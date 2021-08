Ysäriltä tuttu korutrendi tekee paluun! 8 kuvaa julkkiksista osoittaa, miltä tämä iki-ihana koru näyttää kaulalla nyt

Tervetuloa takaisin, nimikaulakoru!

Jos olet elänyt ysärillä muitakin kuin aivan ensimmäisiä elinvuosiasi tai katsonut koskaan Sinkkuelämää-sarjaa, olet takuulla törmännyt nimikaulakoruihin.

Usein kullanvärisiin ketjuihin, joissa keikkuu kantajansa nimi tai nimen alkukirjain.

Sarah Jessica Parkerin Sinkkuelämää-sarjassa 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa esittämän Carrie Bradshaw’n kaulassa nähtiin usein Carrie-koru.

Ysärityyli 20 vuoden takaa on taas ajankohtainen pikkulaukkuineen, biletoppeineen ja kultaisine nimikoruineen.

Muun muassa tyylisivustot Who What Wear ja The Zoe Report kertovat korutyylin nousseen viime vuodesta alkaen uudelleen hitiksi. Nimikoruja nähdään nyt suurten muotivaikuttajien somekuvissa ja julkkisten selfieissä jatkuvasti.

Esimerkiksi mallina ja bloggaajana miljoonien seuraamaksi noussut Chiara Ferragni, muotivaikuttaja Aimee Song sekä muotijulkaisussa työskentelevä Yusra Siddiqui ovat yhdistäneet nimikorut arkiasuihinsa.

Myös muun muassa superjulkkikset Kim Kardashian ja Kylie Jenner sekä mallit Bella Hadid, Kaia Gerber ja Emily Ratajkowski ovat hankkineet omat tekstikorunsa.

Vaikka nimiriipus muistuttaa usein popkulttuurista tai tietystä tv-sarjasta ja näkyy jälleen trendinä ympäri somea, Who What Wear muistuttaa korun historian yltävän kauemmas ja kuuluvan monen eri kulttuurin perinteisiin. Nimiään ovat kantaneet koruissaan esimerkiksi niin mustat, latinot kuin vaikkapa pakistanilaiset.

– Se, miksi nimilaatat puhuttelevat niin useaa ihmistä, saattaa johtua itse nimen merkityksestä. Nimi on identiteetin ydintä, ja se voi kertoa tarinaa kantajan koko elämästä ja perheen historiasta, nimikorujen historiaa tutkineet Marcel Rosa-Salas ja Isabel Flower kommentoivat julkaisulle.