Miten pukea samat housut, mekko tai hame sekä arkeen että juhlaan? Anna kun näytämme: 6 ihanaa asua helposti

Pue hameen pariksi ja panosta juhlavuuteen asusteissa. Love Me Lipstickissä on arganöljyä, 24 €, sävy La Femme, MAC. Suuret hopeakorvakorut sopivat sileäksi tai ylös kammattujen hiusten kanssa, 290 €, Kalevala Koru. Samsøe & Samsøen jakun viskoosi on vastuullisesti tuotettua, 299 €. Muhkeapohjaiset korkokengät vievät kokoasua 1970-luvun suuntaan, 139,90 €, Unisa. Little Leffnerin nahkalaukussa on ohut ja pitkä olkahihna, 175 €.