5 keinoa, joilla omista ripsistä voi saada näyttävämmät – olennaisinta on hellyys

Hellä hoiva auttaa ripsiä kasvamaan parhaaseen mahdolliseen mittaansa ja tuuheuteensa.

No ovathan ne tekoripsetkin vaihtoehto, mutta käsittele omia ripsiäsi silti mahdollisimman hellästi.

Netti on pullollaan vinkkejä ripsien kasvattamiseen, mutta moni neuvoista on lähinnä urbaania legendaa ja pahimmassa tapauksessa jopa haitallisia herkälle silmänympärysiholle.

Nämä vinkit sen sijaan ovat ihan oikeiden asiantuntijoiden suosittelemia ja tehokkaaksi toteamia.

Hoida ripsiä pieteetillä

Hellävaraisuus on kaiken a ja o ripsienkasvatusprosessissa. Ripset vaurioituvat ja irtoavat ärsyttävän helposti, jos niitä kohtelee kaltoin. Ripset myös kasvavat takaisin ärsyttävän hitaasti.

Helposti irtoava ripsiväri ja hellävarainen meikinpuhdistusaine suojelevat ripsiä ylimääräiseltä hankaamiselta. Jos ripset ovat ottaneet kunnolla kolhua, kannattaa ripsentaivuttimet panna pariksi kuukaudeksi jäähylle.

Kokeile ripsiseerumia

Joitakin vuosia sitten markkinoilla oli ripsiseerumeita, jotka saivat ripset kasvamaan niin pitkiksi, että tulokset tuntuivat uskomattomilta.

Jos jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se usein on sitä: kyseisissä seerumeissa on usein tehoaineena bimatoprost-nimistä ainetta, jota käytetään silmänpainetaudin hoidossa. Joillekin bimatoprostia sisältävien seerumeiden käyttö sopii, mutta toisille ne voivat aiheuttaa silmien ärsytystä ja muita sivuoireita.

Varman päälle pelaaja valitseekin seerumiksi tuotteen, joka sisältää vain raaka-aineita, jotka ovat taatusti turvallisia silmille.

Erilaiset vitamiinit, peptidit ja aminohapot tukevat ripsien luonnollista kasvua ja voivat säännöllisesti käytettynä tehdä ripsistä tuuheamman tuntuiset ja näköiset. Jos seerumin inci-listalla mikään raaka-aine herättää kysymyksiä, kannattaa tuote vielä tarkistuttaa ihotautilääkärillä.

BTB13-ripsiseerumi sopii herkillekin silmille, 58 €.

Talika Lipocils Expert -ripsiseerumi sisältää hoitavia kasviyhdisteitä ja peptidejä, 42,90 €.

Harjaa ripsiä säännöllisesti

Monet meikkitaiteilijat ja ripsigurut uskovat, että ripsien harjaaminen edistää niiden kasvua. Ihotautilääkäri Hadley King on kuitenkin Byrdien jutussa eri mieltä. Vaikka harjaamisen ripsiä pidentävästä vaikutuksesta ei ole tieteellisiä todisteita, Kingin mukaan säännöllinen harjaaminen voi vähentää ripsien katkeilua.

Kokeile erilaisia öljyjä

Jos ripsiseerumeista on huonoja kokemuksia tai niiden käyttö ei muuten tunnu omalta, voi ripsirajaan taputella iltaisin kookos- tai risiiniöljyä.

Kingin mukaan öljyjen varsinaisesta ripsiä kasvattavasta tehosta ei ole olemassa juurikaan näyttöä, mutta öljyjen kosteuttavat ominaisuudet vahvistavat meikin ja taivuttamisen vaurioittamia ripsiä.

Etsi se täydellinen maskara

Ripsiväri on toki melko itsestään selvä keino saada ripsiä esille, mutta minkäs sille mahtaa, että se todella toimii.

Oikeasti ripsistä pidemmän ja tuuheamman näköisen tekevää maskaraa voi olla vaikea löytää, sillä tarjontaa on paljon. Kaikkein varmimmin ostos on napakymppi, kun ripsivärissä on mukana ripsiä hoitavia ainesosia (tällöin ripsari hoitaa jo hieman ripsiseerumin virkaa) ja kuituja, jotka tarttuvat levittäessä ripsiin ja tekevät niistä näyttävämmät.

MAC Cosmetics Magic Extension -kuitumaskara tekee ripsistä superpitkät, 27,90 €.

L'Oréal Paris’n Lash Paradise -ripsarissa on mukana hoitavaa risiiniöljyä, 14,90 €.

