Testasimme kasvojen itseruskettavat – yksi tuote nousi yli muiden

Voittaja on tutun ketjun oma tuote. Kolmannelle sijalle kipusi kiinnostava suomalainen vesi.

Vita Liberata Self Tanning Anti-age Serum, 39,95 €

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Muun muassa ruusu-, kurkku- ja marulauutteista koostuva itseruskettava seerumi paitsi päivettää ihoa, myös kiinteyttää ja häivyttää juonteita. Lopputuloksena luonnollinen rusketus ja napakka iho.

Kokemus: Ulkoapäin näppärän oloisen tuotteen kääntämällä aukeava applikaattori osoittautuu hyvin epäkäytännölliseksi: tuote valuu purkista lähinnä applikaattorin ympäriltä. Nenään leijailee melko voimakas, Vita Liberatan tuotteille tyypillinen itseruskettavan tuoksu.

Seerumi on yllättävän vetinen, eikä se meinaa levittyä kasvoille tasaisesti ilman kasvorasvaa. Jännitys raidallisesta naamasta osoittautuu turhaksi. Lopputuloksena on tasainen ja luonnollinen, ehkä jopa liiankin huomaamaton päivetys. Toisaalta tuote kuoriutuu kasvoilta ja kaulan alueelta niin ikään huomaamattomasti. Seerumin mainostetaan sisältävän anti-age-ainesosia, mutta niiden vaikutukset jäävät mysteeriksi.

Kenelle: Hienoiseen päivetykseen pyrkivälle.

Isle of Paradise Self Tanning Drops, sävy light, 24,90 €

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Kosteusvoiteeseen sekoitettavat itseruskettavat tipat tasoittavat ihon sävyä ja loihtivat kasvoille kevyen ja luonnollisen hehkun. Silikoniton, parabeeniton ja vegaaninen tuote sisältää ihoa heleyttäviä aktiiviaineita ja ravitsevia öljyjä. Mitä enemmän tippoja, sitä tummempi lopputulos.

Kokemus: Värittömän seerumin koostumus on jostain veden ja geelin välistä. Se kuivuu niin nopeasti, että on hankalaa sanoa, levittyikö tuote kasvoille lainkaan tasaisesti. Tuoksu on mieto ja itseruskettavaksi jopa miellyttävä.

Vaikka sävynä on light, jo valmiiksi hieman päivettyneet kasvot saavat etätyöpäivän aikana pronssisen sävyn. Seerumi levittyy tasaisesti, mutta tuotetta irtoaa kasvojen puhdistuksen yhteydessä melkoisesti. Tuotetta pitääkin lisätä vähintään joka toinen päivä sävyn ylläpitämiseksi.

Kenelle: Väliaikaista päivetystä hamuavalle.

Kicks Beauty Illuminating Tan Face Serum, 22,90 €

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Kasvoseerumi luo iholle välittömästi kauniin, kullanruskean hehkun. Sävyä voi syventää asteittain. Sävytetyn seerumin kumkvattiuute ja hydrolysoidut jojobaesterit kosteuttavat ihoa ja pitävät ihon päivettyneenä pitkään.

Kokemus: Kicksin tuote on vertailun ainut sävytetty itseruskettava. Se osoittautuu varsin toimivaksi: Joko sellaisenaan tai kasvovoiteeseen sekoitettava seerumi antaa kasvoille kullanruskeaa hehkua jo levitysvaiheessa. Tuote pysyy kasvoilla vain muutaman päivän, mutta kuoriutuu yllättävän huomaamattomasti intensiivisestä sävystään huolimatta. Täydellinen tuote pitkittämään päivetystä kesän jälkeen!

Kenelle: Heti hehkua haluaville.

Tan Luxe Sleep Oil, 40 €

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Yön yli iholle jätettävä itseruskettava kasvoöljy elvyttää, sävyttää ja kosteuttaa ihoa. Aamulla herätessä iho on raikas ja hehkuva. Kasvoöljy on sekoitus kuudesta eteerisestä öljystä, jotka ravitsevat ihoa ja tukevat sen luonnollista kollageenituotantoa. Tummemman sävyn saavuttamiseksi seerumia suositellaan käytettävän useana iltana peräkkäin.

