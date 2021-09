Main ContentPlaceholder

Syksyn ihanimmat neuleet! Poimimme 21 hurmaavaa neuletta, joita käytät takuulla vielä vuosienkin päästä

Syksyn tullen on taas aika kaivaa esiin lämpöiset villapaidat ja neuleet. Kokosimme 21 laatuneuletta, jotka on valmistettu luonnonmateriaaleista – osa on jopa kotimaista tuotantoa.

Tänä vuonna neulemuotiin kuuluu perinteisten neutraalien tummien ja vaaleiden sävyjen lisäksi räikeämmätkin värit.

Satutko etsimään pehmeää ja pörröistä neuletta, johon olisit valmis panostamaan hiukan enemmän rahaa? Tässä sellaisia nimittäin olisi! Luottoneule kestää vuodesta toiseen menettämättä muotoaan tai pehmeyttään. Suomalainen neulesuunnittelija Janni Vepsäläinen kertoi aiemmin Me Naisille hyvän neuleen saloista. Hyvä neule on valmistettu kestävistä materiaaleista, mikä näkyy myös korkeammassa hinnassa – mutta laadusta kannattaakin maksaa. Lue lisää: Laadukkaan neuleen tunnistaa tietyistä ominaisuuksista – suomalaissuunnittelija kertoo, mitkä materiaalit kannattaa jättää kauppaan Kokosimme 21 laadukkaista luonnonmateriaaleista valmistettua neuletta, joita käyttää mielellään vielä vuosia. Bypiasin ihanan muhkea mohairneule, 139 €. Monikäyttöinen Hálon neulepusero on puoliksi mohairia ja puoliksi villaa ja valmistettu käsin Italiassa, 390 €. Pura Finlandin neule on sataprosenttisesti villaa ja valmistettu Suomessa, 219 €. Max Maran muhkea neule on sataprosenttista villaa, 295 €. Balmuirin Helen-neuleessa on puhvihihat ja pyöreä pääntie. Pusero on puoliksi jakin villaa ja puoliksi merinovillaa, 220 €. Alpan Symppis-neuletakki on valmistettu täysin alpakan villasta, 209,90 €. Balmuirin baby pinkki pusero on valmistettu täysin kashmirista, 340 €. Marimekon Unikko-kuosinen Polkujen-neulepaita on kudottu lämpimästä villa-alpakkasekoitteesta, 260 €. Balmuirin rento, hupullinen Joanna-neuletakki on valmistettu pehmeästä ja lämpimästä jakin villan ja merinovillan sekoitteesta, 420 €. ByPiasin kauniissa mohairneuletakissa on resoriyksityiskohdat edessä, hihansuissa ja helmassa, 149 €. Hálon neule on mohairia ja villaa, valmistettu Italiassa, 410 €. Voglian Camden-neuleen materiaali on pehmeää ja laadukasta sataprosenttista puuvillaa, 199 €. Uhanan neulepaidassa on pystykaulus ja helmineule-pintastruktuuri. Valmistettu sataprosenttisesti merinovillasta. Paita on valmistettu Suomessa, Tuusulassa, 199 €. Max Maran moniulotteinen neule on valmistettu täysin puuvillasta, 285 €. Elloksen neulepusero on 90 prosenttia villaa ja 10 prosenttia kashmiria, 119,99 €. ByPiasin väljä ja rento kanelin värinen mohairneule, jossa vene-pääntie ja hihansuissa resorit, 139 €. Alpan Mellow-neule on alpakan villasta valmistettu pooloneule, 209,90 €. Marimekon Uneksuva-neuletakki on valmistettu Unikko-kuosisesta merinovillasekoitteesta, 220 €. Aza's Handmaden neuleet valmistuvat käsityönä yhden naisen voimin Helsingissä. Neuletakki mohairista, villasta ja nailonista, 259 €. Andiatan lyhyt palmikkokuvioitu neulepaita ylellisestä ja lämpimästä alpakkasekoitteesta mulesing-vapaalla merinovillalla, 279 €. Pura Finlandin pehmeä lyhyt neuletakki, mohairia, polyamidia ja merinovillaa, 259 €.