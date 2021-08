Panta, polkka ja suttunuttura pelastavat huonon hiuspäivän – 8 tuotetta, joiden avulla onnistut hiustenlaitossa paremmin

Hiustenlaiton pitää olla helppoa ja huoletonta. Panta, polkka ja suttunuttura tekevät siitä juuri sellaista.

Kaipaatko nopeita kikkoja, jotta saisit hiukset nopeasti kivan näköisiksi? Tässä kolme kampausehdotusta ja parhaimmat tuotteet tahmeisiinkin aamuihin.

1. Panta – aina hyvä hiuspäivä

Koska panta on tässä tyylissä pääosassa, kannattaa tukkaa laittaa vain kevyesti, jotta lopputuloksesta ei tule liian jäykkä.

Pannan kanssa jokainen päivä on hyvä hiuspäivä. Viime kuukausina supertrendiksi noussut panta on lähes laittoman helppo keino saada tukka kuosiin ja tarvittaessa jopa juhlakuntoon.

Pannalla saa vetäistyä ylipitkäksi kasvaneen otsatukan pois kasvoilta. Lisäksi paksu kangaspanta piilottaa tunkkaisen näköisen tyven. Pannassa saa olla rohkeasti näköä ja kokoa. Korvikset ja muut korut voi jättää halutessaan pois ja antaa pannan hoitaa koko koristuksen.

Pannan kaveriksi sopii rento niskaan sidottu nuttura, letti tai poninhäntä, josta voi irrottaa muutaman haivenen liehumaan. Jos hiusten pituus ei riitä kampauksen tekoon, ei hätää – panta näyttää upealta myös lyhyen pixie-tukan viimeistelijänä ja polkkatukassa se on piste i:n päälle.

Ysärin luokkakuvista tutut pannat ovat nykyisin naisellisia ja näyttäviä asusteita. Pantoja on nyt tarjolla kaikkea rennon kankaisesta näyttävän korumaisiin luomuksiin. Cocobellan hiuspannat, 14,90–24,90 € / kpl.

Kokeile suihkuttaa kuivasampoota harjaan ja vie se sitä kautta hiusten tyveen.Näin sampoo levittyy taatusti tasaisesti. Tuuheuttava kuivasampoo freesaa ja antaa nostetta. Erisanin kuivasampoo on hajusteeton, 4,90 € / 250 ml.

Tukka hohtaa, kun sen syväpesee veden metallijäämät poistavalla sampoolla. L’Oréal Professionnel Metal DX -sampoo, 31,90 €/ 300 ml.

2. Puoliksi kiinni: Tuuhea tukka ja suttunuttura

Nutturakampauksessa olennaista on, että vapaaksi jäävä osio on mahdollisimman ilmava ja tuuhea. Tee kevyt föönaus keskilämmöllä hiuksen tyveen, jos edellisenä päivänä pesty tukka tuntuu lattealta.

Jos et osaa päättää, pitäisikö hiukset laittaa kiinni vai antaa hulmuta vapaina, puolesta tukasta tehty nuttura on täydellinen kompromissiratkaisu. Kun hiuksista puolet on kiinni, vähenee niskahikikin puolella.

Kampaus on myös erinomainen toisen päivän tukan pelastaja. Edellisillan kiharat tai lettikampaus antavat nutturalle hyvää nostetta.

Nuttura saa olla hieman sutaistun näköinen. Juuri oikealla tavalla sotkuinen nuttura syntyy niin, että hiukset kerää ensin päälaelle ponnarille, tupeeraa ponnaria kevyesti ja kiinnittää lopputuloksen pinneillä haluttuun muotoon. Nutturaa voi lopuksi hieman löysyttää sormilla ja vetää kampausta vielä alapuolelta hieman löysemmäksi, jos tukka on pitkä ja työstettävää massaa on enemmän.

Tekipä kampauksen puhtaaseen tai seuraavan päivän tukkaan, ykkösapuri on föönauksen pohjalle laitettava tuuhennussuihke. Kevin Murphyn lämpöaktivoituva suihke tekee tukasta luonnollisen tuuhean ja pehmeän. Kevin Murphy Blow Dry Ever Thicken -tuuhennussuihke, 29,90 € / 150 ml.

Muhkean tukan rakennus lähtee pesusta. Davinesin sampoopala antaavolyymia hentoon tukkaan. Davines Volu Shampoo Bar -palasampoo, 25 €. Jos jokin palasampoo ei toimi, kannattaa kokeilla toista! Sampoot toimivat eri tavalla eri hiuslaaduissa.

Hiuspohjaa elvyttävä hoito tekee tukasta tuuheamman tuntuisen. Living Proof Scalp Care Revitalizing Treatment -hiuspohjaseerumi, 32 € / 73 ml.

3. Polkkatukka – ei huolen häivää

Pesu oman hiuslaadun mukaan valituilla aineilla ja kevyt föönaus täsmätuotteilla ovat oikeastaan kaikki, mitä leikkaus tarvitsee tuekseen.

Huolettomana heiluva polkka on todellinen joka naisen tukkatyyli ja kampaus jo sellaisenaan. Leuan alla keikkuva tai hartioita hipova polkka käy jokaiselle tukkalaadulle ja -tuuheudelle. Se näyttää supertyylikkäältä niin piikkisuorassa tukassa kuin luonnostaan laineelle kääntyvässä hiuksessakin.

Itse asiassa tässä onkin leikkauksen helppouden ydin: koska tukan oma tekstuuri saa näkyä, leikkaus vaatii minimaalisen määrän laittamista.

Kampaajalla kannattaa tehdä selväksi, minkä verran tukkaa haluaa stailata ja onko toiveissa saada sitä vielä ponnarille. Jos kyseessä on uusi kampaaja, tapaamiseen kannattaa varautua useammalla valokuvalla omista hiuksista eri sääolosuhteissa. Näin hiuksiin saadaan varmasti juuri omaa hiuslaatua tukeva leikkaus.

Kuivat latvat pehmenevät hiuksiin jätettävällä hoitoaineella. Ekopharma Hilla-hoitoaine, 14,95 € / 100 ml. Suoraan hiukseen saa kivaa lainetta, kun polkan sitoo yötä vasten ranskalaisille leteille.

Kuivaan ja kosteaan tukkaan sopivalla sokerisuihkeella saa polkkaan pientä nostetta. Sokerisuihke antaa tukalle kiiltoa eikä kuivata hiusta suolasuihkeen tavoin. Wella Professionals Eimi Sugar Lift -rakennesuihke, 23,90 € / 150 ml.