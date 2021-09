Muistatko koulun kemiantunnilta tutut aminohapot? Ihosi rakastaa niitä – katso lukuisat hyödyt

Moni ihonhoitotrendi katoaa kartalta yhtä nopeasti kuin se sinne ilmestyikin, mutta aminohapoille löytyy aina tilausta.

Paljon ei yläkoulun kemiantunnilta ole ehkä jäänyt päähän, mutta maininta aminohapoista saattaa soittaa joitain kelloja.

Aminohappoja tarvitaan moneen tehtävään eri puolilla kehoa, kuten lihasten kasvamiseen ja immuunijärjestelmän ylläpitoon. Melkeinpä kaikissa kehossa tapahtuvissa biologisissa prosesseissa aminohapot ovat mukana muodossa tai toisessa.

Iholla aminohapot toimivat antioksidantteina, rauhoittavat tulehdusta, auttavat muodostamaan kollageenia, tehostavat muiden tuotteiden vaikutusta ja pehmittävät sekä kosteuttavat ihoa. Ihon uloimmissa kerroksissa aminohapot puskevat kosteutta syvemmälle ihoon.

Ensisijainen lähde aminohapoille on ruokavalio. Aminohappoja on olemassa 20 erilaista, joista yhtätoista, ei-välttämätöntä happoa keho pystyy tuottamaan itse. Loput yhdeksän kropan on saatava ruoan proteiineista, kuten lihasta, kananmunista, kvinoasta ja soijapavuista.

Aminohapot sopivat kaikille ihotyypeille

Ihonhoitotuotteisiin lisättynä aminohapot antavat lisäpotkua kehossa jo valmiiksi oleville hapoille. Ne ovat erityisen hyödyllisiä nimenomaan kollageenin rakentamisessa, sanoo Byrdien haastattelema ihotautilääkäri Michele Farber.

Aminohapot sopivat kaikille ihotyypeille. Ne toimivat yhdessä melkeinpä minkä tahansa muiden tehoaineiden kanssa, mutta erityisen hyvin ne pelittävät keramidien, peptidien ja glyseridien seuralaisena.

Huom! Seerumi- tai voidepurkkien kyljistä löytää harvemmin mainintaa nimenomaan aminohapoista. Inci-listasta ne löytyvät yleensä arginine-, lysine-, histidine-, glycine- ja leucine-nimisinä.

