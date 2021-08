Etsitkö vielä omalle iholle täydellistä seerumia? 5 vaihtoehtoa, jotka keräävät nyt kehuja

Täynnä tehoaineita olevat seerumit ovat vakiinnuttaneet paikkansa kaikkien ihotyyppien hoidossa.

Seerumit ovat helpoin tapa viedä ihonhoitorutiini seuraavalle tasolle: korkeat tehoainepitoisuudet takaavat, että iholle päätyy tuntuva määrä antioksidantteja, kosteuttavia ainesosia, kuorivia happoja tai mitä ikinä oma iho sillä hetkellä kaipaakaan.

Seerumit pääsevät imeytymään myös kosteusvoidetta syvemmälle ihoon, joten näkyviä tuloksiakin on lupa odottaa säännöllisen käytön jälkeen. Seerumeja on nykyisin joka lähtöön ja iho-ongelmaan, mutta nämä tehoaineputelit keräävät tällä hetkellä erityistä hehkutusta maailmalla.

Haaveissa hehkuva iho? The Ordinaryn happoseerumi on silloin lahja suoraan seerumitaivaasta. Kuorivassa seerumissa saa todellakin rahoilleen vastinetta: mukana on 30 prosenttia AHA-happoa, minkä takia seerumia onkin hyvä kokeilla ensin pienelle ihoalueelle. Kehujen mukaan iho näyttää käytön jälkeen kuin ammattilaisen hoitamalta.

The Ordinary AHA 30% + PHA 2% Peeling Solution, 9,90 €.

Jos yhtään on lukenut kuluneen vuoden aikana kansainvälisiä kauneusjuttuja, ei tältä seerumilta ole voinut välttyä. Palkintohyllyt putsannut seerumi tasoittaa ihon juonteita sekä ehkäisee vapaiden radikaalien aiheuttamia vaurioita ihossa, eli toisin sanoen on tehokas anti-age-seerumi. Seerumi kuuluu huhujen mukaan myös monen ihotautilääkärin omaan ihonhoitorutiiniin.

SkinCeuticals C E Ferulic, 165 €.

Tämän seerumin itse asiassa hehkutetaan olevan varsin varteenotettava kilpailija kulttimaineeseen nousseelle SkinCeuticalsin seerumille: Paula's Choicen seerumissa on tehoaineina samat C- ja E-vitamiini sekä ferulihappo, mutta hinta on alle kolmasosan kalliimmasta kilpailijastaan.

Paula's Choice C15 Super Booster, 42 €.

Maailmalla palkitussa Caudalien seerumissa on korkea pitoisuus ihoa hellävaraisesti kuorivaa salisyylihappoa, minkä takia tuote on omiaan epäpuhtauksiin taipuvaiselle ja akneiholle. Mukana on myös ihoa suojaavia ja tasoittavia tehoaineita, joten yksi purkki hoitaa kerralla monta roolia.

Caudalie Vinopure Skin Perfecting Serum, 45 €.

La Roche-Posayn superkosteuttava seerumi sopii ihan jokaiselle ihotyypille ilman pelkoa ihoärsytyksestä. Mukana on hyaluronihappoa, B5-vitamiinia sekä eksoottisen kuuloista madecassosidea, joka on erityisesti herkälle iholle sopiva kosteuttaja.

La Roche-Posay Hyalu B5 Serum, 43 €.

Lähteet: whowhatwear, allure

