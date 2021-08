Eikö moderni mullet tai verho-otsis innosta? Tässä tulee alkusyksyn 6 tukkatrendiä, joista et ehkä vielä ole kuullut

Rennot s-laineet, ylikasvanut otsis, huoleton pixie. Esittelemme kuusi nousevaa hiustrendiä.

Moni on marssinut viime aikoina kampaajalta ulos verho-otsiksen, modernin mulletin tai epäsymmetrisen polkkatukan kanssa. Alkusyksyn hiustrendeihin lukeutuu kuitenkin myös monia muita mallia, joista et ole ehkä vielä kuulutkaan.

Mikäli siis olet vaihtelunhaluinen tai haluat elvyttää kuontalon kesän jäljiltä uuteen uskoon, kokeile jotakin näistä nousevista hiustrendeistä.

1. Huuliin asti ulottuvat sivuhiukset

Verho-otsikset ovat jo niin nähty. Hieman raikkaampi versio tästä on leikkaus, jossa reunimmaiset hiukset on pätkäisty palkkimaisiksi, muista hiuksista erillisiksi osioiksi. Sivuhiusten pituus yltää tässä mallissa huuliin asti, joten niitä ei tarvitse olla pätkimässä lyhyemmäksi tämän tästä.

2. Superlyhyt tukka

Tämä radikaalimpi tukkatyyli rokkaa ja huokuu anarkiaa! Kampaaja Neil Moodie kertoo, että hyvin lyhyeksi leikattuun, pyöreään hiusmalliin voi huoletta kokeilla rohkeita värejä ja tyven vaalennusta.

3. Rennot s-laineet

Tekstuurinen tukka ja muhkea kiharapilvi ovat olleet pitkään muodissa, mutta nyt moni havittelee huolettoman rentoja ja loivia, s-kirjaimen muotoon taivutettuja laineita.

Tyyli onnistuu helposti pitämällä hiussuortuvia käsin s-kirjaimen muodossa ja asettamalla ne suoristusraudan väliin. Kas näin se käy!

4. Huoleton pixie-tukka

Pixie on jo kasarilla rokannut lyhyt hiusmalli, joka on tehnyt paluun – tällä kertaa modernimmassa muodossa. Uusi pixie on malliltaan rennompi, sillä päällimmäiset hiukset jätetään pidemmiksi ja leikkaukseltaan pehmeämmiksi. Ne voi halutessaan muotoilla taakse pois otsalta. Myös niska- ja sivuhiuksia lyhennetään maltillisesti.

5. Ylikasvanut otsis

Jos viimeisimmästä kampaajakäynnistä on päässyt vierähtämään jo pitkä tovi ja otsatukka on venähtänyt ylimittaiseksi, ei saksiin kannatakaan tarttua aivan heti. Tällä hetkellä nimittäin rennosti ylikasvanut, näyttelijä Brigitte Bardotin nostalgista tyyliä muistuttava otsismalli on erityisen tyylikäs.

Oikeastaan tämä modernimpi otsis ei ole otsis ollenkaan, vaan kyse on ennemmin kasvoja reunustavista sivuhiuksista.

Brigitte Bardotin 60-luvun henkinen korkeksi tupeerattu kampus ei ole vielä tehnyt paluuta, mutta rento ja huoleton otsistyyli sen sijaan on.

Moderni Brigitte-otsis ei kaipaa jatkuvaa saksimista, lämpökäsittelyä tai voimakasta kerrostusta pysyäkseen hyvännäköisenä. Sen kuin vain antaa olla ja kasvaa! Lisäksi se kehystää kauniisti käytännössä kaikkien kasvoja niiden mallista riippumatta.

6. Hieman ylikasvanut lyhyt tukka

Lyhyenkin hiusmallin voi tarkoituksella jättää hieman pitkäksi ja pehmeäksi myös sivuilta ja niskasta. Se on nyt nimittäin tyylikästä! Tekstuuria lisäävät muotoilutuotteet pitävät lyhyehköt hiukset kuosissa.

