haluaa, kannattaa täyttö tehdä maltilla. Cosmopolitanin haastattelema ihotautilääkäri Lesley Rabach kertoo laittavansa asiakkaille ensimmäisellä täyttökerralla yleensä puolikkaan annoksen. Viikon tai kahden totuttelun jälkeen asiakas palaa seuraavaa puolikasta varten.

” Huulten luonnollinen koko ei ole täyttämisen esteenä.

On myös hyvä tiedostaa, että vaikka täytettä laittaisi tasan saman määrän tasan samoihin kohtiin kuin joku toinen on laittanut, ovat jokaisen kasvot yksilölliset ja lopputulos siten uniikki. Siksi ei kannata takertua liikaa somessa nähtyihin, millilleen tietynlaisiin huuliin. Täyttäjälle toki saa ja pitääkin kertoa ja mahdollisesti havainnollistaa kuvilla, millaista lopputulosta on hakemassa. Ammattitaitoinen tekijä osaa kuitenkin arvioida, mikä on paras vaihtoehto kunkin asiakkaan anatomiaa ajatellen.

Huulten luonnollinen koko ei ole täyttämisen esteenä, ja hyvin ohuttakin ylähuulta voi täyttää. Esimerkiksi huuli-idoli Kylie Jennerin omat huulet olivat melko ohuet ennen pistoksia. Ohuiden huulten täytössä tekijän ammattitaito tulee kuitenkin tarpeeseen, jotta täytteet laitetaan juuri kyseiselle asiakkaalle sopivaan kohtaan ja syvyyteen.

3. Eri aineilla saadaan aikaan erilaisia lopputuloksia

Toisin kuin saatetaan yhä luulla, botoxia ei piikitetä huuliin. Yleisimmät käytössä olevat täyteaineet on tehty hyaluronihaposta – eli siitä samasta aineesta, joka seerumeissa ja kasvovoiteissa tehokosteuttaa ihoa.

” Sen, kuinka kauan muhkea efekti säilyy, määrittelevät aineenvaihdunta, laitettu täyteaine ja sen määrä.

Täyteaineissa on kuitenkin eroa niiden paksuudessa ja siinä, miltä ne lopulta näyttävät huulissa. Myös aineiden hinnat vaihtelevat usein jonkin verran. Ammattilainen osaa kertoa, mikä on asiakkaan omia toiveita vastaava täyteaine.

4. Tulokset eivät ole pysyviä, hyvässä ja pahassa

Täyteaineiden kesto huulissa on hyvin yksilöllistä. Sen, kuinka kauan muhkea efekti säilyy, määrittelevät aineenvaihdunta, laitettu täyteaine ja sen määrä. Yleensä kesto on jotakin puolen vuoden ja muutaman vuoden väliltä. Keston pituuteen ei voi itse juurikaan vaikuttaa.

Jos uusiin huuliin ei ole jostain syystä tyytyväinen, on hyaluronihappopohjaiset täytteet onneksi melko helppo liuottaa lääkärin pakeilla hyaluronidaasilla, joka sulattaa hyaluronihapon nopeasti ja turvallisesti.

5. Anna huulten hengähtää täytön jälkeen

Huultentäytön jälkeen tulisi välttää vuorokauden ajan liikuntaa sekä kasvojen verenkiertoa vilkastuttavaa toimintaa, kuten kasvohierontaa. Huulet yleensä turpoavat jonkin verran. Turvotus kestää päivän tai pari, minkä jälkeen huulet alkavat asettua todelliseen kokoonsa. Ensimmäisen päivän peilikuvaa ei siis kannata pelästyä.

Ennen täyttöä olisi syytä välttää viikon ajan verta ohentavia aineiden, kuten aspiriinin, kalaöljyn ja E-vitamiinin ottamista. Ohentunut veri voi aiheuttaa mustelmia pistoskohdissa.

6. Tiedosta riskit

Heti pistosten ottamisen jälkeen pistoskohdista voi valua verta, huulet voivat turvota tai niihin voi ilmestyä mustelmia. Pistoskohdat voivat punoittaa ja tuntua aroilta. Näiden oireiden pitäisi helpottaa parin päivän sisään.

” Tekijän kanssa on tärkeää käydä etukäteen läpi kaikki mahdolliset riskit.

On myös mahdollista, että huulista tulee täytteiden jälkeen epäsymmetriset, muhkuraiset, pistoskohdat tulehtuvat tai täyteaine aiheuttaa jopa sairaalahoitoa vaativan allergisen reaktion. Jos patit eivät häviä huulista parin viikon sisään, voi syynä olla huonosti laitetut täytteet, jotka ovat kapseloituneet huuleen. Tekijän kanssa on tärkeää käydä etukäteen läpi kaikki mahdolliset riskit sekä varmistaa, että tekijältä saa tarvittaessa apua mahdollisten ongelmien hoidossa.

Lähteet: glamour.com

Lue myös: Sara Chafak on ottanut huulitäytteitä, mutta nyt suunta on päinvastainen – kauneusoperaatioihin liittyvä oivallus sai lopettamaan oman ulkonäön kritisoinnin

Lue myös: Tähdet ennen ja jälkeen huulitäytteiden – vertaa paljon puhuvat kuvat

Lue myös: 7 kysymystä, joita ihotautilääkäreiltä kysytään jatkuvasti – listasimme monen kaipaamat vastaukset