Apteekin kosmetologi kertoo, mitkä iho-ongelmat vaivaavat suomalaisia nyt eniten – ja oikaisee 4 harhaluuloa niiden hoidosta

Rasvainen epäpuhdas iho, pigmenttimuutokset ja ruusufinni ovat apteekista ihonhoitoapua hakevien suomalaisten tavallisimmat ongelmat. Kysyimme ammattilaiselta, miten niitä kannattaa hoitaa.

Mitkä ihonhoitopulmat vaivaavat suomalaisia tällä hetkellä eniten?

– Rasvainen epäpuhdas iho, pigmentaatiomuutokset ja ruusufinni, Yliopiston Apteekin kosmetologi Salla Nykänen luettelee.

Epäpuhdasta ihoa saavat aikaan esimerkiksi kasvomaskien käyttö ja kesän elintavat, Nykänen kertoo.

– Likainen kasvomaski on oiva kasvualusta bakteerille, jos sitä ei vaihda oikeaoppisesti riittävän usein. Kesän jälkeen on myös yleistä, että ihoa on hoidettu miten sattuu, kun mukana mökillä tai reissussa on harvemmin tarpeelliset ihonhoitotuotteet.

Kasvoille mahdollisesti käytetyt vartalon aurinkovoiteet tukkivat helposti kasvojen ihoa. Epäpuhtauksia on voinut syntyä myös, jos aurinkotuotteita ei ole pessyt riittävän hyvin illalla iholta pois.

Lisäksi rasvainen grilliruoka ja alkoholi voivat vaikuttaa ihon epäpuhtauksiin.

Pigmenttimuutoksia eli esimerkiksi maksaläiskiä aiheuttaa suurimmaksi osaksi aurinko – ja tarkemmin se, että suomalaisilta puuttuu herkästi riittävä aurinkosuoja ympäri vuoden. Toinen pigmentoitumista aiheuttava tekijä ovat hormonaaliset syyt, jotka ammattilaisen mukaan yleistyvät esimerkiksi raskauden aikana.

Ruusufinni puhkeaa sen sijaan monista eri syistä. Ruusufinnin synty on monitekijäinen: muun muassa geenit, ihon immuunipuolustusjärjestelmän heikkeneminen ja liiallinen altistuminen auringolle vaikuttavat sen puhkeamiseen. Ruusufinniä pahentavat muun muassa stressi, tulinen tai rasvainen ruokavalio, aurinko ja vääränlaiset ihonhoitotuotteet.

Ethän puhdista liian rajusti?

Nykänen nimeää neljä yleistä harhaluuloa, jotka liittyvät iho-ongelmiin ja voivat edesauttaa tai pahentaa niitä.

Ensimmäinen on liian voimakas puhdistaminen, monen suomalaisen perisynti. Ongelmana ovat liian puhdistavat kasvojenpesuaineet.

– Kun iholla on muutama epäpuhtaus, ihoa lähdetään puhdistamaan aknetuotteilla. Silloin iholta lähtevät niin sanotut hyvätkin rasvat, joiden tarkoitus on suojata ihoa. Tällöin ihosta tulee helposti pintakuiva, jolloin luontainen tali ei pääse liikkumaan iholla normaalisti, ja näin ollen iholle tulee helposti lisää epäpuhtauksia.

Käy siis päinvastoin kuin tuotteen käyttöönoton hetkellä on toivonut käyvän. Ammattilainen suosittelee epäpuhtaan sekaihon hoitoon hellävaraista puhdistustuotetta. Sellaisia ovat esimerkiksi sulfaatittomat putsarit.

Jos ihoa pesee liian voimakkailla tuotteilla, siitä lähtevät myös hyvät rasvat. Ihosta tulee pintakuiva, jolloin iholle tulee yhä helpommin epäpuhtauksia.

Jos iho temppuilee, kokeile kasvovettä

Nykäsen mukaan moni luulee, ettei kasvovedellä ole tarkoitusta.

– Kasvovedellä on suuri tarkoitus! Se tasapainottaa ihon pH:n vedellä huuhtelun jälkeen. Silloin muut ihonhoitotuotteet imeytyvät paremmin iholle ja niistä saa paremman hyödyn. Kasvovedet myös ominaisuuksistaan riippuen kosteuttavat, kuorivat tai esimerkiksi tasapainottavat talintuotantoa.

Pelkkä vesipesu ei riitä

Nykänen muistuttaa, että ihmisen iholle kertyy päivän aikana esimerkiksi ulkoa saasteita ja sisältä pölyä, jotka pitää puhdistaa iholta pois illalla. Jos näin ei tee, ihon pinta jää likaiseksi, jolloin siihen syntyy helpommin epäpuhtauksia. Tällöin iho voi myös herkistyä herkemmin.

– Jo pelkästään tästä syystä tulee iho-ongelmia helposti. Moni ajattelee, että ”ihoni ei tarvitse mitään”. Pelkkä vesi ei kuitenkaan riitä.

