Tiedätkö, mitä hajuvesiä julkkikset käyttävät? Listasimme 9 julkimon luottotuoksut – mukana myös Rihannan kohuttu suosikki

Mitä tuoksua Prinsessa Diana käytti hääpäivänään? Entä miltä Harry Styles tuoksuu? Selvitimme julkkisten luottotuoksut.

Rihanna saa Hollywoodissa tiettävästi eniten kehuja tuoksustaan, mutta tiedätkö, mitä tuoksua hän käyttää? Entä tiedätkö, mitä tuoksua Prinsessa Diana tai Grace Kelly käytti hääpäivänään? Tai Miltä Marilynin lakanoissa tuoksuu?

Otimme asiasta selvää ja listasimme julkimoiden luottotuoksut.

Rihanna

Huhujen mukaan laulaja Rihanna saa jatkuvasti kehuja huumaavasta tuoksustaan. Rihannan käyttämä tuoksu on Tuplakääk-podcastin Ennin ja Kirsikan mukaan Kilianin Love, don’t be shy, jonka tuoksussa on appelsiinin kukkaa, ruusua, kuusamaa ja ripaus vaahtokarkkia.

Vaikka tuoksua ei saa Suomesta, on se viime viikkoina vilahdellut useamman suomalaisen somevaikuttajan Instagram-stooreissa. Ei ihme, sillä kukapa meistä ei haluaisi tuoksua Rihannalle?

Ehkä Rihannan huumaavan tuoksun salaisuus on vaahtokarkissa?

Mila Kunis

Byrdien mukaan näyttelijä Mila Kunis rakastaa Fredericin kukkaisaa Malla Carnal Flower -tuoksua, jonka päätuoksu on tuberosa. Tuoksu sisältää myös ripauksen jasmiinia, kookosta ja appelsiinin kukkaa.

Heidi Klum

Saman lähteen mukaan malli Heidi Klum puolestaan luottaa klassikkoon, Yves Saint Laurentin Opiumiin. Mausteisessa Opiumissa tuoksuvat neilikka, korianteri, mandariini ja santelipuu. Tuoksu sisältää myös ripauksen liljaa.

Heidi Klum ei ole ainoa, joka palvoo tätä klassikkoa. Myös näyttelijä Salma Hayek ja Emily Blunt pitävät Opiumia luottotuoksunaan.

Heidi Klum luottaa klassikkoon.

Kate Bosworth

Näyttelijä Kate Bosworth on kertonut käyttävänsä luottotuoksunaan Byredon Gypsy Water -tuoksua. Aromikkaan hajuveden tuoksu koostuu katajasta, sitruunasta, bergamotista, pippurista, männystä, santelipuusta ja meripihkasta.

Harry Styles

Kukapa meistä ei haluaisi tietää, miltä Harry Styles tuoksuu? Laulaja oli Guccin Mémoire D'Une Odeur -tuoksun kampanjakasvona ja tiettävästi käyttää kyseistä tuoksua myös itse. Harry siis tuoksuu muun muassa vaniljalle, santelipuulle, jasmiinille, kamomillalle ja myskille.

Ennen yhteistyötä Guccin kanssa Harry käytti Tom Fordin Tobacco Vanille -tuoksua. Vanilja näyttäisi siis olevan miehen luottotuoksu.

Harry Stylesin suosikkituoksut sisältävät vaniljaa.

Justin Bieber

Laulaja Justin Bieber on puolestaan Byrdien mukaan yksi monista Le Labon Santal 33 -hajuveden ystävistä. Nahan, myskin, meripihkan, kardemumman ja santelipuun tuoksuinen hajuvesi on unisex, ja sen käyttäjiksi ovatkin julistautuneet Justin Bieberin lisäksi muun muassa näyttelijä Ryan Reynolds ja juontaja Alexa Chung.

Prinsessa Diana

Haluatko tuoksua kuninkaalliselta? Tai tarkemmin sanottuna valkoisilta kukilta, iirikseltä, vaniljalta, santelipuulta ja meripihkalta? Jos vastasit kyllä, kehotamme kokeilemaan Hermes’n 24 Faubourg Eau de Parfum -tuoksua, jota Prinsessa Diana käytti hääpäivänään.

Diana luotti hääpäivänään Hermesin 24 Faubourg Eau de Parfum -tuoksuun.

Grace Kelly

Näyttelijä Grace Kelly puolestaan suihkutteli hääpäivänään Creedin Fleurissimo Eau de Parfum -tuoksua. Kukkaisa tuoksu sisältää muun muassa ruusua, orvokkia ja bergamottia.

Marilyn Monroe

Chanel No. 5 on klassikko, mutta niin on myös näyttelijä Marilyn Monroen paljastus Marie Clairelle. Marilyn nimittäin kertoi klassikkojutussa nukkuvansa yönsä yllään vain tilkka Chanelin No. 5 -tuoksua. Marilynin lakanoissa tuoksuivat siis muun muassa ambra, vanilja, santelipuu, ruusu, kielo, jasmiini, neroli ja sitrus.

