Kokosimme 13 syksyn ihaninta kenkäparia – vaihtoehdot sekä korkeiden korkojen että matalien kenkien ystäville

Narskuvaa nahkaa ja maanläheisiä sävyjä! Syksy on nilkkureiden, kävelykenkien ja saapikkaiden aikaa.

Juuri nyt alkaa olla aika luopua kepeistä sandaaleista sekä espadrilloista ja raivata kenkähyllystä tilaa syyskengille.

Erityisesti nahkaiset kengät, nilkkurit ja saapikkaat ovat syksyn juttu – suosit sitten korkeita korkoja tai mukavan matalia kenkiä.

Musta ja ruskea ovat klassisen tyylikkäät värivalinnat syksyyn, mutta syyskengissä voi vähän irrotella ja valita muitakin sävyjä.

Etenkin maanläheinen keltainen, vihreä tai punainen sointuvat kauniisti syksyn asukokonaisuuksiin.

Matalakorkoiset nilkkurit ovat monikäyttöiset

Kun säistä tulee koleampia, myös nilkkojen peittämiselle on tarvetta. Erilaiset matalakorkoiset tai tasapohjaiset nahkanilkkurit ja maiharit ovat syyskenkien ykkösiä, sillä ne sopivat hyvin monenlaisten asujen kanssa aina mekoista farkkuihin – ja näyttävät taatusti huolitelluilta.

Laadukas nahka kestää myös yllättävät tihkusateet ja vesilätäköt.

Näissä Tamaris-nilkkureissa on kiinnostava tikattu koristekuvio. 94,95 €, Zalando

Tuttuja trendimaihareita myydään tänä syksynä ihanassa tummanvihreässä syysvärissä, 189,00 €, Dr. Martens

Gantin tasapohjaiset nilkkurit eivät osanneet päättää, olisivatko ne nahka- vai kangaskengät. Kaksi eri materiaalia näyttävät veikeältä yhdessä! 189,90 €, Boozt.com

Hieman erilaista Dr. Martensia! Tyylikkäät konjakin väriset mokkanahkanilkkurit sopivat erityisen hyvin syksyyn. 239,00 €

Tamariksen pirteän keltaisissa nilkkureissa on kätevä resori varressa. 84,95 €, Zalando

Syksynkeltainen kiiltonahka on näiden maihareiden juju! Vetoketju helpottaa pukemista. 104,90 €, Rieker

Kuvioitua nahkaa ja koristenappeja – tyylikästä! Billi bi-nilkkurit 260 €, Boozt.com.

Matalavartiset kengät aurinkoisiin syyspäiviin

Nilkkureiden lisäksi myös matalavartiset nahkakengät ovat hyvä valinta. Ne sopivat yhteen pitkälahkeistenkin housujen ja maksihelmojen kanssa. Matalavartiset kengät ovat nappivalinta niihin syyspäiviin, kun kaduilla ei tarvitse kierrellä vesilammikoita.

Kokoruskeat mokkanahkakengät ovat yksinkertaisen tyylikkäät. 170 €, Clarks

Näissä Gaborin kengissä on kaunis kuviointi. 139,95 €, Zalando

Kopsuttele koroilla

Korkokengissä on sitä jotain! Stylisti Sohvi Nyman kertoi aiemmin Me Naisille, että tänä syksynä kopiseva erityisesti tolppakorot. Leveä tolppa on paitsi muodikas myös erityisen mukava korkomalli.

Valkoinen erottuu syysasusta upeasti! Gabor-nahkanilkkurit 144,95 €, Zalando

Järeä korko ja trendikkäistä purjehduskengistä tuttu kärki tekevät näistä kengistä mielenkiintoiset! 150 €, Vagabond

Vaalea korko ja pohja näyttää upealta mustan kanssa. Matala korko on myös kätevä arkikäytössä. 200 €, Clarks

Ihanan tummanpunaiset korkkarit kuuluvat ehdottomasti syysasuun. Kultaiset yksityiskohdat tuovat kenkiin hienostuneen lisän. Tamaris-nilkkurit, 104,95 €, Zalando

Lue myös: Etkö millään löydä istuvia kenkiä? Tässä tulee jättilista lukijoiden luottoliikkeistä ja -merkeistä

Lue myös: Emme liioittele! Tässä ovat syksyn parhaat kengät

Lue myös: Nyt tulevat metsuritakki, bleiserimekko ja neuleliivi! 20 kuvaa alkusyksyn trendikkäimmistä vaatteista