Tykyttääkö patti leuassa tai otsassa? 5 vinkkiä ja parhaat tuotteet, joilla nitistät näpyn ennen kuin on liian myöhäistä

Jos finnin huomaa tarpeeksi ajoissa, voi sen saada nujerrettua jo lähtökuoppiinsa.

Miten voikin aina olla niin, että kun seuraavana päivänä tiedossa on treffit tai työhaastattelu, alkaa illalla leuassa tai keskellä otsaa tykyttää uhkaavasti? Kukaan ei voi luvata finnin täydellistä katoamista tekipä iholle minkälaisia poppaskonsteja tahansa. Mutta näillä vinkeillä vaanivan finnin saa taklattua niin tehokkaasti kuin mahdollista jo lähtökuoppiinsa.

1. Käytä oikeita tehoaineita

Näppylän tehokkaassa nitistämisessä ajoitus on kaiken a ja o. Jos näpyn ilmestymisen huomaa ja tuntee ennen kuin se pääsee kunnolla puskemaan pintaan, ollaan tilanteessa jo hyvin niskan päällä. Ellen haastatteleman ihotautilääkäri Purvisha Patelin mukaan parhaita tehoaineita näpyn karkottamiseen ovat bentsoyyliperoksidi, salisyylihappo, teepuuöljy sekä rikki.

Kaikki nämä todistetusti tappavat tulehdusta aiheuttavia mikrobeja ihossa sekä kuivattavat näppyä. Jos näppy ei ole täysin kadonnut aamuun mennessä, on se ainakin huomattavasti pienempi ja huomaamattomampi ja pahin tykytys on unien jälkeen mennessään.

Mario Badescu Drying Lotion, 23 €.

The Body Shop Tea Tree Oil, 7,50 €.

Novexpert Trio Zinc Express Blemish Care, 14,95 €.

Origins Super Spot Remover, 18 €.

2. Pese laadukkaalla putsarilla

Kevyesti ihoa kuoriva puhdistusaine on loistava tuote paikallisten näppyhoitojen rinnalle, varsinkin, jos näppyä puskee iholle melko säännöllisesti. Putsari paitsi hoitaa jo olemassa olevia epäpuhtauksia myös ehkäisee uusien syntyä estämällä ihohuokosten tukkiutumista.

La Roche-Posay Effaclar Micro-Peeling Purifying Gel, 23 €.

3. Kokeile kortisonia

Kesällä kutiseviin itikanpistoihin hankitusta kortisonivoiteesta voi hieman yllättäen olla apua finnin nujertamisessa. Jos näppy on jo päässyt punoittavalle tykytysasteelle, voi kortisonivoide yön aikana parhaimmillaan viedä lähes kaiken punoituksen pois ja tasoittaa pattia. Voidetta tulee levittää hyvin ohut kerros, jotta se ei entisestään tuki ihohuokosia ja käyttää korkeintaan kolme iltaa putkeen iholla.

4. Apua aspiriinista

Tämä ei ehkä tulisi itselle ensimmäisenä mieleen, mutta aspiriini on salisyylihapon johdannainen, minkä ansiosta murskatusta aspiriinista ja vedestä sekoitettu tahna auttaa iholla tulehdukseen samalla tavalla kuin nielty pilleri helpottaa päänsärkyyn.

5. Puristamisesta voi jopa olla hyötyä

Jos kaikki muut keinot on jo kokeiltu ja epätoivo alkaa vallata mieltä, on olemassa tapauksia, joissa finnin saa ihan luvalla puristaa. Ellen haastatteleman lääkärin mukaan näitä tapauksia ovat ne, joissa finnin valkoinen sisälmys on selkeästi esillä ihon pinnalla ja finni tuntuu ja näyttää valmiilta räjähtämään.

Tällöinkin puristamiseen pitää valmistautua huolella ja pitää huolta puhtaudesta: kumihanskoilla varustetut kädet tai vanupuikot ovat ainoat välineet, joilla kohdetta saa lähestyä. Jos näppyyn pääsee pöpöjä likaisista sormista tai kynsien alta, voi tuloksena olla finniä pahempi tulehdus ja iholle pitkäksi aikaa jäävä arpi.