Aurinkosuoja on pakollinen – ympäri vuoden

Viimeiseksi harhaluuloksi kosmetologi nostaa klassikon: aurinkovoiteiden käyttö on Suomessa turhaa.

Jos ihostaan haluaa pitää hyvää huolta, aurinkosuojaa täytyy käyttää kasvoilla ympäri vuoden myös Suomessa.

– Omalle ihotyypille sopivalla aurinkosuojalla vähennetään pigmentaatiomuutoksia, kuten hyperpigmentaatiota, hidastetaan ihon ikääntymistä ja suojataan soluja, Nykänen sanoo.

Apteekin kosmetologi neuvoo: Kolmen vaiheen hoito-ohjelma, joka pelastaa ihon Monen ihon pelastaja on Salla Nykäsen mukaan yksinkertainen, kolmen vaiheen ihonhoito aamuin illoin. Askeleet ovat nämä: Hellävarainen puhdistus

Kasvovesi

Hoitovoide (aamuisin suojakertoimella, iltaisin ilman) 1. Puhdistus räätälöidään omiin tarpeisiin sopivaksi. Jos iholla on meikkikerros, kannattaa valita kaksoispuhdistus. Ensimmäisen vaiheen tuote on öljypohjainen puhdistustuote, jolla meikit ja lika lähtevät kasvoilta, toisen vaiheen perinteisempi puhdistustuote puhdistaa öljyn rippeet sekä ihohuokoset kunnolla. – Meikkaamattomalla normaalilla iholla riittää yksi puhdistustuote. Jos iho kuivuu helposti, kannattaa suosia maitomaisia puhdistustuotteita. Pintakuivuutta voi helpottaa myös sulfaatiton puhdistustuote. Lue myös: Testasimme puhdistusöljyt, joista yksi ansaitsi täydet pisteet – ”Testin todellinen yllättäjä” 2. Kasvovesi valitaan oman ihon mukaan. Kuivalle iholle kannattaa suosia paksuja hoitonestetyyppisiä kasvovesiä, joita pystyy kerrostamaan käsien kautta helposti iholle.

Pintakuivalle iholle kannattaa valita tuote, jossa on AHA- tai BHA-happoa, joka kuorii ihoa kevyesti päivittäin, jolloin ihonhoitotuotteiden imeytyminen helpottuu.

Epäpuhtauksiin taipuvaiselle iholle kannattaa harkita tuotetta, joka hillitsee talintuotantoa ja puhdistaa ihoa. 3. Hoitovoide saa olla aamulla aurinkosuojallinen hieman kevyempi päivävoide. Illalla kannattaa suosia hieman paksumpaa ja hoitavampaa voidetta, jossa ei ole aurinkosuojaa.

Millä tuotteilla hoidan iho-ongelmaa?

Salla Nykänen antaa omat tuotesuosituksensa niin rasvaiselle epäpuhtaalle iholle, pigmenttimuutosten hoitoon kuin ruusufinnin rauhoittamiseen.

Rasvainen epäpuhdas iho ei ole aina aknea, vaan tasapainottavilla hoitotuotteilla ihon voi saada nopeasti parempaan kuntoon.

Täsmätuotteet:

Ducray Keracnyl Foaming Gel -puhdistusgeeli, 15,50 € / 200 ml.Mádara Balancing Toner -kasvovesi, 19,90 € / 200 ml.Basiderm Oil Control Daily Moisturizer -geelivoide, 19,40 € / 50 ml.

Pigmentaatiomuutoksissa kannattaa muistaa erityisen tärkeänä ympärivuotinen aurinkosuojan käyttö ja aurinkoisimpina kuukausina mahdollisimman vähälle auringolle altistuminen. Näin muutoksia ei synny niin helposti.

Täsmätuotteet:

Lierac Lumilogie Even-Tone Brightening Mask -naamio, 30 € / 50 ml. Eucerin Anti-Pigment Spot Corrector -hoitotuote, 29,80 € / 5 ml. Ducray Melascreen UV Light Cream SPF50+, 23,40 € / 40 ml.

Ruusufinniä ei pidä hoitaa kuin aknea. Iho kaipaa hellävaraista hoitoa, kosteutusta ja rauhoittavia raaka-aineita. Pahimman reaktion aikaan kannattaa välttää öljyjen käyttämistä ihonhoidossa.

Täsmätuotteet:

Medik8 Calmwise Soothing Cleanser -puhdistusvaahto, 31 € / 150 ml. La Roche-Posay Physiological Soothing Toner -kasvovesi, 16,90 € / 200 ml. Eucerin Anti-Redness Day Cream SPF25+, 32,40 € / 50 ml.

+ Valitse sopiva kasvovesi

Kuivalle iholle, pintakuivalle iholle ja epäpuhtauksiin taipuvalle iholle löytyvät myös omat kasvovesisuosituksensa: