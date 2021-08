Kokenut liivimyyjä paljastaa: Suomalaiset tekevät yhden kriittisen virheen rintaliiviostoksilla

Oikean ympärysmitan voi tarkastaa kolmen sormen avulla. Myös ”jumppaliikkeistä” on hyötyä sovituskopissa, kokenut rintaliivimyyjä Sini Räty kertoo.

Alusvaateliike Sini’s:n omistaja ja kokenut rintaliiviasiantuntija Sini Räty on yli 20 vuotta kestäneen uransa aikana myynyt lukuisia rintaliivejä. Hän tietääkin tarkalleen, millaisia mokia suomalaiset naiset tekevät valikoidessaan liivejä.

Rädyn mukaan suomalaisnaisten yleisin virhe liiviostoksilla on valita liian iso ympärysmitta.

– Monella on sellainen ajatus, että ”minulla on aina ollut b-kupin rinnat, joten on edelleen”. He vain isontavat ympärysmittaa saadakseen kuppiin tilaa.

Asiantuntija muistuttaa, että näin ei kuitenkaan tapahdu.

– Jos puhutaan B75-kupista ja B80-kupista, kuppi on niissä erikokoinen. Samalla kun ympärys kasvaa, kuppi suurenee.

Räty muistuttaa, että oikea ympärysmitta on istuvien liivien avain. Liivimyyjä kannustaakin kokeilemaan rohkeasti seuraavaa kuppikokoa.

– Se saattaa tehdä pienen taian: liivit istuvatkin täydellisesti!

Miten tunnistaa sopivat rintsikat?

Rädyn ohjeistuksen mukaan liivien ympärysmitan tulee olla niin napakka, että selän ja liivien väliin mahtuu noin kolme sormea.

– Kun ympärysmittaan kiinnitetään huomiota, hakaskiinnityksen tulee olla uusissa liiveissä ensimmäisessä hakasessa, jotta sinulla on varaa kiristää.

Rädyn oma neuvo on tehdä liiviostoksilla sovituskopissa ”jumppaliikkeitä”.

– Hyvä vinkki on sellainen, että kokeilee nostaa sovituskopissa kädet ylös. Jos liivit liikkuvat rinnan alta, ympärysmitta on liian iso.

Rädyn mukaan oikean kuppikoon valinnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että liivien kaaret nousevat kunnolla kainaloon. Kaaret eivät kuitenkaan saa nousta niin korkealla, että ne haittaisivat käsien liikettä.

Asiantuntija tarkentaa, mitä rintojen kuppiin nostaminen tarkoittaa ja kuinka se auttaa oikean koon valinnassa.

– Ihan kädellä kainalosta keskellä päin. Rinta holahtaa kaaren sisään. Silloin näet, tuleeko rinta etukautta yli. Sivuprofiilin pitäisi olla pyöreä, eikä etuosaan saa tulla ylimääräisiä hyppyreitä.

Oikea ympärysmitta on istuvien liivien avain.

Oletko aina pukenut liivit väärin?

Räty kysyy asiakkailtaan lähes päivittäin, miten he pukevat rintaliivit päälleen. Usein tapa on väärä.

Miten liivit sitten puetaan vääräoppisesti?

– Liivit pyöräytetään päälle, hakaset laitetaan edessä ja liivit käännetään toisinpäin. Tästä tulee luonnollisesti todella paljon vetoa liiville. Materiaali löystyy nopeammin ja olkainten säädöt eivät pysy paikallaan. Pahassa paikassa kaaret voivat lähteä todella nopeasti ulos ja katkeilla.

Liivien oikeaoppinen pukemistapa vaati hieman ”aamuista venyttelyä”.

– Ensin olkaimet kohdalleen, sitten kumarrutaan eteenpäin ja yritetään saada kaaret rinnan alle. Sitten sivutetaan kädet selän taakse ja laitetaan hakaset kiinni. Lopuksi rinnat nostetaan kuppiin kainalosta talteen.

Hakaskiinnityksen tulee olla uusissa liiveissä ensimmäisessä eli löysimmässä hakasessa. Silloin liivejä on varaa kiristää myöhemmin.

Kokeile rohkeasti värejä!

Räty neuvoo suomalaisia naisia kokeilemaan rohkeasti värejä rintaliiveissä.

– Mikäs sen parempaa kuin vetää hyvän väriset liivit aamulla päälle. Itsevarmuus lähtee sisältä kumpuamaan ja pienellä asialla saa itsevarmuutta.

Rädyn mukaan yllättävän moni väri myös häviää vaalean puseron alle.

– Esimerkiksi punaiset liivit vaaleiden vaatteiden alla jäävät nätisti piiloon. Jos vertaa luonnonvalkoista ja punaista liiviä vaalean paitapuseron alla, punainen jää enemmän piiloon. Vaalea kuultaa enemmän läpi.

Ja vaikka rintsikat pilkottaisivatkin hieman läpi, ei sekään haittaa.

– Ei ole synti, että kauniit liivit kuultavat vähän läpi. Jokainen toki miettii sitä omassa työssään ja tilanteessaan.

Juttu on julkaistu alun perin huhtikuussa 2019.