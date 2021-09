3 vinkkiä, jotka jokaisen farkkuostoksille suuntaavan kannattaa tietää – koon valinnassa materiaali voi ratkaista

Ovatko uudet farkut hankintalistallasi? Lue alta vinkit farkkujen hankintaan, niin löydät takuuvarmasti etsimäsi!

Parhaat farkut ovat sellaiset, joita voi käyttää aina uudestaan ja uudestaan. Pari, jonka voi yhdistää kaikkiin asuihin tai vetää päälle silloin, kun mikään muu vaate ei innosta.

Hyvään farkkupariin kannattaa satsata, sillä se palvelee vuodenajasta toiseen. Jos etsit parhaimmillaan uutta denimiä, pidä mielessäsi, että trendit vaihtuvat ja klassikot säilyvät.

Jos et ole varma, mistä aloittaisit, tässä tulevat täsmävinkit farkkujen hankintaan, oli tyylisi mikä tahansa!

1. Valitse farkut, jotka ilahduttavat istuvuudellaan

Koska farkut ovat monelle arjen käytetyin luottovaate, on niiden tärkeintä tuntua mukavilta ja miellyttää juuri omaa silmää.

Hoikalle kapeaa ja suoraa, omenalle suoraa ja levää ja päärynävartaloiselle korkeaa ja leveälahkeista? Eri vartalomalleille suositellaan usein erilaisia farkkuja, mutta ei täällä!

Vartaloita ja farkkuja on niin moneen lähtöön, että useimmiten se juuri itselle paras malli selviää vain kokeilemalla.

Jokaisen trendin perään ei tarvitse lähteä, eikä kapeista lahkeista tarvitse luopua, jos se sattuu olemaan juuri oma luottomalli.

Alla on listattuna yleisimmät farkkumallit, joista puhutaan usein englanninkielisillä termeillä. Mitkä ovat sinun suosikkisi?

Straight on suora perusmalli, joka ei levene eikä kapene. Tämä rento, retrohko malli on helppo yhdistää niin arkiseen kuin juhlavampaankin tyyliin.

Tower Jen, Tower 550 ja Tower Black -farkut, 59,99 €, Bik Bok.

Slim on hieman kapeampi ja ihonmyötäisempi malli edelliseen verrattuna.

312 Shaping Slim, 90 €, Levi’s.

Skinny on tiukka, ihonmyötäinen ja kapealahkeinen malli. Super skinny on tästä vielä tiukempi malli.

Molly high waist jeans, 29,99 €, Gina Tricot.

Bootcut on alhaalta levenevä malli. Flare on hyvin samankaltainen kuin bootcut, mutta vielä hieman leveämpi malli, jossa on trumpettimaiset lahkeet.

Moxy Flared-jeans, 54,90 €, Dr. Denim.

Wide on rennon löysä malli todella pitkillä ja leveillä lahkeilla, jotka ulottuvat kenkien päälle.

Yoko light blue jeans, Yoko mid blue jeans ja Yoko black jeans, 40 €, Monki.

Mom jeans on malliltaan korkea vyötäröinen ja tilaa on erityisesti reisissä ja pepussa. Mutsifarkkujen lahkeet ovat melko suorat, mutta kaventuvat hieman nilkkaa kohden.

Comfy mom jeans, 49,99 €, Gina Tricot.

Tapered on suora ja hieman edellistä väljempi malli, jossa lahje myös kapenee.

High Loose Taper Jeans, 135 €, Levi’s.

2. Älä välitä kokolapuista

Kuten vaatteissa yleensäkin, farkuissakin koot ovat lähinnä veteen piirrettyjä viivoja. M-koko voi olla yhdellä merkillä mallista ja mitoista riippuen aivan eri kuin toisella. Tärkeintä on istuvuus, ei lapussa oleva numero.

Farkkujen koot kerrotaan usein tuumina. Vaikka tuumakoot ja kirjainkoot voivat vaihdella merkkien välillä, Rekki.fi:ssä tuumat on muunnettu kirjainkokoihin näin:

24-25” = XXS

26-27” = XS

28-29” = S

29-30” = M

31” = L

32” = XL

33” = XXL

34-35” = 3XL

Istuvuuden ohella mukavuus on tärkeä tekijä, sillä liian pienet ja kireät farkut jäävät lojumaan käyttämättöminä kaapin pohjalle. Jos farkut yllä ei pysty istumaan, kumartumaan tai kyykkäämään ongelmitta, on syytä testata toista kokoa.

Jos tulee ostaneeksi liian pienet farkut, paljon ei ole tehtävissä. Sen sijaan liian väljän vyötärön voi esimerkiksi kuroa vyöllä tiukemmaksi, jos farkut istuvat muuten hyvin.

Farkkuja on aina hyvä sovittaa ennen ostoa. Nettishoppaillessa tuotekuvaus, kommentit ja palaute kannattaa lukea tarkkaan läpi, sillä niiden avulla voi selvitä esimerkiksi farkkumallin todellinen koko ja istuvuus. Ota vartalosi tarkat mitat talteen, sillä nettishoppailussa ne ovat farkkujen hankinnan A ja O!

3. Tekokuituja vai aitoa farkkua?

Myös farkkujen materiaali kannattaa tarkistaa ennen ostopäätöstä, sillä se voi vaikuttaa merkittävästi farkkujen istuvuuteen.

Puuvillasta valmistetut aidot farkut eivät jousta. Tällöin kannattaakin usein valita omaa kokoa yhden koon suuremmat farkut.

Jos farkuissa on käytetty puuvillan lisäksi tekokuituja, kuten elastaania, kannattaa valita yhden koon pienemmät farkut kuin tavallisesti. Tekokuiduista valmistetut farkut joustavat jalassa, jolloin ne myös löystyvät ja menettävät muotonsa helpommin käytön myötä.

Lähteet: Cosmopolitan, Rekki.fi, Vogue

