19 trendiä, joille nauroimme vielä muutama vuosi sitten, mutta nyt himoitsemme niitä – kuvat todistavat, ettei koskaan tulisi sanoa ei koskaan

Perhospinnit, korsetit, liituraitaliivit ja lehmäkuosi. 2000-luvun naurun aiheet näyttävät nyt houkuttelevammilta kuin koskaan.

Reikäpaidat, mesh-kangas, minimekot, korsetit ja matalavyötäröiset farkut.

2000-luvun alkuvuosien muoti on ollut naurunaihe jo pitkään, mutta nyt on myönnettävä: nollari on tullut takaisin ja näyttää paremmalta kuin koskaan!

Kokosimme yhteen 19 asukuvaa, jotka olisivat vielä muutama vuosi sitten naurattaneet, mutta jotka nyt saavat muistelemaan kaiholla sitä kirpputorilla myytyä liituraitaliiviä.

Onko vuosi 2001 vai 2021? Emme ole ihan varmoja, sillä jokin matalavyötäröisissä farkuissa, liituraitaliiveissä ja mesh-paidoissa vetää jälleen puoleensa.

Nollarin klassikko: strassirintaliivit. Miksi nekin näyttävät jälleen yllättävän hyvältä?

Nyörit, korsetit ja korsettinarut on aika kaivaa alusvaatekaapista takaisin arkikäyttöön. Onhan viime kerrasta aikaa jo 20 vuotta!

Muutama vuosi sitten lateksimekkoja sai lähinnä pilailu- ja erotiikkakaupasta. Nyt ne näyttävät jälleen upeilta (mutta yhä epäkäytännöllisiltä).

Edellä nähdyt tyylit voisivat olla suoraan 2000-luvun musiikkivideosta. Ei muuta kuin Ciara soimaan ja kohti Onnelaa!

Lehmäprintti, kyllä. Olisitko uskonut sen palaavan? Emme mekään, mutta siinä se nyt on näyttäen upeammalta kuin koskaan!

No se kokofarkku! Muutama vuosi sitten farkkutoppi perhosilla kuulosti lähinnä vitsiltä, mutta nyt se näyttää – myönnetään se yhteen ääneen – raikkaalta. Enää puuttuu Justin Timberlake kainalosta!

Perhosista puheen ollen: perhosklipsit ja värikkäät muovipinnit ovat jälleen uskomattoman söpöjä! Puhumattakaan palloponnareista.

Olkoon tämä opetus siitä, ettei koskaan tulisi sanoa ei koskaan.

Lue lisää: Helmikorut ovat tämän kesän trendi – 9 kuvaa näyttää, mitä kaikkea niistä voi tehdä

Lue lisää: Löysää vähän! Tämän hetken trendikkäin farkkumalli on väljä – näin stailaat loose fit -farkut helposti ja tyylikkäästi

Lue lisää: Nyt tulevat metsuritakki, bleiserimekko ja neuleliivi! 20 kuvaa alkusyksyn trendikkäimmistä vaatteista