Kokemus: Läpikuultava koostumus hyvin tyypillinen seerumille. Tuote tuoksuu myös melko voimakkaasti itseruskettavalle. Yön yli iholle jätettäväksi tarkoitettu tuote kuivuu kasvoille nopeasti, mutta jättää jää hieman öljymäisen tunteen. Vaikuttaa kosteuttavan ihoa.

Pakkaus on ylellinen, ainoastaan muovipullo rikkoo tunnelmaa. Toimiva pisara-applikaattori tekee tuotteen annostelusta helppoa.

Sävy vaihtuu kasvoilla päivän mittaan kauniin ruskeaksi. Myös väri on luonnollinen, joskin hieman jäänyt hiusrajaan.

Kenelle: Kosteuttavaa päivetystä kaipaavalle.

Diego Dalla Palma Tan Tan Mix, 42 €

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Itseruskettavat tipat luovat iholle luonnollisen, jopa viikon kestävän rusketuksen ilman oranssia lopputulosta. Tiivistetyn koostumuksen ansiosta jo muutama tippa riittää luomaan auringonsuuteleman ihon. Kasvoseerumin tai -voiteen kanssa sekoitettuna lopputuloksesta saa kevyemmän, kun taas suoraan iholle levitettynä tipat antavat intensiivisemmän ja nopeamman päivetyksen.

Kokemus: Huomio kiinnittyy ensimmäisenä voimakkaaseen tuoksuun, joka mukailee hajuvettä itseruskettavan sijaan. Väritön seerumi lupaa asteittaisen rusketuksen yön aikana. Sävy on yksi testin intensiivisimmistä, mikä näkyy myös levityksessä. Tuote on jättänyt hienoisen rajan hiusrajaan huolellisesta levityksestä huolimatta. Sävyn intensiivisyys paljastuu myös kämmenselälle jääneestä pisarasta, joka on jättänyt siihen varsin huomiota herättävän oranssinruskean laikun.

Kenelle: Intensiivistä rusketusta hakevalle.

Mr & Mrs Tannie 24H Tan Serum, sävy medium, 33 €

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Iltaisin iholle levitettävällä seerumilla luot iholle asteittaisen rusketuksen. Vegaaninen tuote sisältää rauhoittavaa aloe veraa ja hyaluronihappoa.

Kokemus: Maitomainen tuote kuivuu hitaasti, mutta tuntuu iholla kosteuttavalta. Tuoksu on hieman omituinen ja koostumus on kaukana seerumista. Sävy on medium, mutta tuote on silti niin vaalea, ettei kesän jälkeen kasvoilla juurikaan huomaa eroa. Tuote on levittynyt tasaisesti, mutta pieni päivetys katoaa kasvoilta suihkun jälkeen yhtä huomaamattomasti kuin se tulikin.

Kenelle: Vaaleahipiäiselle.

Self-tan Water by Raili, 24 €

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Itseruskettava kasvovesi sävyttää ihoa luonnollisesti asteittain. Lopputuloksena hillitty, mutta kaunis päivetys. Kasvoveden puolukkauute ja ruusuvesi kosteuttavat ihoa ja loihtivat iholle raikkaan hehkun. Ruskettavana ainesosana on kasviperäinen dihydroksiasetoni.

Kokemus: Väritöntä tuotetta voisi helposti luulla aivan tavalliseksi kasvovedeksi, sen verran tehokkaasti se löytää kasvoilta meikkijämiä vielä suihkunkin jälkeen. Raili Hulkkosen nimikkosarjan tuote kuivuu salamannopeasti, joten kasvot ovat heti valmiita kosteusvoiteen levitykseen. Tuoksukin on lähempänä puhdistusainetta kuin itseruskettavaa.

Yön aikana kasvot saavat luonnollisen päivityksen. Tuotteen miinuspuoli löytyy kuitenkin muutaman päivän jälkeen: Se lähtee helposti kuoriutumaan laikuittain, jos kasvojen ja kaulan ihoa ei huomaa kuoria säännöllisesti.

Kenelle: Helppoutta arvostaville.

Testaus: Wilma Ruohisto, jonka iho on pintakuiva, helposti rasvoittuva ja herkkä. Juttu: Vivi Norokorpi.

Testaamme kosmetiikkaa joka torstai. Aiemmat testijutut ovat luettavissa täällä.