Nyt tulevat metsuritakki, bleiserimekko ja neuleliivi! 20 kuvaa alkusyksyn trendikkäimmistä vaatteista

Syksyn tulo tietää aina uusia ihania asuyhdistelmiä. Näitä kolmea vaatetta voit yhdistellä mielesi mukaan eri tilanteisiin.

Syksy on tyyli-intoilijoille ihanaa aikaa: erilaisia asuja ja kerrospukeutumista voi varioida loputtomiin. Hyytävä kylmyys tai tukala kuumuus eivät rajoita pukeutumista, joten asuja ja erilaisia materiaaleja voi kokeilla huoletta.

Eikä kaikkia kesävaatteita ja värejä tarvitse hyvästellä talviunille, vaan niitä voi yhdistellä esimerkiksi lämpimiin takkeihin, huiveihin, kenkiin ja sukkahousuihin.

Tänä syksynä vaatemuoti näyttää samalla rennolta, mutta tyylikkäältä. Muun muassa ylisuuret retrovaatteet, rennot jakkupuvut ja väljät röyhelömekot kuuluvat tulevana syksynä muotitietoisen vaatekaappiin.

Syysvaatteissa on kuitenkin varaa mistä valita. Tänä syksynä katukuvaan astelee kolme muutakin asutrendiä, jotka kannattaa testata – kaipasit sitten rentoa ja lämmintä tai viimeisen päälle huoliteltua lookkia.

Kokosimme yhteen kuvia ja asuinspiraatiota kolmesta syksyyn sopivasta trendivaatteesta.

1. Bleiserimekko

Bleiseri on klassisen tyylikäs asuvalinta, mutta harva käyttää sitä sellaisenaan ilman puvunhousuja tai hametta. Tyylitrendien aallonharjalla on nyt kuitenkin bleiserin ja mekon risteytys.

Bleiseri voi olla klassisen tyylikäs ja tumman sävyinen. Tai sitten voit leikitellä syksyn tullen eri väreillä, kuten tässä asukokonaisuudessa.

Periaatteessa bleiserimekoksi käy mikä tahansa erityisen pitkän mallinen bleiseri, mutta osa on suunniteltu nimenomaan mekoiksi.

66,95 €, Na-kd

39,99 €, H&M

77,95 €, Na-kd

YAS bleiserimallinen liivimekko 74,95 €, Zalando.

44,99 €, Reserved

Bleiserimekko soveltuu niin arkeen kuin juhlaankin. Hienostuneemmaksi asu muuttuu, kun jalkaan vetäistään korkkarit.

Arjessa kengiksi voi valita esimerkiksi nahkanilkkurit tai trendikkäät järeät maiharit.

1. Metsuritakki

Suuret ruudulliset paitatakit eli ”shacketit” ovat olleet viime aikojen hittivaate. Syksyn tullen, kun ilmat viilenevät, välikausitakeille on todella tarvetta.

Jättisuuren ruutupaidan voi löytää lähes kaikkien vaatekauppojen syysvaatemallistoista – tai sitten vaikka iskän vaatekaappia kaivelemalla.

69,99 €, Zalando

Ruututakkia voi yhdistellä lukuisiin eri asukokonaisuuksiin. Esimerkiksi lierihattu näyttää erityisen hyvältä rennon ruututakin kaverina. Myös maiharimalliset kengät sopivat metsurihenkeen.

Mangon ruututakki 69,90 €, About you.

Järeän ruututakin voi yhdistää myös korkojen, kiiltonahkaisten nilkkureiden, hameiden tai shortsien kanssa. Silloin ei ole ainakaan huolta, että asukokonaisuus näyttäisi siltä kuin olisi juuri lähdössä metsään hakkaamaan puita.

3. Neuleliivi

Neuleliivi on vaate, joka jakaa taatusti mielipiteitä. Pidit tai et, neuleliiveistä on tulossa hyvää vauhtia syksyn tuore vaatetrendi, jonka voi ujuttaa moneen eri asuun.

Moni saattaakin muistaa ysäriltä tutut argyle-kuvioidut, ruudulliset neuleliivit ja -puserot, jotka puettiin kaulus- tai t-paidan päälle.

Trendi näyttäisi tehneen paluun, sillä kaupoissa on nyt myynnissä nostalgisia salmiakkikuvioituja liivejä sekä muita ruutukuoseja.

Hollister Co. neuleliivi 39,95 €, Zalando.

69 €, Arket

Sävy sävyyn sointuviin korkonilkkureihin ja pitkään trenssitakkiin yhdistettynä argyle-liivi näyttää todella hyvältä.

Myös yksivärisiä, erityisesti beigen sävyisiä neuleliivejä näkyy syysvaatteiden katalogeissa reilusti.

44,95 €, Na-kd

20 €, Monki

Pitkän mallisesta liivistä voi loihtia esimerkiksi ihanan syysmekon liki polviin kurkottavan paitapuseron kanssa.

Lyhyempi liivi toimii puolestaan loistavasti myös valkeiden housujen ja rentojen lenkkareiden kanssa.

