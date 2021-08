Suomalaisjulkkisten luottomeikkaaja paljastaa, mitä meikkivoiteita käyttää itselleen ja muille – yksi toimii arjessa ja televisiokameroiden edessä kaikilla ihotyypeillä

Haussa hyvä meikkivoide? Kokeile jotakin tuubeista, joita ammattilainenkin suosii.

Meikkaaja Eevis Liedes tunnetaan muun muassa juontaja Anni Hautalan luottomeikkaajana. Muitakin tunnettuja kasvoja sekä lehtien sivuille että tv-kameroiden eteen meikkaava ammattilainen tietää, mikä suomalaisella iholla toimii.

Mitkä meikkivoiteet kuuluvat meikkaajan työkalupakkiin ja omaan meikkipussiin?

Eevis Liedes.

Virheetön iho

”Shiseidon Synchro Skin Radiant Lifting -meikkivoide peittää tosi hyvin, ja pieni määrä riittää pitkälle. Ihosta tulee virheetön, ja kaiken epätasaisuuden saa halutessaan piiloon. Silti meikkivoide näyttää iholla ihanan raikkaalta ja kuulaalta sekä tuntuu kevyeltä. Voiteen jättämä hehku ei ole rasvainen kiilto vaan täydellinen valoa taittava kuulaus. Toimii niin arjessa kuin televisiokameroidenkin edessä ja sopii kaikille ihotyypeille.”

Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting, 58,90 €.

Meikkitaiteilijoiden lemppari

”MACin kulttiklassikko Face and Body uudistui, ja kaikki meikkitaiteilijat pidättivät hengitystään, sillä vanhempi koostumus hipoi jo aika lailla täydellisyyttä. Onneksi uusi koostumus ei vienyt klassikkoa mielestäni huonoon suuntaan vaan teki siitä entistä enemmän kerrostettavan.

Kyseessä on meikkivoide, jolla saa halutessaan todella ohuen peittävyyden, sellaisen ei meikkivoidetta ollenkaan -lookin. Voide kerrostuu loputtomasti, ja useammalla kerroksella voi saavuttaa peittävämmän lopputuloksen. Myös tämä meikkivoide jättää iholle kauniin kuulauden, mutta ei varsinaista kiiltoa.”

MAC Studio Radiance Face And Body Radiant Sheer Foundation, 36 €.

Raikas lopputulos

”Tämä meikkivoide on ollut suosikkini niin omassa kuin työkäytössäkin. Mádaran meikkivoiteessa on hyvä sävyvalikoima ja voide sopii kaikille ihotyypeille. Se peittää iholta kirjavuuden, epätasaisuuden ja punoituksen, mutta on silti joka kerta ihanan raikkaan näköinen. Peittävyys on Shiseidon ja MACin välistä. Valitsen voiteen usein tilanteissa, joissa haluan täydellisen tasaisen, mutta yhtä aikaa luonnollisen näköisen ihon.

Lopputulos iholla on kiiltävämpi verrattuna kahteen edelliseen, mutta meikkivoide sopii oikein hyvin myös sekaiholle. Puuteri kiinnittää sen hyvin.”

Mádara Skin Equal Soft Glow Foundation, 37,90 €.

Pitkäkestoinen mattapinta

”Ensimmäistä kertaa fiilistelen itselläni pitkäkestoista mattapinnan jättävää meikkivoidetta. En ennen ole pitänyt mattameikkivoiteista, sillä ne ovat tuntuneet ja näyttäneet aina liian kuivilta omalla, enemmän kuivaan taipuvaisella ihotyypilläni. Fenty Beautyn meikkivoide on ensimmäinen mattameikkivoide, josta pidän myös itselläni.

Sen koostumus on todella ohut, mutta silti se peittää. Omalle iholleni levitän meikkivoiteen alle reippaasti kosteuttavia tuotteita, jotta voide ei käänny liian kuivaksi liian nopeasti. Meikkivoide pysyy aivan uskomattoman hyvin ja on iholla huomaamattoman kevyt. En ole ottanut tätä vielä työkäyttöön, mutta mattameikkivoiteille on paikkansa erityisesti televisiokuvauksissa, joten tämä on vahva kandidaatti myös töihin.”