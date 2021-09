Päivitä vaatekaappi ilman yhtään uutta hankintaa! 4 vinkkiä, joilla saat vaatteistasi kaiken irti

Tuntuuko, ettei kaapista löydy mitään päälle pantavaa? Ei hätää. Kokosimme vinkit, joilla päivität saman vanhan vaatekaapin kuin uudeksi. Mikä parasta, sinun ei tarvitse ostaa yhtikäs mitään!

”Kelit viilenevät. Pitäisi varmaan hankkia lämmin syystakki, pari kivaa neuletta ja edellisvuoden saappaistakin alkaa jo irrota pohja…”

Usein vuodenajan vaihtuessa tulee hankittua uusia vaatteita ihan vain, koska kaipaa jotain uutta. Edelliset vaatteet, joissa ei sinänsä ole mitään vikaa, jäävät lojumaan kaapin pohjalle. Ongelma ei usein ole vaatteissa itsessään, vaan siinä että kyllästymme niihin.

Miltä kuulostaisi shoppailureissu omalle vaatekaapille?

Ajattoman vaatekaapin kokoaminen vaatii lähinnä luovuutta ja kokeilua. Etsimäsi vaate tai tyyli saattaakin löytyä jo kaapistasi.

Halusitpa säästää rahaa shoppailulta tai kuluttaa kestävämmin, listasimme vinkit vaatekaapin uudistamiseen ilman yhtäkään hankintaa!

Väriyhdistelmät uusiksi

Jos vaikkapa samaa kukkamekkoa käyttää aina mustan takin kanssa, kaavaan on helppo takertua ja myöhemmin kyllästyä.

Kannattaakin kokeilla, sopisiko vaate yhteen aivan toisen väristen vaatteiden kanssa.

Värejä voi yhdistellä vapaasti, mutta tiettyjen väriyhdistelmien myös tiedetään toimivan erityisen hyvin. Ensinnäkin samanlaiset sävyt sopivat yhteen. Esimerkiksi sinisen kanssa voi yhdistellä tummempaa ja vaaleampaa sinistä. Voit kokeilla myös vierekkäisiä värejä, kuten punaista ja pinkkiä, salviaa ja mintunvihreää tai ruskeaa ja beigeä.

Tunnetusti myös vastavärit imartelevat toisiaan. Esimerkiksi sinapinkeltaista yhdistetään usein laivastonsiniseen ja muihin sinisen sävyihin. Väriympyrästä onkin tässä apua!

Kolmanneksi on hyvä erottaa lämpimät ja kylmät sävyt toisistaan. Sävyjä voi kyllä yhdistellä keskenään, mutta viileät sopivat usein paremmin yhteen viileiden kuin lämpimien sävyjen kanssa.

Värejä ei kannata myöskään valita asuun kerralla liikaa, ellei tietoisesti tavoittele iloista sillisalaattia. Useimmiten kolme väriä on tarpeeksi. Näiden kolmen värin lisäksi asuun voi yhdistää toki valkoista tai mustaa.

Väriympyrästä on apua eri väristen vaatteiden yhdistämisessä.

Testaile erilaisia siluetteja

Vaatteeseen voi kyllästyä myös, jos sen yhdistää asuun aina samalla tavalla. Kokeile kääriä hihoja, avata ja sulkea nappeja tai korostaa muotoa erilaisilla vöillä tai laittamalla paidanhelman housunkauluksen sisään.

Usein löysähköön yläosaan sopii tiukempi alaosa ja toisin päin. Vaatteiden yhdistelyssä ei kuitenkaan ole tarkkoja sääntöjä. Kannattaa kokeilla vaatteiden kerrostamista ja eri materiaaleihin yhdistämistä.

Esimerkiksi mekosta voi muokata hameen peittämällä yläosan. Mekon kanssa voi pukea myös reilun neulepuseron tai vaikka collegepaidan, jolloin asu muuttuu täysin.

Asusteilla asennetta

Usein vaatteesta tuntuu puuttuvan jotain. Vaatteet, jotka eivät herätä meissä mitään tuntemuksia, usein unohtuvakin kaapin pohjalle ja jäävät käyttämättä.

Asusteilla, kuten huivilla, vyöllä, koruilla, kellolla tai laukulla, voi muokata vaatteesta aivan toisenlaisen.

Ruusukultaa, hopeaa, kultaa. Kokeile somistaa simppeliä asua koruilla tai muilla asusteilla!

Asusteista voi myös tehdä asun keskipisteen. Esimerkiksi huivia voi pitää niin kaulalla kuin harteillakin.

Yksityiskohdissa vähemmän on usein enemmän. Jos takissa on vaikkapa jo valmiiksi koristeelliset hihat, napit tai vyö, on niitä parempi korostaa muuten yksinkertaisella asulla. Simppeleihin vaatteisiin puolestaan voi lisätä mielenkiintoisia yksityiskohtia asusteiden avulla.

Inspiraatiota somesta

Koska moni kärsii täysin samasta ongelmasta, on some oiva paikka etsiä apua vaatteisiin ja asuihin liittyen.

Instagramista, TikTokista ja Pinterestistä löytyy loputtomasti muotigurujen vinkkejä niin värivalintoihin, vaatteiden kerrostamiseen kuin asusteiden käyttöönkin.

Myös vaatteiden tuunaaminen on yksi keino luoda vanhasta uutta. Tuunaamiseenkin löytyy netistä DIY-videoita roppakaupalla.

Lähteet: Huffington Post, Youtube / Lumiere d'Helen, Vogue.

